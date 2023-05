Paliva zlevnila o desítky haléřů, nafta je nejlevnější za 19 měsíců

Praha - Pohonné hmoty v Česku za poslední týden zlevnily o desítky haléřů. Průměrná cena benzinu klesla o 25 haléřů na 37,29 koruny za litr, čímž se vrátila na úroveň, kde byla zhruba před měsícem. Nafta za posledních sedm dní zlevnila o 68 haléřů na 32,59 koruny. To je nejmíň za posledních 19 měsíců. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Pokles cen paliv by podle analytiků měl pokračovat i v následujícím týdnu, výrazněji opět u nafty.

Zlevňování pohonných hmot je podle analytika XTB Jiřího Tylečka výsledkem současné situace na burze v Rotterdamu. "Za poslední měsíc propadly velkoobchodní ceny dieselu o 17 procent a ceny benzinu o 15 procent," připomněl Tyleček. Dalšími faktory ovlivňujícími nižší ceny paliv byl podle něj vývoj cen ropy a také strach z nástupu recese v Evropě i v USA, kde klesá poptávka po destilovaných palivech.

I díky tomu by proto mělo zlevňování pohonných hmot pokračovat i v následujících dnech. Analytik Purple Trading Petr Lajsek očekává, že opět bude výrazněji klesat cena nafty. "Cenové nůžky mezi naftou a benzinem se tak dále rozevírají a v následujících dnech by rozdíl cen mohl překročit pět korun," podotkl Lajsek. Upozornil však, že během léta lze očekávat opětovné zavedení spotřební daně u nafty v plné výši, což by v průměru zdražilo litr nafty o 1,80 Kč. Další pokles cen na čerpacích stanicích v příštím týdnu předpokládá i Tyleček. Paliva by podle něj mohla zlevnit v řádech několika desetihaléřů. "Čím dál více čerpacích stanic by mělo nabízet diesel pod 30 korunami za litr," dodal Tyleček.

Nejlevnější paliva v současnosti tankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 36,79 koruny. Naftu tam pumpaři prodávají průměrně za 31,50 Kč.

Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Litr naturalu stojí v metropoli průměrně 38,36 koruny. Diesel se tam tankuje za 34,84 Kč za litr.

Benzin i nafta začaly zlevňovat začátkem letošního února, kdy se Natural 95 prodával skoro za 38 korun za litr a nafta za více než 37,70 koruny. U nafty zlevňování pokračovalo bez přerušení až do současnosti, takže od února její cena klesla o více než pět korun. U benzinu se ale zlevňování přerušilo na konci března a následné zdražování téměř úplně smazalo předchozí pokles cen. V posledních dvou týdnech se ale průměrná cena benzinu opět snižuje.

I přes kolísání cen benzinu jsou nyní pohonné hmoty výrazně levnější než loni, kdy ceny prudce stouply po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Podle údajů společnosti CCS je benzin téměř o 5,70 koruny na litru levnější než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 12,68 Kč na litru více než nyní.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 3. květnu 2023 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 37,29 32,59 Praha 38,36 34,84 Středočeský 37,66 33,35 Jihočeský 36,79 31,50 Plzeňský 37,47 32,80 Karlovarský 36,98 31,78 Ústecký 36,85 31,93 Liberecký 37,19 32,28 Královéhradecký 37,05 31,83 Pardubický 37,21 32,02 Vysočina 37,33 33,03 Jihomoravský 37,55 33,16 Olomoucký 37,59 33,31 Zlínský 36,92 31,99 Moravskoslezský 37,14 32,46