Utkání 1. kola play off NHL Vegas - San Jose. Hokejista Vegas Golden Knights Max Pacioretty (uprostřed v pozadí)) Tomáš Hertl (uprostřed) ze San Jose Sharks padají na led po souboji před brankou. ČTK/AP/Isaac Brekken

New York - Útočník Ondřej Palát vstřelil v úvodním kole play off NHL jediný gól Tampy Bay, která podlehla v Columbusu 1:3 a v sérii ji za stavu 0:3 dělí jedna prohra od vyřazení. Ve stejné pozici je také Pittsburgh, který prohrál s New Yorkem Islanders i potřetí, tentokrát doma 1:4. Winnipeg uspěl v St. Louis 6:3 a snížil stav série na 1:2. Vegas porazil San Jose 6:3 a vede 2:1 na zápasy.

Palát mohl na začátku prostřední třetiny otevřít skóre, když se proháčkoval až před gólmana, ale Sergej Bobrovskij mu šanci chytil. Vzápětí udeřil na druhé straně z dorážky Matt Duchene a v přesilové hře zvýšil ve 29. minutě Oliver Bjorkstrand.

Tampa Bay vrhla ve třetí třetině vše do útoku a zasypala v ní Bobrovského šestnácti střelami. Velkou příležitost měl na začátku opět aktivní Palát, který se ocitl sám před ruským gólmanem, ale nepřekonal ho. Český útočník později přeci jen uspěl, když z dorážky vlastní střely snížil. Další tlak hostů už vyzněl naprázdno a výhru Columbusu zpečetil při powerplay Cam Atkinson.

Tampa Bay hrála bez dvou klíčových hráčů (suspendovaného Nikity Kučerova a zraněného Victora Hedmana) a je druhým týmem v historii soutěže, který jako nejvýše postavený celek po základní části prohrával v úvodním kole play off 0:3 na zápasy. Columbus je blízko, aby poprvé v klubové historii postoupil do druhého kola play off.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 3. zápasy:

Pittsburgh - New York Islanders 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Branky: 13. G. Wilson - 14. Eberle, 15. B. Nelson, 51. Komarov, 59. Lee. Střely na branku: 26:36. Diváci: 18.610. Hvězdy zápasu: 1. Lehner, 2. B. Nelson, 3. Eberle (všichni NY Islanders). Stav série: 0:3.

Columbus - Tampa Bay 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky: 22. Duchene, 29. Bjorkstrand, 59. Atkinson - 45. Palát. Střely na branku: 30:31. Diváci: 19.224. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Bjorkstrand, 3. Dubois (všichni Columbus). Stav série: 3:0.

Západní konference - 3. zápasy:

St. Louis - Winnipeg 3:6 (1:0, 0:3, 2:3)

Branky: 20. Perron, 42. Tarasenko, 54. Steen - 29. a 55. Connor, 25. K. Hayes, 28. Laine, 45. B. Tanev, 49. Byfuglien. Střely na branku: 29:29. Diváci: 18.486. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Byfuglien (oba Winnipeg), 3. Perron (St. Louis). Stav série: 2:1.

Vegas - San Jose 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Branky: 1., 41. a 54. Mark Stone, 21. a 37. Stastny, 13. Pacioretty - 16. Labanc, 45. Couture, 46. Meier. Střely na branku: 40:28. Diváci: 18.461. Hvězdy zápasu: 1. Mark Stone, 2. Stastny, 3. Pacioretty (všichni Vegas). Stav série: 2:1.