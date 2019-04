New York - Útočník Ondřej Palát vstřelil v nedělním utkání úvodního kola play off NHL jediný gól Tampy Bay, která podlehla v Columbusu 1:3 a v sérii ji za stavu 0:3 dělí jedna prohra od vyřazení. Ve stejné pozici je Pittsburgh, který prohrál s New York Islanders i potřetí, tentokrát doma 1:4. Winnipeg uspěl v St. Louis 6:3 a snížil stav série na 1:2. Vegas porazil San Jose 6:3 a vede 2:1 na zápasy.

Palát mohl na začátku prostřední třetiny otevřít skóre, když se proháčkoval až před gólmana, ale Sergej Bobrovskij mu šanci chytil. Vzápětí udeřil na druhé straně z dorážky Matt Duchene a v přesilové hře zvýšil ve 29. minutě Oliver Bjorkstrand. "Snažili jsme se hrát trpělivě a hodně nás povzbudil druhý gól. Ve třetí třetině nás zatlačili, zrychlili přechod přes střední pásmo, ale ubránili jsme se," oddechl si obránce Columbusu Seth Jones.

Tampa Bay vrhla ve třetí třetině vše do útoku a zasypala v ní Bobrovského sedmnácti střelami. Velkou příležitost měl na začátku opět aktivní Palát, který se ocitl sám před ruským gólmanem, ale nepřekonal ho. Český útočník později přeci jen uspěl, když z dorážky vlastní střely snížil. Další tlak hostů už vyzněl naprázdno a výhru Columbusu zpečetil při power play Cam Atkinson.

"V play off bez opravdu dobrého gólmana nevyhrajete. Bob (Bobrovskij) nás v těch posledních deseti dvanácti minutách hodně podržel a vytáhl skvělé zákroky. Potřebujeme, aby takhle chytal i příště, protože se dá očekávat, že budou příště hrát tak jako dnes na konci," řekl trenér Columbusu John Tortorella na adresu první hvězdy zápasu.

Tampa Bay hrála bez dvou klíčových hráčů - na jeden zápas suspendovaného Nikity Kučerova a zraněného Victora Hedmana. "Chyběli nám, (Kučerov) byl nejproduktivnější hráč základní části a je důležitou součástí týmu. Když není v sestavě, je to znát. Stejně tak Hedman. Ale bojovali jsme," řekl trenér Tampy Bay Jon Cooper.

Tampa Bay je druhým týmem v historii soutěže, který po vítězství v základní části prohrává v úvodním kole play off 0:3 na zápasy. "Ještě pořád žijeme," podotkl Cooper. "V průběhu zápasu už jsme začali používat naše zbraně a vytvářeli jsme si šance. Škoda, že jsme takhle nehráli trochu dříve. Snad si to ale přeneseme do dalšího utkání," uvedl útočník Tyler Johnson.

Columbus je blízko premiérovému postupu do druhého kola play off. "Ještě není hotovo, ale baví nás to. Je to neuvěřitelná jízda a chceme sérii dotáhnout. První šanci máme příště doma před našimi skvělými fanoušky. Zasloužili by si, kdybychom tady sérii uzavřeli," řekl Duchene.

Výhru Vegas zařídila druhá formace, která se podepsala pod všechny branky. Mark Stone vstřelil hattrick a na dva góly přihrál, Paul Stastny měl opačnou bilanci (2+3) a Max Pacioretty si připsal dva body (1+1). Loňskému finalistovi vycházely vstupy do třetin, v každé skóroval už v úvodní minutě. Na druhé straně neskóroval poprvé v sérii Tomáš Hertl, který vyslal šest střel.

Trio útočníků Vegas vede i produktivitu soutěže - v čele je Stone (6+2) před Stastnym (2+6) a Paciorettym (2+4). "Hodně šancí jsme si vypracovali ze ztrát, to byl klíč k úspěchu. Nejsme nejrychlejší lajna ale jsme šikovní s hokejkou, dobře čteme hru a víme o sobě," řekl Stone, který otevřel skóre už po 16 sekundách hry a ve 41. minutě zvýšil na 5:1. První hattrick v kariéře završil trefou na konečných 6:3.

Pittsburgh po dvou venkovních prohrách provedl změnu v sestavě. Do elitní řady posunul k Sidneymu Crosbymu a Jakeu Guentzelovi českého útočníka Dominika Simona, ale efekt to nemělo. Domácí se sice ujali v první třetině vedení trefou Garretta Wilsona, ale už za 90 sekund prohrával. Obrat Islanders řídili slepenými góly Jordan Eberle a Brock Nelson. V 51. minutě uklidnil hosty Leo Komarov gólem na 3:1 a výhru stvrdil při power play Anders Lee.

"Hrajeme jednoduše a tvrdě," řekl kapitán Islanders Lee. Tým z New Yorku už v základní části inkasoval nejméně gólů ze všech týmů a kvalitní obranou frustruje i Pittsburgh. "Musíme najít způsob, jak začít dávat více branek. To se nám v prvních třech zápasech nedařilo," uvedl Crosby, který v sérii ještě nebodoval. Pittsburgh skóroval jen pětkrát.

V těžké situaci byl po domácích prohrách i Winnipeg, který ale v St. Louis zabral. Kanadský klub sice prohrával po první třetině, ale rozmezí 25. až 29. minuty otočil na 3:1. Další tři zásahy přidal ve třetí třetině, v níž soupeři odskočil na 5:2 a 6:3.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 3. zápasy:

Pittsburgh - New York Islanders 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Branky: 13. G. Wilson - 14. Eberle, 15. B. Nelson, 51. Komarov, 59. Lee. Střely na branku: 26:36. Diváci: 18.610. Hvězdy zápasu: 1. Lehner, 2. B. Nelson, 3. Eberle (všichni NY Islanders). Stav série: 0:3.

Columbus - Tampa Bay 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky: 22. Duchene, 29. Bjorkstrand, 59. Atkinson - 45. Palát. Střely na branku: 30:31. Diváci: 19.224. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Bjorkstrand, 3. Dubois (všichni Columbus). Stav série: 3:0.

Západní konference - 3. zápasy:

St. Louis - Winnipeg 3:6 (1:0, 0:3, 2:3)

Branky: 20. Perron, 42. Tarasenko, 54. Steen - 29. a 55. Connor, 25. K. Hayes, 28. Laine, 45. B. Tanev, 49. Byfuglien. Střely na branku: 29:29. Diváci: 18.486. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Byfuglien (oba Winnipeg), 3. Perron (St. Louis). Stav série: 2:1.

Vegas - San Jose 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Branky: 1., 41. a 54. Mark Stone, 21. a 37. Stastny, 13. Pacioretty - 16. Labanc, 45. Couture, 46. Meier. Střely na branku: 40:28. Diváci: 18.461. Hvězdy zápasu: 1. Mark Stone, 2. Stastny, 3. Pacioretty (všichni Vegas). Stav série: 2:1.