Palestinec v Jeruzalémě pobodal Izraelce, policie ho zastřelila

Jeruzalém - Palestinec v jeruzalémském Starém městě dnes pobodal dva Izraelce a jednoho z nich vážně zranil. Izraelská policie následně útočníka zastřelila. S odvoláním na sdělení mluvčího izraelské policie o to informovala agentura Reuters.

Útok se stal poslední pátek muslimského postního měsíce ramadánu, kdy se tisíce věřících vydávají v Jeruzalémě modlit do mešity Al-Aksá, třetího nejposvátnějšího místa islámu. Ve Starém městě proto byla dnes posílena bezpečnost.

Izraelský server The Times of Israel s odvoláním na policii uvedl, že 19letý Palestinec z Izraelem okupovaného Západního břehu Jordánu přišel do Starého města přes Damašskou bránu. Následně jednoho muže pobodal a začal utíkat, na cestě pak ještě bodl 16letého chlapce. Policie pak útočníka zastřelila.

Podle výpovědí svědků a záchranářů první obětí byl asi čtyřicetiletý muž. Útočník ho bodl do krku a hlavy. Muži byla poskytnuta první pomoc a byl převezen na jednotku intenzivní péče. Podle nemocnice je ale v bezvědomí dýchá s pomocí přístrojů. Šestnáctiletého chlapce útočník bodl do zad, jeho poranění bylo lehčí, ale rovněž byl převezen do nemocnice. K činu byl zřejmě použit kapesní nůž, jehož fotografii zveřejnila policie.