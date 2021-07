Paliva v Česku od minulého týdne zdražila o více než 50 haléřů

Praha - Pohonné hmoty v Česku dále zdražují. Průměrná cena benzinu i nafty stoupla za poslední týden shodně o 54 haléřů. Litr naturalu se aktuálně u čerpacích stanic v prodává v průměru za 33,65 koruny. Za litr nafty řidiči dají průměrně 31,59 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv sleduje. Pohonné hmoty v Česku zdražují od poloviny ledna, kdy stál litr naturalu méně než 28 korun a dieselu kolem 27,20 Kč.

"Důvodem zdražování pohonných hmot je citelný růst cen ropy na světových trzích. Ropa Brent v se ve středu prodávala za takřka 77 dolarů za barel, blízko svých maxim za období od října 2018. Pohonné hmoty v ČR budou zdražovat i v příštím týdnu, v rozsahu kolem 20 haléřů na jeden litr jak v případě benzinu, tak nafty," uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Důvodem růstu cen ropy na světových trzích byl podle něj krach jednání kartelu OPEC a jeho spojenců z řad tradičních ropných těžařů v čele s Ruskem. "Ti v minulém týdnu nedokázali nalézt shodu. Jednání skončila nezdarem kvůli odporu Spojených arabských emirátů (SAE). Jako jediný člen kartelu odmítly prodloužení rámce loňské úmluvy do konce roku 2022. To těžce nesla hlavně Saúdská Arábie. Nyní se nově zdá, že členové kartelu mezi sebou shodu najdou," dodal Kovanda.

Podle analytika společnosti Purple Trading Štěpána Hájka by tato dohoda mohla být jedním z aspektů, který postupně vývoj cen u českých čerpacích stanic otočí. "Ceny pohonných hmot v tuzemsku by mohly v dalších týdnech potenciálně zmírnit svůj dosavadní růst. Může za to šíření nové varianty delta nemoci covid-19. V závislosti na ní totiž klesají ceny ropy na světových trzích, čemuž pomáhá i fakt, že SAE budou po dohodě se Saudskou Arábií těžit více ropy. Zároveň klesají dovozy ropy do zemí jako je Čína. Pokud se tento trend neukáže jako přechodný, mohla by cena benzinu do konce srpna zlevnit o 20 až 30 haléřů," uvedl.

Nejlevnější paliva tankují řidiči v Karlovarském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 33,34 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 31,17 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 34,31 koruny. Naftu v metropoli řidiči tankují za 32,27 Kč za litr. Hlavní město je jediným regionem, kde se průměrná cena naturalu dostala nad 34 korun. Cena nafty se nad 32 korun vyšplhala kromě Prahy ještě na Vysočině.

Benzin je v současnosti podle údajů CCS o 5,70 koruny za litr dražší než před rokem. Za diesel motoristé v polovině loňského července platili o 4,13 Kč na litru méně než v současnosti.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 14. červenci 2021 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 33,65 31,59 Praha 34,31 32,27 Středočeský 33,96 31,91 Jihočeský 33,56 31,28 Plzeňský 33,87 31,84 Karlovarský 33,34 31,17 Ústecký 33,40 31,23 Liberecký 33,59 31,50 Královéhradecký 33,42 31,40 Pardubický 33,51 31,46 Vysočina 34,00 32,06 Jihomoravský 33,68 31,61 Olomoucký 33,72 31,79 Zlínský 33,35 31,27 Moravskoslezský 33,42 31,41