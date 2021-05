Palát vstřelil vítězný gól Tampy a přidal i přihrávku

Utkání play off NHL Florida - Tampa Bay. Hokejista Tampy Bay Lightning Ondřej Palát (vlevo) se raduje z gólu.

New York - Hokejový útočník Ondřej Palát přispěl gólem a přihrávkou k výhře Tampy Bay 3:1 na ledě Floridy a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Obhájce Stanleyova poháru i díky výkonu českého hráče vede v prvním kole play off NHL už 2:0 na zápasy. Pittsburgh zdolal doma New York Islanders 2:1 a vyrovnal sérii na 1:1.

Florida po úvodní prohře 4:5 postavila místo Sergeje Bobrovského do branky Chrise Driedgera, jenž dosud v NHL ve vyřazovací části nechytal. Premiéru mu znepříjemnil už v páté minutě spoluhráč Anton Stralman, který si srazil do vlastní sítě přihrávku Stevena Stamkose. Ještě v první třetině zvýšil Palát z dorážky.

Mason Marchment ve 35. minutě zblízka snížil, ale více už hlavní hrdina zápasu Andrej Vasilevskij Floridě nedovolil. Tampa Bay pojistila výhru při hře domácích bez gólmana. Palát dobře napadal a vybojovaný puk vyslal Yanni Gourde od červené čáry do prázdné branky.

Pittsburgh vstřelil obě branky v úvodní třetině. Bryan Rust už ve čtvrté minutě překvapil střelou zpoza pravého kruhu Semjona Varlamova, druhý gól přidal Jeff Carter z mezikruží. Hosté snížili ve 35. minutě po průniku Joshe Baileyho, který akci zakončil precizní bekhendovou střelou pod břevno. V úvodním utkání si Islanders vynutili gólem v závěru prodloužení a vyhráli, tentokrát ale Tristan Jarry, první hvězda zápasu, odolal.

Výsledky NHL

Základní část: Vancouver - Calgary 4:2 (2:0, 0:0, 2:2) Branky: 10. Hamonic, 20. Höglander, 50. Myers, 60. Boeser - 57. Mangiapane, 59. M. Tkachuk. Střely na branku: 24:40. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Demko, 2. Myers, 3. Q. Hughes (všichni Vancouver). 1. kolo play off: Východní divize - 2. zápas: Pittsburgh - NY Islanders 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Branky: 4. Rust, 14. Carter - 35. Josh Bailey. Střely na branku: 45:38. Diváci: 9344 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Jarry, 2. Rust (oba Pittsburgh), 3. Josh Bailey (NY Islanders). Stav série: 1:1. Centrální divize - 2. zápas: Florida - Tampa Bay 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) Branky: 35. Marchment - 5. Stamkos, 15. Palát, 59. Gourde (Palát). Střely na branku: 33:29. Diváci: 9646 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Palát (oba Tampa Bay), 3. Marchment (Florida). Stav série: 0:2. Západní divize - 2. zápas: Vegas - Minnesota 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Branky: 38. a 60. Tuch, 33. Marchessault - 33. Dumba. Střely na branku: 28:35. Diváci: 8683 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury, 2. Tuch, 3. Marchessault (všichni Vegas). Stav série: 1:1.