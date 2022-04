Palát třemi asistencemi dovedl Tampu Bay k výhře, Voráček nahrával dvakrát

Hokejisté Tampy Bay (zleva) Ondřej Palát, Steven Stamkos a Nikita Kučerov se radují z gólu v utkání na ledě New Yorku Islanders, 29. dubna 2022.

New York - Český útočník Ondřej Palát třemi asistencemi dovedl Tampu Bay k výhře 6:4 nad NY Islanders. Dvě nahrávky si připsali Jakub Voráček a Radek Faksa z Dallasu. Brankou se prosadili Filip Chytil, jehož NY Rangers porazili Washington 3:2 a Dominik Kubalík, který neodvrátil prohru Chicaga 2:3 po samostatných nájezdech v Buffalu.

Dvě ze tři asistencí si Palát nechal do třetí třetiny, ve které Lightning vstřelili pět branek. Se 49 body je rodák z Frýdku-Místku čtvrtým nejproduktivnějším českým hráčem v NHL.

Třetí v pořadí, Jakub Voráček, připravil dvě branky Columbusu při jeho prohře 3:5 s Pittsburghem a nasbíral o třináct bodů více. S 62 body český útočník ovládl produktivitu Blue Jackets.

Dvě asistence zapsal také Radek Faksa, jehož Dallas porazil Anaheim 4:2 a potvrdil postup do vyřazovacích bojů. Stars se do play off kvalifikovali po roční pauze.

Dominik Kubalík se svou patnáctou brankou rozloučil s nevydařenou sezonou. Blackhawks v Západní konferenci skončili až 14. a Kubalík nasbíral nejméně bodů ze všech svých dosavadních třech sezon v lize.

Hokejisté NY Rangers i díky brance Filipa Chytila zakončili základní část NHL výhrou 3:2 nad Washingtonem. V prvním kole play off se hokejisté z americké metropole utkají s Floridou.

Statistika pátečních zápasů NHL:

Pittsburgh - Columbus 5:3 (3:0, 2:1, 0:2)

Branky: 4. Malkin, 6. Rodrigues, 7. M. Pettersson, 37. Letang, 39. Boyle - 31. Danforth, 47. Bjorkstrand (Voráček), 53. Nyquist (Voráček). Střely na branku: 50:36. Diváci: 18.403. Hvězdy zápasu: 1. Pettersson, 2. Malkin, 3. Rodrigues (všichni Pittsburgh).

Toronto - Boston 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Branky: 14. a 48. Nylander, 4. Michejev, 20. Abruzzese, 60. Engvall - 2. Frederic, 53. DeBrusk. Střely na branku: 27:26. Diváci: 18.217. Hvězdy zápasu: 1. Nylander, 2. Abruzzese (oba Pittsburgh), 3. C. Smith (Boston).

Montreal - Florida 10:2 (4:1, 4:0, 2:1)

Branky: 5. a 22. Caufield, 2. Harris, 5. Hoffman, 13. Gallagher, 24. M. Perreault, 27. Evans , 34. Dvorak, 49. Caufield, 50. T. Pitlick - 19. Chiarot, 55. Acciari. Střely na branku: 37:39. Diváci: 21.205. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. M. Perreault, 3. Harris (všichni Montreal).

New Jersey - Detroit 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Branky: 18. Mercer, 36. N. Foote, 47. Zetterlund - 2. Rasmussen, 27. Seider, 41. Veleno, 51. P. Suter (Vrána, Hronek), 60. Bertuzzi. Střely na branku: 23:36. Diváci: 14.597. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi, 2. Rasmussen (oba Detroit), 3. Zetterlund (New Jersey).

NY Rangers - Washington 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Branky: 24. Chytil, 36. Lafreniere, 47. D. Hunt - 25. Schultz, 26. Carlson. Střely na branku: 33:36. Diváci: 17.230. Hvězdy zápasu: 1. Hunt, 2. Georgijev, 3. Schneider (všichni NY Rangers).

Philadelphia - Ottawa 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Branky: 19. J. van Riemsdyk, 53. Tippett - 32. Norris, 42. Hamonic, 57. B. Tkachuk, 59. Watson. Střely na branku: 34:36. Diváci: 17.575. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk (Ottawa), 2. Tippett, 3. J. van Riemsdyk (oba Philadelphia).

NY Islanders - Tampa Bay 4:6 (1:1, 2:0, 1:5)

Branky: 1. Pageau, 30. Bellows, 39. Josh Bailey, 60. Chára - 12., 52. a 58. Stamkos (na všechny Palát), 42. Perry , 51. McDonagh, 60. Hagel. Střely na branku: 37:34. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Chára (NY Islanders), 2. Stamkos, 3. Palát (oba Tampa Bay).

St. Louis - Vegas 4:7 (1:1, 2:2, 1:4)

Branky: 25. a 54. O'Reilly, 17. Perron, 33. Kyrou - 30. a 56. Eichel, 14. Mark Stone, 36. Whitecloud, 44. W. Karlsson, 47. Marchessault, 58. Pacioretty. Střely na branku: 18:45. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Eichel (Vegas), 2. O'Reilly (St. Louis), 3. Marchessault (Vegas).

Minnesota - Colorado 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky: 1. a 60. Greenway, 5. Jost, 24. Kaprizov - 26. Kadri. Střely na branku: 22:28. Diváci: 19.261. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Fleury, 3. Jost (všichni Minnesota).

Winnipeg - Calgary 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 20. Wheeler, 27. Appleton, 60. Dillon - 4. M. Tkachuk. Střely na branku: 44:33. Diváci: 14.202. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Wheeler, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg).

Dallas - Anaheim 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Branky: 24. Harley (Faksa), 26. Hanley (Faksa), 50. J. Robertson, 59. Naměstnikov - 8. Comtois, 36. Terry. Střely na branku: 19:21. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Faksa, 2. Harley (oba Dallas), 3. Hodges (Anaheim).

Buffalo - Chicago 3:2 v prodl. (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)

Branky: 45. Tage Thompson, 55. Power, 63. Mittelstadt - 29. Kubalík, 50. D. Strome. Střely na branku: 36:21. Diváci: 16.505. Hvězdy zápasu: 1. Mittelstadt, 2. Power, 3. Tokarski (všichni Buffalo).

Edmonton - Vancouver 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0)

Branky: 41. Kulak, 50. Barrie, rozhodující sam. nájezd Shore - 18. J. Miller, 43. Garland. Střely na branku: 35:41. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Kulak, 2. Koskinen (oba Edmonton), 3. Spencer (Vancouver).

Seattle - San Jose 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky: 7. Gourde, 19. Ad. Larsson, 60. V. Rask. Střely na branku: 31:24. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Driedger, 2. A. Larsson, 3. Kuhlman (všichni Seattle).

Arizona - Nashville 5:4 (1:4, 2:0, 2:0)

Branky: 14. a 51. Gostisbehere, 35. Boyd, 39. McBain, 42. Carcone - 1. Sissons, 3. R. Johansen, 3. Tolvanen, 7. Granlund. Střely na branku: 15.123. Hvězdy zápasu: 1. Gostisbehere, 2. Säteri (oba Arizona), 3. Boyd (Nashville).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. p-Florida 82 58 6 18 340:246 122 2. x-Toronto 82 54 7 21 315:253 115 3. x-Tampa Bay 82 51 8 23 287:233 110 4. x-Boston 82 51 5 26 255:220 107 5. Buffalo 82 32 11 39 232:290 75 6. Detroit 82 32 10 40 230:312 74 7. Ottawa 82 33 7 42 227:266 73 8. Montreal 82 22 11 49 221:319 55

Metropolitní divize:

1. y-Carolina 82 54 8 20 278:202 116 2. x-NY Rangers 82 52 6 24 254:207 110 3. x-Pittsburgh 82 46 11 25 272:229 103 4. x-Washington 82 44 12 26 275:245 100 5. NY Islanders 82 37 10 35 231:237 84 6. Columbus 82 37 7 38 262:300 81 7. New Jersey 82 27 9 46 248:307 63 8. Philadelphia 82 25 11 46 211:298 61

Západní konference,

Centrální divize:

1. z-Colorado 82 56 7 19 312:234 119 2. x-Minnesota 82 53 7 22 310:253 113 3. x-St. Louis 82 49 11 22 311:242 109 4. x-Dallas 82 46 6 30 238:246 98 5. x-Nashville 82 45 7 30 266:252 97 6. Winnipeg 81 38 11 32 248:254 87 7. Chicago 82 28 12 42 219:291 68 8. Arizona 82 25 7 50 207:313 57

Pacifická divize:

1. y-Calgary 82 50 11 21 293:208 111 2. x-Edmonton 82 49 6 27 290:252 104 3. x-Los Angeles 82 44 11 27 239:236 99 4. Vegas 82 43 8 31 266:248 94 5. Vancouver 82 40 12 30 249:236 92 6. San Jose 82 32 13 37 214:264 77 7. Anaheim 82 31 14 37 232:271 76 8. Seattle 81 27 6 48 213:281 60

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" v konferenci, "p" zisk Prezidentské trofeje.