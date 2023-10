Palestinci Gazu nikdy neopustí, řekl šéf Hamásu a obvinil Izrael z genocidy

Gaza - Lídr Hamásu Ismáíl Haníja v televizním projevu prohlásil, že Palestinci Pásmo Gazy nikdy neopustí a obvinil Izrael z genocidy. Informuje o tom televize Al-Džazíra, která projev odvysílala. Ozbrojenci z islamistického hnutí Hamás, které je Izraelem, EU i Spojenými státy pokládáno za teroristickou organizaci, minulou sobotu zaútočili na jižní Izrael, zabili nejméně 1300 lidí a nejméně 100 dalších unesli. Izrael vzápětí zahájil vzdušné údery na Pásmo Gazy a uvádí, že cílí na vojenskou infrastrukturu Hamásu, civilisty vyzval k evakuaci na jih. Při odvetném izraelském bombardování v Pásmu Gazy podle palestinských úřadů zemřelo na 2200 lidí.

"Obyvatelé Gazy zůstávají na svém území. Nikdy Gazu neopustí," uvedl Haníja v části projevu, která se týkala Egypta, s nímž Pásmo Gazy také sousedí. Haníja rovněž Izrael obvinil z toho, že páchá "genocidu" ve spolupráci "s americkou vládou a některými evropskými státy", uvedla Al-Džazíra.

"Vzdávám hold obyvatelům Gazy, kteří čelí barbarské sionistické mašinerii," prohlásil Haníja s odkazem na Izrael. Hamás naopak označil za hnutí bojující za svobodu, které dodržuje zásady etiky. "Hamás se vždy snažil neútočit na civilisty navzdory všemu, co sionistický režim udělal," prohlásil Haníja, který se dlouhodobě zdržuje v Kataru.

Egypt s Pásmem Gazy sdílí hranici a je znepokojen tím, že by Palestinci mohli být z tohoto území vysídleni v důsledku izraelského bombardování zahájeného po útoku Hamásu. Stejně jako ostatní arabské státy i Egypt uvedl, že Palestinci by měli v době eskalace války zůstat na svém území a že se snaží zajistit dodávky pomoci do Pásma Gazy, píše agentura Reuters.

Izraelský ministr obrany Joav Galant v pátek poznamenal, že palestinští civilisté, "kteří si chtějí zachránit život", musí dbát varování Izraele a evakuovat se na jih Pásma Gazy. K evakuaci na jih Gazany vyzvala několikrát také izraelská armáda.