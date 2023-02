Památkáři znovu apelují na Kupku, aby zabránil bourání železničního mostu

Pražský železniční most (na snímku z 27. prosince 2013) z Podskalí na Smíchov.

ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Zbourat pražský železniční most pod Vyšehradem a nahradit ho jiným je z pohledu památkové péče neakceptovatelný. Snaha Správy železnic (SŽ) zbourat památkově chráněný most zadělává na mezinárodní ostudu. V otevřeném dopise ministru dopravy Martinu Kupkovi (ODS) to uvedl prezident Českého národního komitétu ICOMOS (Mezinárodní rada památek a sídel) Václav Girsa. Z Kupkovy iniciativy se dnes a v úterý v Praze koná technické kolokvium k novému mostu pod Vyšehradem.

O dalším osudu mostu se v metropoli diskutuje dlouhou dobu, státní Správa železnic na další postup vypsala soutěž, ve které loni uspěl návrh studia 2T engineering počítající se zachováním pouze pilířů mostu a nahrazením nynější nosné konstrukce novostavbou. Autoři návrhu také uvedli, že konstrukce by se mohla přesunout mezi nový železniční most a Palackého most a sloužit jako lávka pro pěší a cyklisty.

S nahrazením současného mostu, který je kulturní památkou, novou stavbou, nesouhlasí nejen památkáři, ale vystupoval proti ní třeba i bývalý náměstek pro dopravu pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Argumentují tím, že most je možné opravit. Za zachování stávající podoby mostu se postavila také radnice Prahy 5 a vznikla pro ni petice, kterou k dnešku na internetu podpořilo přes 11.000 lidí. Podle dřívějších vyjádření SŽ je most nicméně kvůli špatnému stavu neopravitelný, nebo by oprava byla neúměrně komplikovaná.

"Představa Správy železnic, že ponechá z památkově chráněného mostu jen jeho podstavec a tím bude památka zachována, je naprosto scestná a je nepochopením smyslu ochrany kulturních památek i principu ochrany pražské památkové rezervace, památky světového dědictví UNESCO," uvedl v dopise Kupkovi Girsa.

Připomíná, že podle zákona je vlastník kulturní památky povinen pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před poškozením a znehodnocením. To se v případě železničního mostu pod Vyšehradem 19 let nedělo. SŽ tedy podle něj porušuje zákon o státní památkové péči. ICOMOS argumentuje i názory mezinárodních expertů na opravy ocelových nýtovaných konstrukcí, podle nichž je most opravitelný.

Podle komitétu je nutné hledat řešení u mezinárodních odborníků, kteří mohou doporučit k převzetí normy, a stejně tak poradit, jak nejlépe certifikovat v ČR pevnou jízdní dráhu systému edilon sedra. To je prvek, který by umožnil na Vyšehradském mostě plné zatížení soudobým železničním provozem s výrazným snížením hluku. Švýcarský expert na historické mostní konstrukce Eugen Brühwiler bude v úterý v Praze přednášet na pozvání iniciativy Nebourat.cz, která na zachování mostu apeluje.