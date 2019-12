Palladium se vrací z Prahy do Staré Boleslavi, bude tu vystaveno

Praha - Osobního strážce má ode dneška Palladium země české, mariánský reliéf, který podle legendy po staletí ochraňuje český národ. Kardinál Dominik Duka strážcem palladia jmenoval probošta staroboleslavské kapituly sv. Kosmy a Damiána Libora Bulína. Ve Staré Boleslavi je malá kovová destička s vyobrazením Panny Marie a Ježíška umístěna dlouhodobě. Po dobu rekonstrukce staroboleslavské baziliky ale byla v sídle pražského arcibiskupa v Praze na Hradčanech. Ve Staré Boleslavi ji lidé znovu najdou poprvé o půlnoční mši na přelomu roku a od té doby tu bude palladium vystaveno.

"Duchovní odkaz palladia je zlatá nit, která se vine dějinami českého národa, od sv. Metoděje, sv. Ludmily, přes sv. Václava, ale třeba i přes zdokumentovaného staroboleslavského poutníka, sv. Jana Nepomuckého až do dnešních dnů. Jde o naprosto jedinečnou relikvii, která se také stala nemovitou národní kulturní památkou," řekl dnes Bulín.

Duka řekl, že kromě strážce je nově zřízeno kolegium těch, kdo se o palladium budou starat. Dříve to bylo jen na kapitule ve Staré Boleslavi. "Ale víme, že když se o něco stará kolektiv, nemusí to být úplně to nejlepší. Proto jsme připravili dekret, podle kterého natrvalo vždy probošt staroboleslavské kapituly je kustodem palladia," uvedl kardinál.

V kolegiu jsou kromě pražského arcibiskupa a staroboleslavského probošta například konzervátor, starosta Staré Boleslavi, historik umění či zástupce Národního památkového ústavu. "Takto chceme zajistit i v budoucnu, aby palladium bylo dobře udržováno a chráněno," řekl kardinál. "Nečekáme, že bude zítra bombardování Prahy jadernými hlavicemi, ale jsou i katastrofy morální, které dokáží poničit lidská srdce. Hlavním účelem symboliky palladia v dnešní době je ochrana naší země, aby v ní žili lidé, kteří si dokáží vážit svobody, lidé, kteří vědí, co to je tolerance, ne že jsou tolerovány jen moje názory, ale že mohu naslouchat a vést dialog s druhými," uvedl kardinál.

"Především bych přál naší zemi, aby opravdu byla ochráněna od zmatků, nepříjemných událostí, katastrof, aby v zemi zavládl určitý smír a mír. Jsme v době adventu, myslím, že to je symbolické, že se palladium vrací domů právě před vánočními svátky a na Nový rok, kdy si připomínáme slavnost Panny Marie bohorodičky," řekl Duka.

Obrázek, který podle legendy darovala svatému Václavu jeho babička svatá Ludmila, se dosud vystavoval výjimečně o velkých svátcích. Od nového roku bude vystaven ve Staré Boleslavi trvale v kapli vedle oltáře. S ohledem na cenu palladia, které je svým významem srovnáváno s korunovačními klenoty, bude kaple zabezpečena a přístupná bude jen s průvodcem.