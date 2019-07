Palestinský ministr: Českého uznání Jeruzaléma se neobáváme

Praha - Palestinské vedení se neobává, že by Česká republika uznala Jeruzalém jako hlavní město Izraele, jak chce prezident Miloš Zeman. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl palestinský ministr zahraničí Rijád Málikí. Dříve dnes se šéf palestinské diplomacie setkal se svým českým protějškem Tomášem Petříčkem (ČSSD), jednali spolu o prohloubení obchodní spolupráce i restartování pravidelných bilaterálních jednání na ministerské úrovni, další setkání by se mělo uskutečnit na Západním břehu Jordánu začátkem příštího roku.

"Jsme spokojeni s tím, jak se vyvíjely naše bilaterální vztahy a ohledně budoucnosti jsme optimističtí, " uvedl k česko-palestinským vztahům Málikí. Ministr doplnil, že s Petříčkem hovořil o tom, že česká škodovka je nejpoužívanější auto na palestinských územích a bylo by dobré ve spolupráci pokračovat. Ministři rovněž jednali o česko-palestinské spolupráci v IT, potravinářském průmyslu či o českých projektech týkajících se solární energie.

Málikí dnes navštívil Prahu v reakci na Petříčkovu cestu do Ramalláhu z loňského podzimu. "Naposledy jsme se na úrovni ministrů tady (v Praze) setkali v roce 2015, tak jsme se rozhodli, že se další jednání na úrovni ministrů uskuteční začátkem roku 2020 v Palestině. Také jsme se shodli, že je načase přezkoumat naše bilaterální vztahy - probádat oblasti pro spolupráci a pozvat k paralelním jednáním podnikatele," řekl Málikí. Setkání českých a palestinských podnikatelů by se podle něho mohlo rovněž uskutečnit příští rok.

Na dotaz, zda palestinské vedení nemá obavy ze záměru prezidenta Miloše Zemana přesunout českou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, jak to udělaly loni Spojené státy, Málikí odpověděl, že nikoliv. Názor prezidenta Zemana byl podle něj palestinskému vedení od začátku znám; loňské otevření Českého domu v Jeruzalémě ale nakonec bylo podle Málikího zvolením "jakési střední cesty". "Byli jsme ujištěni, že Česká republika svůj postoj nezmění a že se bude držet stanoviska EU, mezinárodního společenství a také mezinárodního práva. Nemáme žádný důvod zpochybňovat tyto závazky, a proto chceme naše budoucí bilaterální vztahy budovat na základě vzájemné důvěry," řekl Málikí.

Otázka Jeruzaléma je jedním z nejožehavějších bodů palestinsko-izraelského konfliktu. Zatímco Izrael považuje Jeruzalém za nedělitelné hlavní město, Palestinci chtějí, aby se jeho převážně arabsky mluvící východní část stala hlavním městem budoucího palestinského státu. Izrael obsadil východní Jeruzalém v šestidenní válce v roce 1967 a v červenci 1980 prohlásil Jeruzalém v rozporu s rezolucemi OSN za své "věčné a nedělitelné hlavní město". Tuto anexi východní části mezinárodní společenství neuznává s tím, že konečný status města by se měl vyřešit jednáním. Vzhledem k této nedořešené otázce se drtivá většina ambasád nachází v Tel Avivu.