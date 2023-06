Památku parašutistů, kteří zabili Heydricha, si v Praze připomněly stovky lidí

Praha - Památku československých parašutistů, kteří za druhé světové války provedli úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, si dnes v Praze připomněly stovky lidí. U pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici se pietního aktu zúčastnili příslušníci armády, vojenští veteráni, příbuzní zemřelých parašutistů, politici i veřejnost. V chrámu se uskutečnila pravoslavná bohoslužba (panychida) za parašutisty zemřelé v kryptě kostela a všechny oběti následných represí.

Fotogalerie

Mezi jinými na akci k 81. výročí atentátu dorazili ministryně obrany Jana Černochová (ODS), náčelník generálního štábu armády Karel Řehka, místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) nebo senátor Pavel Fischer. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) je důležité si připomenout, jakou cenu má svoboda.

"Tato akce je důležitá i proto, aby bylo jasné, že z řad našich vojáků vzešly mimořádné hrdinské činy. Dopady toho kroku i pro národní povědomí i pro tehdejší atmosféru byly velmi významné. To, že se tehdy národní odboj dokázal takhle zásadním způsobem ozvat, znamenalo obrovskou posilu pro ty, kteří se nechtěli smířit s tím, že území tehdejšího Československa padlo do rukou fašistického Německa," řekl ČTK Kupka. "Vnímám to o to důležitěji, že tisíc kilometrů na východ od nás se znovu vede válka a znovu tam lidé stojí proti agresi a snaze opanovat svébytný národ," dodal.

Před kryptou kostela, kde gestapo našlo úkryt parašutistů, dnes zazněly slovenská a česká hymna. Na místo, kde někteří parašutisté padli po statečném boji s nacistickou přesilou a jiní zvolili dobrovolnou smrt, položili věnce od prezidenta Petra Pavla nebo Parlamentu ČR, věnce zaslala i velvyslanectví Německa, Slovenka nebo USA.

V kostele 18. června 1942 zemřeli během sedmihodinového boje Jan Hrubý, Jaroslav Švarc, Josef Valčík, Jozef Gabčík, Adolf Opálka, Jan Kubiš a Josef Bublík, kteří byli spolu s dalšími vojáky vysláni z Londýna na pomoc domácímu odboji a pověřeni přípravou atentátu.

Samotný atentát provedli parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří 27. května 1942 v Praze zaútočili na Heydrichovo auto. Nelítostnému nacistovi a spoluautorovi takzvaného konečného řešení židovské otázky se osudnou stala silnice pod Vychovatelnou v Libni, kudy téměř každý den projížděl. V ostré zatáčce nedaleko Bulovky musel protektorův vůz zpomalit kvůli tramvaji a stal se snadným terčem. Nejprve se Gabčík pokusil vystřelit ze samopalu, v hlavni se mu ale vzpříčil náboj. V záloze byl Kubiš, který na vůz hodil bombu. Netrefil se sice do vozu, bomba vybuchla před pravým zadním kolem, úlomky ale Heydricha vážně zranily.

Heydrich útok přežil, ale nečistoty zanesené do ran vedly k sepsi. Zemřel o pár dní později, 4. června. Nacisté v odvetě vyhladili obce Lidice a Ležáky a popravili mnoho odbojářů a lidí, kteří jim pomáhali.

Jeden z parašutistů, Karel Čurda, přestal se svými druhy spolupracovat a stal se konfidentem gestapa. Nacistům prozradil spolupracovníky parašutistů, skrze něž se gestapo dozvědělo o úkrytu v chrámu svatých Cyrila a Metoděje dříve, než tato skupina stačila uniknout.