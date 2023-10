Palestinci útočí na Izrael, ten zahájil nálety na Pásmo Gazy

Podrobnosti o tom, na jaké cíle izraelské odvetné nálety míří, zatím nejsou známy.

Na sociálních sítích koluje video, které ukazuje, jak Palestinci z auta vytahují tělo mrtvého izraelského vojáka. The Times of Israel k němu poznamenává, že zatím není ověřené. Další záběr ukazuje zničený izraelský tank u bariéry u Pásma Gazy.

Počet obětí, které si vyžádal útok Palestinců ve Sderotu, který leží v bezprostřední blízkosti Pásma Gazy, zatím není znám. Podle videí na sociálních sítích útok komand zde stále pokračuje.

Palestinci útočí na Izrael raketami, v zemi jsou jejich komanda

Palestinští ozbrojenci z Pásma Gazy dnes ráno zahájili rozsáhlý a podle místních médií překvapivý útok na Izrael. Vypálili nejméně desítky raket, což si zatím vyžádalo jeden život a 15 zraněných, a zároveň do Izraele vyslali komanda, která se střetávají s policisty a vojáky. Izraelská armáda uvedla, že je ve válečném stavu a slíbila, že se bude bránit. K útokům se přihlásilo radikální hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy.

Jižním a středním Izraelem, včetně regionu Tel Avivu, dnes od rána zní sirény varující před raketovými útoky. Podle listu Times of Israel trvá salva mířící na izraelská města přes dvě hodiny. Dopady raket jsou hlášeny z Tel Avivu, sirény se rozezněly také v Jeruzalémě nebo městě Beerševa. Na sociálních sítích se šíří videa ukazující odpalované rakety a také záběry například z izraelského Aškelonu, kde jsou vidět auta v plamenech, zřejmě po zásahu jednou z raket.

Izraelské úřady zatím potvrdily jednu oběť. Je jí šedesátnice, která zemřela při přímém zásahu raketou v oblasti nedaleko Pásma Gazy. Z celkem 15 zraněných jsou dva ve vážném stavu.

Palestinští ozbrojenci se podle serveru listu The Times of Israel a záběrů na sociálních sítích dostali do města Sderot, kde se střetávají s izraelskými silami. Kolik obětí si tyto boje vyžádaly, nebylo ráno jasné, stejně jako počet ozbrojenců, kteří na izraelské území pronikli. Videa, jejichž autenticitu není možné ihned ověřit, ukazovala například dav lidí šlapajících po bezvládném těle ve vojenské uniformě či skupinu Palestinců oslavujících u hořícího izraelského tanku, píše agentura AP.

Deník Haaretz na svém webu uvádí, že podle prvotních informací Palestinští radikálové při útoku použili padáky a probojovali se přes brány z Pásma Gazy střežené izraelskou armádou. Izraelské tajné služby zřejmě ofenzíva zaskočila. Podle Haaretzu se palestinští ozbrojenci dostali i do měst Netivot a Ofakim, kde podle policejního zdroje drží rukojmí.

Radikální hnutí Hamás oznámilo začátek vojenské operace, načež izraelská armáda uvedla, že zahájila nálety na Pásmo Gazy. Izraelský ministr obrany Joav Galant vyhlásil nouzový stav v oblastech do 80 kilometrů od hranice Pásma Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu svolává nejvýše postavené bezpečnostní činitele, zatímco jeho kritici podle médií zrušili nové kolo protestů proti justiční reformě plánované na dnešní večer.

Nová eskalace izraelsko-palestinského konfliktu přichází po týdnech zvýšeného napětí na hranici pásma Gazy a bojů na Západním břehu Jordánu okupovaném Izraelci. Média si také všímají, že útok nastal v den posledního ze série židovských svátků a téměř přesně 50 let poté, co Izrael zaskočila ofenzíva egyptských a syrských jednotek při takzvané Jomkipurské válce trvající od 6. do 25. října 1973.