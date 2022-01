Palát v NHL opět skóroval, Galvas a Raška debutovali

New York - Útočník Ondřej Palát přispěl v NHL za asistence Jana Rutty gólem k výhře hokejistů Tampy Bay 6:1 v Buffalu, ale v průběhu prostřední třetiny ze zápasu odstoupil. Filip Hronek přihrál na oba góly Detroitu, který podlehl v San Jose 2:3 v prodloužení. V dresu vítězů nastoupil k prvnímu utkání v NHL Adam Raška. Úspěšný debut zažil v soutěži také Jakub Galvas, který při výhře Chicaga 4:2 v Columbusu na ledě strávil téměř 24 minut.

Radko Gudas přihrál na jeden gól Floridy, která zvítězila 5:2 nad Vancouverem, a v utkání se také popral. Toronto zdolalo Vegas 4:3 po nájezdech i díky jedné asistenci Ondřeje Kašeho, který minulý zápas vynechal.

Palát vstřelil ve třetí minutě úvodní gól zápasu, když v mezikruží zpracoval hokejkou ze vzduchu těžkou přihrávku Victora Hedmana a pohotovou střelou skóroval. Rodák z Frýdku-Místku potvrdil střeleckou formu, skóroval počtvrté v řadě a na kontě má v této sezoně 15 branek. Rutta si u jeho gólu připsal druhou asistenci.

Tampa Bay vedla v 35. minutě 5:0 a její trenér Jon Cooper za rozhodnutého stavu stáhl ze hry Paláta, který není podle jeho slov stoprocentně fit a raději jej šetřil. "Pally s něčím bojuje. Kdykoli bude možnost dopřát mu odpočinek, udělám to," řekl Cooper. Hlavní postavou zápasu byl Nikita Kučerov, autor hattricku. Zdatně mu sekundoval Steven Stamkos (1+2).

Galvas patřil k posledním hráčům, kteří byli v přípravě před sezonou vyřazeni z hlavního mužstva Chicaga. K premiéře mu pomohlo, že klíčoví obránci Seth Jones a Jake McCabe vypadli ze sestavy kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Dvaadvacetiletý bek dostal hodně prostoru - hrál v přesilovce (6:53) i oslabení (1:51). Odchovanec Olomouce si připsal jeden kladný bod a dvě zblokované střely.

"Abych byl upřímný, hodně mě překvapilo, jak dobře hrál," přiznal trenér Chicaga Derek King. "Je rozvážný a klidný při hře s pukem, umí bruslit, dokáže tvořit hru. Je to chytrý hráč. To vše jsem věděl, ale stejně mě překvapil, vypadal velmi dobře. Neschovával se, bral to na sebe. To není jednoduché," doplnil kouč. Před Raškou a Galvasem debutovali v této sezoně z českých hráčů brankáři Lukáš Dostál s Karlem Vejmelkou a útočník Kristian Reichel.

San Jose otevřelo v 15. minutě skóre, v přesilové hře se prosadil Timo Meier. Detroit ale na přelomu druhé a třetí třetiny otočil. Hronek vyslal při vyloučení Tomáše Hertla prudkou přihrávku k pravé tyčce, kterou usměrnil do branky Tyler Bertuzzi. Druhý gól přidal po individuální akci Nick Leddy.

Domácí vyrovnali trefou Jeffreyho Viela. Na ledě byl i Raška, který si připsal v premiéře za šest a půl minuty jeden plusový bod a tři srážky. Prodloužení rozhodl přesně po minutě Logan Couture.

Florida vedla už v sedmé minutě 2:0. U druhé branky si připsal asistenci Gudas, jehož střelu od modré čáry tečoval Sam Reinhart. Český obránce se ani nešel z gólu radovat a stejně jako J. T. Miller hned shodil rukavice. V souboji, který trval jen pár sekund, nepadla ani jedna rána a útočník Vancouveru povalil Gudase zápasnicky na led.

Jevgenij Malkin se vrátil do NHL ve velkém stylu. Ve svém prvním utkání sezony po letní operaci kolena řídil dvěma góly a přihrávkou výhru Pittsburghu 4:1 v Anaheimu. V sestavě vítězů se podruhé v sezoně objevil Radim Zohorna, stejně jako jeho spoluhráč Dominik Simon ale nebodoval.

Nashville zdolal Colorado 5:4 v prodloužení a je v Západní konferenci prvním týmem, který překonal hranici padesáti bodů. Po dvou gólech se o výhru zasloužili Luke Kunin a Matt Duchene, jenž zápas rozhodl. Na český brankářský souboj nedošlo, David Rittich i Pavel Francouz sledovali utkání ze střídačky.

Statistika úterních zápasů NHL:

Buffalo - Tampa Bay 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)

Branky: 46. Hinostroza - 21., 31. a 54. Kučerov, 3. Palát (Rutta), 11. Cirelli, 35. Stamkos. Střely na branku: 18:36. Diváci: 8368. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Stamkos, 3. Cirelli (všichni Tampa Bay).

Florida - Vancouver 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

Branky: 7. a 29. S. Reinhart (na první Gudas), 6. Ekblad, 30. Mamin, 39. Barkov - 12. Dickinson, 45. Lammiko. Střely na branku: 26:44. Diváci: 15.041. Hvězdy zápasu: 1. S. Reinhart, 2. Ekblad, 3. Barkov (všichni Florida).

Columbus - Chicago 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky: 13. Jenner, 59. Nyquist - 14. a 60. DeBrincat, 36. De Haan, 47. Murphy. Střely na branku: 26:20. Diváci: 15.444. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat, 2. Murphy (oba Chicago), 3. Nyquist (Columbus).

Nashville - Colorado 5:4 v prodl. (2:0, 1:2, 1:2 - 1:0)

Branky: 20. a 38. Kunin, 50. a 64. Duchene, 3. Jeannot - 29. Aube-Kubel, 32. Burakovsky, 46. MacKinnon, 54. Makar. Střely na branku: 32:44. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Duchene (Nashville), 2. Makar (Colorado), 3. Kunin (Nashville).

Anaheim - Pittsburgh 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky: 29. Silfverberg - 2. a 58. Carter, 24. a 38. Malkin. Střely na branku: 26:34. Diváci: 11.431. Hvězdy zápasu: 1. Malkin (Pittsburgh), 2. Silfverberg (Anaheim), 3. Carter (Pittsburgh).

Vegas - Toronto 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 0:2, 2:0 - 0:0)

Branky: 13. Kolesar, 42. W. Karlsson, 52. Pietrangelo - 2. a rozhodující sam. nájezd W. Nylander, 32. Matthews (Kaše), 37. Michejev. Střely na branku: 34:18. Diváci: 17.911. Hvězdy zápasu: 1. Pietrangelo (Vegas), 2. W. Nylander (Toronto), 3. W. Karlsson (Vegas).

San Jose - Detroit 3:2 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 15. Meier, 44. Viel, 61. Couture - 40. Bertuzzi (Hronek), 42. Leddy (Hronek). Střely na branku: 40:19. Diváci: 10.489. Hvězdy zápasu: 1. Burns (San Jose), 2. Nedeljkovic (Detroit), 3. Couture (San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Florida 36 24 5 7 142:108 53 2. Tampa Bay 38 24 5 9 128:110 53 3. Toronto 34 23 3 8 116:86 49 4. Boston 32 19 2 11 99:84 40 5. Detroit 37 16 5 16 101:125 37 6. Buffalo 35 10 6 19 92:125 26 7. Ottawa 29 9 2 18 79:107 20 8. Montreal 34 7 4 23 73:123 18

Metropolitní divize:

1. Carolina 33 24 2 7 115:73 50 2. NY Rangers 37 23 4 10 107:94 50 3. Washington 37 20 9 8 125:104 49 4. Pittsburgh 35 21 5 9 116:90 47 5. Columbus 34 16 1 17 108:122 33 6. New Jersey 36 14 5 17 105:126 33 7. Philadelphia 35 13 7 15 90:119 33 8. NY Islanders 28 10 6 12 64:80 26

Západní konference,

Centrální divize:

1. Nashville 37 24 2 11 117:99 50 2. Colorado 33 22 3 8 143:109 47 3. St. Louis 36 21 5 10 126:98 47 4. Minnesota 33 21 2 10 122:102 44 5. Winnipeg 33 16 5 12 99:99 37 6. Dallas 32 17 2 13 92:94 36 7. Chicago 36 13 5 18 87:121 31 8. Arizona 33 7 3 23 72:128 17

Pacifická divize:

1. Vegas 39 23 2 14 138:117 48 2. Anaheim 39 19 7 13 117:110 45 3. Los Angeles 36 18 5 13 100:94 41 4. San Jose 37 20 1 16 105:114 41 5. Calgary 33 17 6 10 104:83 40 6. Edmonton 34 18 2 14 113:111 38 7. Vancouver 35 16 3 16 91:100 35 8. Seattle 34 10 4 20 95:126 24

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 34 53 (26+27) 2. McDavid (Edmonton) 33 53 (19+34) 3. Ovečkin (Washington) 37 52 (24+28) 4. Kadri (Colorado) 30 48 (13+35) 5. Huberdeau (Florida) 36 47 (13+34) 6. Stamkos (Tampa Bay) 37 44 (17+27) 7. Rantanen (Colorado) 30 40 (16+24) 8. Kaprizov (Minnesota) 32 40 (14+26) 9. Meier (San Jose) 32 39 (15+24) 10. J. Gaudreau (Calgary) 33 38 (15+23) 42. Hertl (San Jose) 37 31 (20+11) 45. Palát (Tampa Bay) 38 30 (15+15) 69. Pastrňák (Boston) 32 27 (13+14) 90. Voráček (Columbus) 34 25 (1+24) 158. Nečas (Carolina) 31 19 (7+12) 166. Hronek (Detroit) 35 19 (4+15) 183. O. Kaše (Toronto) 29 17 (8+9)

Střelci:

1. Draisaitl (Edmonton) 26 branek, 2. Ovečkin (Washington) 24, 3. Matthews (Toronto), DeBrincat (Chicago) oba 23, 5. T. Terry (Anaheim) 22, 6. Kreider (NY Rangers) 21, 7. Hertl (San Jose) 20, 8. Connor (Winnipeg), McDavid (Edmonton) oba 19, 10. F. Forsberg (Nashville), Guentzel (Pittsburgh), Marchessault (Vegas), Mangiapane (Calgary) všichni 18, ...23. Palát (Tampa Bay) 15, 43. Pastrňák (Boston) 13.