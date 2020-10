Památkoví odborníci doporučují vyvlastnit nádraží Vyšehrad

Praha - Český národní komitét Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS) podporuje záměr Prahy opravit chátrající pražské nádraží Vyšehrad a zahájit řízení o vyvlastnění této památky. Za předpokladu, že nelze vyjednat odkup nemovitosti, je podle zástupců této instituce přednější záchrana objektu, který je součástí památky UNESCO. Vyvlastnění doporučilo státu a hlavnímu městu Centrum světového dědictví UNESCO a centrála ICOMOS už v březnu 2019. ČTK to dnes sdělil mluvčí Českého národního komitétu ICOMOS Jan Štoll.

V památkově chráněné secesní budově nádraží se začala propadat střecha. Nevyužívaná budova je v dezolátním stavu a její vlastník, firma RailCity Vyšehrad, do ní neinvestuje. Střechu zřejmě opraví Praha 2 s finanční pomocí magistrátu a po majiteli bude náklady vymáhat. Město by podle vyjádření z posledních dní nádraží rádo získalo do svého vlastnictví, jednání se však zatím nedaří a magistrát uvažuje i o vyvlastnění.

Pražský radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) ČTK před týdnem řekl, že opravit kolabující památku ze strany samosprávy na náklady vlastníka umožňuje zákon samosprávě v případě, že majitel nereaguje na výzvy. Nyní tak podle něj budovu čeká místní šetření památkářů, kteří potom znovu vyzvou majitele ke zjednání nápravy v případě zjištění pochybení.

"Stát by prostřednictvím pražského magistrátu měl využít své pravomoci k vyvlastnění bývalého nádraží Vyšehrad a předat jej jinému investorovi, který bude ochoten a schopen jej opravit a znovu zprovoznit. Aby byla zajištěna jeho budoucnost, je aktuálně zapotřebí drastičtějších opatření," uvedli komisaři UNESCO a ICOMOS ve zprávě z mise v roce 2019, která se zabývala historickým centrem Prahy zapsaným na seznam UNESCO.

"Jednalo by se o první vyvlastnění kulturní památky v Česku. Je nezbytné ihned zabránit další devastaci, na jaře už by také nemuselo být co zachraňovat," uvedl prezident ČNK ICOMOS Václav Girsa.

Připomíná občasnou praxi, kdy někteří vlastníci kulturních památek vyčkávají, až památka zchátrá do stavu, kdy je nevyhnutelné její odstranění. "Ta tím ztratí i památkovou ochranu a vlastník získá nové možnosti při nakládání s pozemkem, na němž památka původně stála. Tento trestuhodný postup je ale v příkrém rozporu se zákonem o státní památkové péči, ale i stavebním zákonem," uvedl. "Pokud město opraví nádraží na své náklady, může jejich úhradu vymáhat po majiteli právní cestou, tedy i exekučně, což může být i důvod k prodeji objektu v dražbě, vedoucí k nalezení nového vlastníka objektu," dodal Girsa.

V případě získání objektu do vlastnictví Prahy se uvažuje o tom, že by v budově po rekonstrukci mohla být umístěna Slovanská epopej Alfonse Muchy. O to má zájem i Praha 2. Nádraží patří mezi sedm míst, o kterých nyní město pro umístění cyklu uvažuje.

Budova vznikla v letech 1904 až 1905, jako nádraží přestalo fungovat v 60. letech. V soukromých rukou je objekt od roku 2007. Obnovení původní funkce není možné, protože moderní normy neumožňují umístit nádraží v zatáčce. Město místo toho plánuje vlakovou zastávku na Výtoni.