Pálavské i Znojemské historické vinobraní se letos sešly, zájem je o obě

Mikulov (Břeclavsko) - Otevřením stánků s občerstvením i vínem dnes odpoledne začala na jihu Moravy obě velká vinobraní. Letos výjimečně se koná 75. ročník Pálavského vinobraní v Mikulově a 38. ročník Znojemského historického vinobraní ve stejném termínu. Zástupci pořadatelů obou akcí ČTK řekli, že obavy o návštěvnost kvůli souběhu termínů nemají. Zájem o vstupenky v předprodeji byl u obou akcí větší než v posledním předcovidovém roce 2019.

"Pro Pálavské vinobraní, které letos slaví 75. ročník, je druhý víkend v září tradičním termínem. Snažili jsme se se zástupci Znojemské besedy jednat o tom, že by jejich vinobraní posunuli na jiný termín, v minulosti se konalo od prvního až po třetí víkend v září, ale nedohodli jsme se," uvedl za pořádající Mikulovskou rozvojovou Dominik Ryšánek.

Drobné komplikace podle něj nastaly při jednání s některými interprety. Jsou ale i tací, kteří stihnou vystoupit na obou akcích zároveň. Zpěvačka Lucie Bílá tak dnes v podvečer vystoupí ve Znojmě s kapelou Petra Maláska, ve 22:30 pak začíná její vystoupení se skupinou Arakain v Mikulově.

Obě vinobraní nabízejí dnes večer i v sobotu odpoledne průvod královské družiny v kostýmech. Zatímco v Mikulově je hlavní postavou průvodu král Václav IV, kterého v sobotu doprovodí v roli královny herečka Chantal Poullain, ve Znojmě je to král Jan Lucemburský.

Výrazný rozdíl je letos mezi oběma akcemi ve výši vstupného. Ve Znojmě drží cenu třídenní permanentky na 550 korunách a v předprodeji ji bylo možno koupit za 350 korun. V Mikulově letos zdražili a na místě lidé permanentky zakoupí za 1200 korun. V předprodeji do konce června ji lidé mohli koupit za 800 korun.

"Držíme cenu tak, aby bylo Znojemské historické vinobraní cenově dostupné a lidem zbylo dost peněz, které pak mohou utratit třeba v gastru nebo v dalších místních obchodech. Rozdíl v cenách ale evidentně předprodeje neovlivnil, máme stejného prodejce vstupenek a podle něj jsou letos předprodeje vyšší na obě akce," poznamenal Karel Semotam z pořádající Znojemské Besedy.

Do Mikulova dnes dorazil také premiér Petr Fiala (ODS), který na zámku předal ocenění vítězům Národní soutěže vín za mikulovskou podoblast. V konkurenci 700 vín zvítězil Ryzlink vlašský EGO No.69, pozdní sběr 2021 Zámeckého vinařství Bzenec. Do celostátního kola Salonu vín - národní soutěže vín postoupilo z Mikulovské vinařské podoblasti 661 vín. Nominovaná vína budou spolu se zástupci ze Slovácké, Velkopavlovické a Znojemské podoblasti zastupující oblast Morava a zástupci vinařské oblasti Čechy soutěžit o postup do finále a titul absolutního šampiona a umístění v Salonu vín, celoroční degustační expozicí vín ve Valticích.

Obě vinobraní trvají až do neděle, hlavní část programu se odehraje v sobotu. Na obě akce obvykle přijíždí desítky tisíc návštěvníků.