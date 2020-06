Paliva v Česku od minulého týdne dál zdražila

Praha - Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu opět zdražily. Litr nejprodávanějšího Naturalu 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 26,73 koruny, před týdnem byl o 25 haléřů levnější. Nafta zdražila o 20 haléřů, za litr teď řidiči dají průměrně 26,43 koruny. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzin o 6,61 koruny na litru levnější než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 5,96 Kč na litru více.

Ceny pohonných hmot rostou pátý týden po sobě, předtím od poloviny ledna klesaly. Počátkem května se tak průměrná cena u benzinu i nafty dostala na mnohaletá minima pod 26 korunami. Natural 95 byl v té době nejlevnější od dubna 2009, diesel od dubna 2016.

Podle analytiků pohonné hmoty v následujícím týdnu zdraží maximálně do deseti haléřů. "Zdražení ropy na světových trzích není takové, aby opodstatnilo cenové nárůsty pohonných hmot v Česku z poslední doby. To znamená, že tuzemské čerpací stanice ve světle opětovně zesílené poptávky, důsledku návratu ekonomiky k běžnému provozu, navyšují své marže. Řada čerpacích stanic během vrcholné fáze koronakrize krvácela a potřebuje se nyní finančně zahojit," sdělil ČTK analytik Czech Found Lukáš Kovanda.

Také podle analytika Purple Trading Štěpána Hájka se motoristé dalšího zdražování pohonných hmot nemusejí obávat. "Růst ceny ropy se stabilizoval, což je způsobeno stále aktivním přebytkem ropy na trhu, ale také nervozitou z druhé vlny pandemie koronaviru, která by mohla opět vrátit do ekonomik některé restrikce," doplnil Hájek. Dalším faktorem je podle něj strach z cestování, což má ohromný dopad na poptávku po ropě a její deriváty. "Zároveň za posledních několik týdnů výrazně posílila koruna k americkému dolaru, což by mělo dovážené pohonné hmoty spíše zlevňovat," podotkl analytik.

Nejlevnější benzin nyní natankují řidiči v Zlínském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 26,29 Kč. Nafta vychází nejvýhodněji v Královéhradeckém kraji, kde ji čerpací stanice nabízejí v průměru za 25,96 Kč/l. Naopak nejdražší paliva mají pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 27,75 Kč, nafta se tam tankuje za 27,57 Kč za litr.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 17. červnu 2020 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 26,73 26,43 Praha 27,75 27,57 Středočeský 27,27 26,93 Jihočeský 26,42 26,13 Plzeňský 26,76 26,45 Karlovarský 26,39 26,11 Ústecký 26,40 26,02 Liberecký 26,75 26,35 Královéhradecký 26,39 25,96 Pardubický 26,41 26,24 Vysočina 27,16 26,86 Jihomoravský 26,81 26,56 Olomoucký 26,89 26,57 Zlínský 26,29 26,02 Moravskoslezský 26,54 26,22

Zdroj: CCS