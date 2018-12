Ostrava - Památku 13 horníků, kteří zemřeli při čtvrtečním výbuchu v dole na Karvinsku, připomněly dnes v poledne sirény v celé zemi. Polsko, odkud je 12 z 13 obětí, vyhlásilo na neděli státní smutek.

Na rozeznění sirén se dohodl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ředitelem hasičů Drahoslavem Rybou. Sirény se už letos jednou z pietních důvodů rozezněly, v srpnu si ČR takto připomněla památku českých vojáků padlých v Afghánistánu.

Výbuch metanu a následný požár v dole ČSM na Karvinsku nepřežilo 13 mužů, z toho 12 Poláků a Čech. V ostravské fakultní nemocnici zůstávají dva zranění horníci, jeden je v kritickém stavu.

Důl je nyní uzavřený, 800 zaměstnanců ze dvou směn zůstalo doma, než se podaří místo dosud zasažené požárem zatarasit. V podzemí dolu i dnes pokračují práce na stavbě hrází, které mají prostor dlouhý asi tři kilometry utěsnit. Českým báňským záchranářům pomáhají jejich polští kolegové.

K pietě za obětí důlního neštěstí se různými způsoby připojují i některá města. Například karvinská radnice zrušila doprovodný program Vánočního jarmarku. Lidé, kteří chtějí pomoci rodinám horníků, mohou přispět na dva účty. Jeden provozuje Spolek svatá Barbora, který pomáhá hornickým sirotkům. Druhý zřídila Nadace OKD společně s těžařskou společností OKD.

Pietní signál sirén v délce 140 vteřin letos v srpnu uctil také památku českých vojáků, kteří byli zabiti v Afghánistánu. Sirény s výjimkou pravidelných zkoušek, které připadají na poledne první středy v měsíci, znějí výjimečně. V minulosti houkaly například v únoru 2017 v Praze a Středočeském kraji na památku hasiče, který zemřel při hašení požáru lakovny ve Zvoli, nebo v březnu 2015 na památku obětí střelce, který v Uherském Brodě zabil osm lidí a nakonec i sebe.

Vážněji zraněný horník z Dolu ČSM je dál v kritickém stavu

Polský horník, který utrpěl vážné zranění při čtvrtečním výbuchu, je dál v kritickém stavu. Má hluboké popáleniny na více než polovině těla. Je v péči popáleninového centra ostravské fakultní nemocnice, kde se starají i o druhého, rovněž vážně zraněného horníka. Ani v jeho případě nenastala změna, je ve stabilizovaném stavu, řekla ČTK mluvčí nemocnice Naďa Chattová.

Třetí zraněný horník, který byl po výbuchu převezen do nemocnice v Karviné-Ráji, byl už v pátek propuštěn do domácího ošetřování.

"Zdravotní stav (vážněji zraněného) pacienta se nezměnil. Zůstává kritický," řekla mluvčí ostravské fakultní nemocnice. Podle lékařů je důležité, že se během noci nezhoršil. Mluvčí dodala, že o oba se stará široký tým lékařů popáleninového centra. V něm jsou například i neurologové či traumatologové.

Karviná kvůli památce horníků ruší doprovodný programu trhů

Karvinská radnice v souvislosti s důlním neštěstím v Dole ČSM ve Stonavě zrušila doprovodný program Vánočního jarmarku. Město se tímto způsobem připojí k pietě za mrtvé horníky, řekl ČTK mluvčí Karviné Lukáš Hudeček.

"Zrušili jsme celý zbývající kulturní program. Stánkový prodej ale běží dál. Lidé mohou přijít nakoupit. Jde především o symbolické gesto. Není dobré dělat velkou slávu, když se stalo takové neštěstí," uvedl mluvčí. Trhy se konají na Masarykově náměstí a končit budou v neděli. Radnice zrušila například promítání klasických pohádek Tři oříšky pro Popelku a Princezna se zlatou hvězdou na čele.

K tichým oslavám Vánoc a příchodu nového roku vyzval i starosta Stonavy na Karvinsku Ondřej Feber (ANO). "Dal jsem výzvu naším občanům, aby letošní vánoční svátky a přechod do nového roku, pokud možno, oslavovali spíše zamyšlením, bez petard a ohňostrojů," řekl v pátek ČTK Feber. "Jsme hornická obec a velice to vnímáme, jsme z toho špatní. Vyvěsili jsme samozřejmě smuteční vlajku," uvedl.

Památku zesnulých horníků uctili i v krajské Ostravě. V pátek večer zhasly světelné dominanty města - věž Nové radnice a Sýkorův most.

Tradiční půlnoční mše o Štědrém večeru v Katedrále Božského Spasitele v Ostravě se bude sloužit za oběti důlního neštěstí. Podobné to bude i ve Stonavě. V tamním katolickém kostele se uskuteční Mše za zemřelé horníky důlního neštěstí 24. prosince ve 21:00. Druhá vánoční mše bude následovat 25. prosince od 10:15. Farář Roland Manowski je rovněž připraven poskytnout individuální duchovní pomoc a podporu všem postiženým rodinám. "Každý farář musí být tam, kde se lidem něco děje. Za horníky se můžeme už jen pomodlit. Pomoc ale potřebují pozůstalí," řekl farář ČTK.

První peníze rodinám mrtvých horníků začne OKD platit po Vánocích

Těžební společnost OKD začne 27. prosince vyplácet peníze určené na podporu rodinám horníků, kteří zemřeli při čtvrtečním důlním neštěstí. Nejprve půjde o okamžitou sociální výpomoc ve výši několika desítek tisíc korun. ČTK to řekl mluvčí společnosti Ivo Čelechovský. Další peníze ve výši až 240.000 na osobu žijící ve společné domácnosti se budou vyplácet později.

Podle kolektivní smlouvy vyplatí v případě svého zaměstnance OKD vdově a každému nezaopatřenému dítěti, popřípadě rodičům, pokud s nimi horník žil ve společné domácnosti, částku 240.000 korun. Běžně je tato pomoc určená českým horníkům nebo horníkům v přímém zaměstnaneckém poměru. Polské horníky má odškodňovat jejich zaměstnavatel, který práci v OKD zprostředkoval. V tomto případě to ale bude jinak. Zprostředkovatelské firmě chce OKD s odškodněním pomoci.

"Společnost OKD je připravena ve spolupráci s dodavatelskou společností Alpex realizovat odškodnění pozůstalých, které bude založeno na stejném principu jako pro rodinné příslušníky vlastních zaměstnanců. To se týká i případné okamžité sociální výpomoci, která se v souladu s předpisy může pohybovat v řádech několika desítek tisíc korun," uvedl Čelechovský.

Aby byly rodiny polských horníků odškodněny stejně jako ty české, považuje za spravedlivé i premiér Andrej Babiš. V pátek to novinářům řekl při návštěvě Dolu ČSM. Premiér také uvedl, že vedení OKD, jehož součástí důl je, má nyní navrhnout způsob, jak rodinám horníků ztráty kompenzovat. Pokud by nebylo možné, aby kompenzace vyplatilo OKD, vstoupí do toho podle Babiše stát, který vlastní těžební společnost prostřednictvím státního podniku Prisko.

Sirotkům po stonavských hornících už lidé poslali 100.000 korun

Na konto Spolku Svatá Barbora už dorazilo okolo 100.000 korun určených na pomoc sirotkům po hornících, kteří ve čtvrtek zemřeli v Dole ČSM. ČTK o stavu sbírky informovala předsedkyně výboru spolku Monika Němcová. Další konto, tentokrát určené pro všechny, tedy i bezdětné rodiny, zřídila Nadace OKD. Jeho stav ČTK zjišťuje.

Peníze pro sirotky po mrtvých hornících z Dolu ČSM mohou lidé posílat na účet spolku 1657156389/0800 s variabilním symbolem 20122018, který odpovídá datu neštěstí. "Podle poslední kontroly je na účtu už okolo 100.000 korun. Peníze přišly asi od 80 dárců," řekla Němcová. Dodala, že jde o částky od 200 do 5000 korun. "Jsme velmi potěšeni takovou reakcí," uvedla.

Takto získané prostředky spolek rozdělí výhradně mezi sirotky, kteří po zemřelých hornících zůstali. "Jako spolek můžeme podporovat právě jen hornické sirotky," uvedla a dodala, že půjde minimálně o deset dětí. "Přesný počet ale v tuto chvíli nemáme," řekla. Otevření této sbírky inicioval poslanec Josef Hájek (ANO), který v OKD v minulosti řadu let pracoval.

Druhý účet v pátek zřídila Nadace OKD společně s těžařskou společností OKD. "Na základě četných dotazů a spontánních reakcí veřejnosti Nadace OKD ve spolupráci s těžařskou firmou OKD zřídily u České spořitelny speciální účet pro zasílání finančních darů, jehož výtěžek bude rozdělen postiženým rodinám z důlního neštěstí na Dole ČSM Sever. Číslo účtu je 342342342/0800," uvedl mluvčí firmy Ivo Čelechovský.