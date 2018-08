Březnice (Zlínsko) - Zhruba trojnásobně více ovoce než v minulém roce zpracovává letos pálenice v Březnici na Zlínsku. Pálí se v ní od začátku července, loni zahájila činnost až v polovině srpna. Úroda ovoce je letos velmi dobrá, řekl dnes ČTK zaměstnanec pálenice Otto Fišer.

"Začíná se podle toho, jak dozrává letní ovoce. Začínali jsme třešněmi, pak se to začalo mísit s meruňkami nebo s mirabelkami a zhruba v tuto dobu už začínáme pálit jablka, hrušky a rané trnky (švestky). Zhruba do měsíce asi už budou jenom ty trnky," uvedl Fišer.

Už nyní má pálenice potvrzené přihlášky až do poloviny ledna. V provozu ale zřejmě bude i v následujících týdnech. "Lidé se ještě pořád přihlašují. Pálíme 24 hodin denně s výjimkou neděle, to je volno," řekl Fišer. V loňském roce se podle něj v Březnici pálilo zhruba od poloviny srpna do konce roku a ještě ne každý den.

Úroda ovoce byla loni chudá, s nedostatkem ovoce se pěstitelé potýkali i v roce 2016. Letos je situace diametrálně odlišná. "Urodilo se v podstatě veškeré ovoce, jak to letní, tak potom to podzimní a trnky. Už podle toho, kolik je přihlášek a v jakém objemu si to ti pěstitelé přihlašují, je úrody hodně," uvedl Fišer.

Jakost kvasu podle něj záleží na přístupu jednotlivých pěstitelů. Pakliže vyčkají, až ovoce na stromech dozraje a získá díky tomu vysokou cukernatost, je kvas a následně i pálenka z něj dobrá. "Letos je málo vody, takže je potřeba mít trpělivost, aby to dozrálo, protože bez vody nevznikne dostatek cukru v dužině," řekl páleničář. Někteří pěstitelé do kvasu přidávají cukr. Pálenka z něj je však podle Fišera ostřejší a chybí jí typická ovocná chuť.

Historie pálenice v Březnici sahá do 30. let minulého století. Současný objekt, který patří obci, funguje od roku 1988. Zahlcena množstvím objednávek od pěstitelů je aktuálně i většina ostatních pálenic ve Zlínském kraji.