Paliva v ČR od minulého týdne zlevnila, stále jsou výrazně dražší než před rokem

Praha - Pohonné hmoty v Česku od minulého týdne opět zlevnily, průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 klesla pod 47 korun. Litr Naturalu 95 se nyní prodává u čerpacích stanic v průměru za 46,91 Kč, před týdnem byl o 69 haléřů dražší. O 63 haléřů na litru zlevnila také nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 47,14 Kč. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Podle analytiků bude cena pohonných hmot dále klesat, případně stagnovat. Navzdory poklesu jsou pohonné hmoty v Česku stále výrazně dražší než před rokem.

Tehdy zaplatili řidiči za benzin o 13,23 koruny na litru méně, za naftu pak o 15,55 Kč na litru méně. Benzin začal z rekordních hodnot o jednotky haléřů zlevňovat na konci června, cena nafty se snižuje od začátku července. V posledních dvou týdnech se ceny snižují o desítky haléřů za týden.

"Pro řidiče je výborné, že prudce klesají velkoobchodní marže na evropském trhu, a to především u benzinu. Vývoj v nejbližším týdnu bude proto pro řidiče příznivý. Do konce července by průměrné ceny mohly poklesnout o dalších 30 až 60 haléřů za litr. Benzin zlevní více," řekl ČTK analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Analytik XTB Jiří Tyleček očekává spíše stagnaci současných cen. "Cena benzinu i dieselu na čerpacích stanicích pokračovala v minulém týdnu v poklesu. Stále se tak pozitivně projevoval propad cen paliv v Rotterdamu z počátku července," uvedl Tyleček. Českým řidičům podle něj zlevňovala poslední nákupy síla české měny. "Ceny benzinu i dieselu by se nadále mohly pohybovat v blízkosti 47 korun za litr," dodal.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 46,26 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 46,58 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 47,89 Kč. Nafta se tam tankuje za 48,11 Kč za litr.

Ceny paliv letos prudce vzrostly na přelomu února a března po začátku ruské invaze na Ukrajině. Ještě 23. února stál litr benzinu průměrně zhruba 37,40 koruny a nafty asi 36,40 Kč. Během dvou týdnů po začátku ruského vpádu ale cena benzinu vyskočila skoro na 47,30 Kč/l a cena nafty téměř na 49,60 Kč/l. Od té doby ceny kolísají.

Vláda proti prudkému zdražování paliv přijala několik opatření. Mimo jiné od začátku června na čtyři měsíce snížila o 1,50 koruny na litr spotřební daň z benzinu a nafty. Kabinet zvažuje, že ponechá sníženou spotřební daň u nafty trvale. Důvodem je konkurenceschopnost s okolními zeměmi.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 20. červenci 2022 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 46,91 47,14 Praha 47,89 48,11 Středočeský 47,49 47,65 Jihočeský 46,41 46,66 Plzeňský 46,65 47,11 Karlovarský 46,34 46,62 Ústecký 46,26 46,58 Liberecký 46,81 47,09 Královéhradecký 46,65 46,90 Pardubický 46,82 47,05 Vysočina 47,41 47,52 Jihomoravský 47,27 47,47 Olomoucký 47,23 47,35 Zlínský 46,72 46,78 Moravskoslezský 46,80 47,05

Zdroj: CCS