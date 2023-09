Paliva v Česku v týdnu dál zdražila, jsou na mnohaměsíčních maximech

Praha - Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, benzin byl naposledy dražší loni v listopadu, nafta loni v prosinci. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 39,85 koruny za litr, před týdnem byl o deset haléřů levnější. Nafta zdražila o 14 haléřů na průměrných 38,18 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Paliva postupně zdražují zhruba od konce letošního května. Podle analytiků bude růst cen pokračovat.

Zdražování nafty urychlilo, když se od začátku srpna spotřební daň z nafty zvedla o 1,50 koruny na litr. Její cena od té doby vzrostla o více než čtyři koruny. Na začátku srpna stál litr podle dat CCS v průměru 33,95 koruny. Spotřební daň na naftu se od srpna vrátila na úroveň platnou do loňského června, kdy vláda prosadila její snížení kvůli tehdejším vysokým cenám, aby hlavně ulevila dopravcům.

V následujícím týdnu analytici vesměs počítají s pokračováním růstu cen. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka sice růst cen proti předcházejícímu týdnu zpomalil, nicméně situace na trhu se nevyvíjí příznivě. V této souvislosti upozornil především na situaci na trhu s ropou, jejíž cena v posledních dnech setrvale stoupá. Důvodem je podle Tylečka omezená nabídka ropy na trhu v době, kdy Saudská Arábie a Rusko prodloužily své těžební kvóty do konce roku. Očekává proto další zdražování paliv. "Díky poklesu marží rafinérií a stagnaci velkoobchodních cen paliv by však zdražování nemuselo být tak prudké, jak by se dalo očekávat pouze při pohledu na vzestup cen ropy. Nárůst ceny očekávám do 20 haléřů na litr, přičemž ceny nafty by se měly zvýšit o něco více než ceny benzinu," řekl Tyleček.

Analytik Purple Trading připomněl, že ceny pohonných hmot jsou aktuálně nejvýše od minulého prosince. "Na trhu panují obavy o nedostatek ropy. Aktuální světová produkce by měla být kolem 101 milionů barelů denně a poptávka je o dva miliony vyšší. Krátí se tak také rezervy ropy," uvedl Lajsek, podle něhož zřejmě vydrží ceny ropy vysoké delší dobu. Dalším negativním faktorem bude podle Lajska pokračování oslabování české koruny. "Vše tak nasvědčuje tomu, že ceny pohonných hmot na našich čerpacích stanicích dále porostou. V následujících dnech benzin překoná úroveň 40 Kč a nafta 38,50 Kč za litr. V následujících týdnech pak očekáváme nárůst cen o několik desítek haléřů," dodal.

Navzdory dlouhému růstu cen jsou však pohonné hmoty v Česku stále levnější než loni ve stejnou dobu, kdy stoupaly po začátku ruského útoku na Ukrajinu. Benzin je na litru levnější o 56 haléřů a za naftu tehdy motoristé platili o 7,16 koruny na litru více.

Nejlevnější benzin natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 39,47 Kč. Nafta je nejlevnější v Královéhradeckém kraji, litr tam prodávají průměrně za 37,70 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 40,88 Kč a nafta se tankuje za 39,35 Kč za litr.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 6. září 2023 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 39,85 38,18 Praha 40,88 39,35 Středočeský 40,09 38,53 Jihočeský 39,47 37,72 Plzeňský 39,92 38,31 Karlovarský 39,53 38,06 Ústecký 39,58 37,88 Liberecký 39,65 37,98 Královéhradecký 39,52 37,70 Pardubický 39,63 37,84 Vysočina 40,06 38,48 Jihomoravský 40,10 38,45 Olomoucký 40,02 38,16 Zlínský 39,63 37,89 Moravskoslezský 39,86 38,22

Zdroj: CCS