Paláta se Stanley Cupem vítaly ve Frýdku-Místu stovky lidí

Frýdek-Místek - Stovky lidí dnes ve Frýdku-Místku vítaly místního rodáka hokejistu Ondřeje Paláta. Do města přivezl ukázat Stanleyův pohár, který letos vyhrál s Tampou Bay. S útočníkem i slavnou trofejí se mohli lidé vyfotit a také ochutnat dort ve tvaru Stanleyova poháru.

Slavnou trofej vyhrál Palát i loni. Tehdy však kvůli koronavirové pandemii nemohl Stanleův pohár ve své vlasti ukázat. "Byl můj sen přivézt ho do Frýdku-Místku, užívám si to tady," komentoval zaplněné náměstí Palát.

Jeho rodiče kvůli omezením souvisejícím s koronavirovou pandemií ani u jednoho vítězství nemohli být. "Byl jsem se ženou a s dcerou Adélkou, ale naši to ještě neviděli. Ani táta si na to nesáhl, takže jsem moc rád, že to můžeme dneska oslavit," řekl třicetiletý hokejista.

Oslavy se plánovaly asi měsíc. "Ale teprve asi před deseti dny mi potvrdili z Tampy, že to opravdu doletí," řekl Palát. Přímo doprostřed náměstí mezi lidi přijel na korbě auta s trofejí nad hlavou.

Do města pohár dorazil s více než hodinovým zpožděním. "Do odpoledne jsem ještě nevěřil, že Stanley Cup dorazí," řekl hokejista. Ze Slovenska, kde s pohárem slavil obránce Erik Černák, trofej dopravila helikoptéra. "Máme jenom pár hodin se Stanley Cupem a ještě se stala ta věc, že nestihli včera letadlo, takže Erik ho měl trošku méně, než by měl mít, a poslal mi ho vrtulníkem," řekl Palát.

Na společnou fotografii a hokejistův podpis lidé čekali desítky minut. Fronta se táhla napříč místeckým náměstím Svobody a dál Tržní ulicí. Primátor Petr Korč (Naše Město FM) předal hokejistovi Klíč města Frýdku-Místku, který dosud dostali jen dva lidé - prezident Václav Havel a výtvarnice Eliška Servátková.

Palát s hokejem začínal ve Frýdku-Místku. V letech 2005-2009 hrál ve Vítkovicích (v roce 2006 byl mistrem s dorostem a v roce 2009 s juniorkou), odkud odešel do kanadské juniorské soutěže Quebec Major Junior Hockey League.

Když s hokejem začínal, netušil, že někdy bude hrát v NHL. "Vyhrát Stanley Cup bylo úplně nereálné. Myslel jsem si vždycky, že bych chtěl hrát aspoň extraligu, byl to můj sen, a potom najednou mě draftovala Tampa," vzpomínal hokejista.

Řekl, že když pohár vyhrál poprvé, byl nervózní a ani nevěděl, jak ho zvedat. "Obhájit Stanley Sup a ještě doma před fanoušky bylo něco speciálního," řekl Palát.

V Tampě mu v nadcházející sezoně končí pětiletá smlouva. "Snažím se na to nemyslet. Tampa má nějaké problémy s platovým stropem. Nechám tomu volný průběh, uvidíme jaká bude sezona a budeme asi řešit po sezoně, co bude dál. Připravuju se úplně stejně. Zase máme dobrý tým a můžeme udělat nějaký výsledek. Hlavně udělat play off a potom jsou zase cíle nejvyšší," uvedl Palát.

Spolu s ním získal v dresu Tampy Bay Stanleyův pohár dvakrát za sebou i obránce Jan Rutta. Před nimi vyhráli dvakrát po sobě z českých hokejistů jen Jaroslav Pouzar s Edmontonem v letech 1984 a 1985 a Jaromír Jágr s Jiřím Hrdinou v barvách Pittsburghu v letech 1991 a 1992.