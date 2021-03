Palátovy tři body nestačily Tampě k výhře nad Detroitem

Utkání NHL Boston - NY Rangers. Vpravo hokejista Bostonu Bruins David Pastrňák, vlevo K'Andre Miller z New York Rangers.

Utkání NHL Boston - NY Rangers. Vpravo hokejista Bostonu Bruins David Pastrňák, vlevo K'Andre Miller z New York Rangers. ČTK/AP/Elise Amendola

New York - Ondřej Palát si ve čtvrtečním utkání NHL připsal gól a dvě nahrávky, hokejistům Tampy Bay to ale k úspěchu nepomohlo. V Detroitu prohráli 4:6, v domácím mužstvu zaznamenali Filip Zadina i Filip Hronek po dvou asistencích. Davidové Krejčí a Pastrňák se gólem podíleli na vítězství Bostonu nad New York Rangers 4:0. Krejčí k brance přidal asistenci a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Střelecky svým týmům pomohli také Dominik Kubalík z Chicaga a Martin Nečas z Caroliny.

Detroit proti obhájcům Stanleyova poháru bodoval i v úterý, to však s Tampou prohrál 3:4 v prodloužení. Tentokrát Red Wings zvládli úvodní dvě třetiny, po kterých vedli 5:2. Ve třetí části Tampa po Palátově brance na 4:5 vykřesala naději, ale dvacet sekund před koncem pojistil vítězství Detroitu střelou do prázdné branky Vladislav Naměstnikov. Třemi body za gól a dvě asistence pomohl Red Wings k výhře Anthony Mantha.

Boston rozhodl o výsledku v úvodních 25 minutách, do kterých vměstnal všechny čtyři branky. V 5. minutě otevřel skóre Pastrňák, který se prosadil netradičně ranou od modré čáry. Na začátku druhého dějství si Krejčí našel pozici nad levým kruhem a střelou na lapačku brankáře Alexandara Georgijeva zvýšil na 3:0. V 25. minutě pak využil křížnou přihrávku českého centra Jake DeBrusk a uzavřel skóre na 4:0.

Výsledky NHL:

Boston - NY Rangers 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Branky: 5. Pastrňák, 18. Bergeron, 24. Krejčí, 25. DeBrusk (Krejčí). Střely na branku: 27:27. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Halák, 2. Marchand, 3. Krejčí (všichni Boston).

Buffalo - Pittsburgh 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Branky: 7. T. Thompson, 29. Olofsson - 7. Malkin, 24. B. Tanev, 32. Guentzel, 43. Angello, 59. Rust. Střely na branku: 23:27. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Guentzel, 3. B. Tanev (všichni Pittsburgh).

NY Islanders - New Jersey 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)

Branky: 4. M. Martin, 10. Pelech, 35. Dobson, 38. Josh Bailey, 45. B. Nelson - 44. Kuokkanen, 45. M. Malcev, 56. J. Hughes. Střely na branku: 34:21. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Pelech, 2. M. Martin, 3. Pulock (všichni NY Islanders).

Philadelphia - Washington 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Branky: 12. Konecny, 42. Provorov, 51. Laughton - 38. a 60. Dowd, 9. Ovečkin, 14. Sheary, 27. Carlson (J. Vrána). Střely na branku: 33:22. Diváci: 2807 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Carlson, 2. Ovečkin (oba Washington), 3. Couturier (Philadelphia).

Calgary - Montreal 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky: 22. a 34. Leivo - 51. Perry. Střely na branku: 29:18. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. D. Ryan, 2. Leivo, 3. Hanifin (všichni Calgary).

Columbus - Florida 4:5 v prodl.(0:0, 2:1, 2:3 - 0:1)

Branky: 26. a 31. Bjorkstrand, 44. Laine, 45. Domi - 37. Hörnqvist, 47. Lomberg (Gudas), 53. Tippett, 55. Barkov, 63. Vatrano. Střely na branku: 32:32. Diváci: 3739 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Bjorkstrand (Columbus), 2. Vatrano (Florida), 3. Domi (Columbus).

Toronto - Winnipeg 4:3 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)

Branky: 24. Marner, 47. W. Nylander, 53. I. Michejev, 61. Matthews - 17. a 31. Ehlers, 58. Stastny. Střely na branku: 37:26. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Matthews (Toronto), 2. Ehlers (Winnipeg), 3. W. Nylander (Toronto).

Detroit - Tampa Bay 6:4 (3:2, 2:0, 1:2)

Branky: 9. Stecher (Zadina), 13. D. Larkin (Hronek), 15. Mantha, 21. Glendening (Zadina), 25. Fabbri, 60. Naměstnikov (Hronek) - 11. Sergačov (Palát), 14. Stamkos (Palát), 56. B. Point, 58. Palát. Střely na branku: 23:44. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Mantha (Detroit), 2. B. Point (Tampa Bay), 3. Zadina (Detroit).

Dallas - Chicago 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)

Branky: 50. Hintz, 53. J. Klingberg - 6. D. Kubalík (Kämpf), 23. Söderberg, 35. Keith, 37. DeBrincat. Střely na branku: 30:16. Diváci: 4213 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Lankinen, 2. Boqvist (oba Chicago), 3. Hintz (Dallas).

Carolina - Nashville 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Branky: 10. a 29. Geekie, 12. B. McGinn, 12. D. Hamilton, 45. Nečas - 56. Cousins. Střely na branku: 26:33. Diváci: 2924 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Geekie, 2. Reimer, 3. Bean (všichni Carolina).