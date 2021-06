Palát si vychutnal u televize úspěch fotbalistů a těší se boj o Stanley Cup

Tampa (USA) - Útočník Ondřej Palát z Tampy Bay je nadšený z šance obhájit Stanley Cup. V neděli si užil u televize při společném sledování se spoluhráči postup českých fotbalistů do čtvrtfinále mistrovství Evropy přes Nizozemsko a po devíti měsících od úspěchu proti Dallasu se těší na další finálové bitvy play off NHL. Lightning zahájí sérii s Montrealem v noci na úterý.

"Jsem nadšený a natěšený, což přebíjí únavu. Letošní sezona je opravdu hodně namáhavá a náročná, hrálo se spoustu zápasů za sebou. A pak v play off Florida, Carolina a Islanders, což byli všechno velmi těžcí soupeři. A jako pomyslná tečka Montreal, to bude taky pěkný oříšek," řekl Palát v rozhovoru poskytnutém agenturou Sport Invest, která jej zastupuje.

Triumf oslavil s Lightning v odloženém play off na konci září a nový ročník NHL začal v polovině ledna. Od té doby Tampa sehrála 74 zápasů - 56 v základní části a 18 v play off. "Neřekl bych, že to bylo těžší. Sezony každopádně byly jiné. Teď se hrálo každý druhý den, bylo to hodně fyzicky i psychicky náročné," porovnával Palát.

V loňské vyřazovací fázi bojovala Tampa v "bublinách" v Torontu a Edmontonu bez diváků, teď už si hráči užívají jejich podpory. "Je to až neskutečné. Loňské play off bylo i díky našim výsledkům nezapomenutelné, ale bez fanoušků to nebylo ono. O to víc si to teď užíváme. Bohužel právě v Montrealu ale ještě opatření platí, což je škoda pro oba týmy," komentoval omezenou kapacitu na 3500 fanoušků v Bell Centre.

V týmu cítí velkou tuhou triumf zopakovat. "Už víme, jak to vítězství chutná a jaký je to pocit s pohárem nad hlavou. Letos jsme možná ještě hladovější než loni, protože chceme ten pocit zažít znovu. Uděláme pro to všechno. Všichni už jsou unavení, ale v této fázi ze sebe vymáčknou více než sto procent," podotkl Palát.

Získat Stanleyův pohár dvakrát za sebou se podařilo naposledy v letech 2016 a 2017 Pittsburghu, předtím v letech 1997 a 1998 Detroitu. "Je to těžké zvláště v této lize. Vždyť za posledních 22 let to obhájil jen jednou Pittsburgh. Když kterýkoliv tým vyhraje Stanley Cup, často už nemá takovou sílu a hladovost ho vyhrát znovu," řekl Palát. "Ale náš tým je v tom přesný opak. My jsme hladoví celou sezonu, máme skvělý tým a chceme znovu vyhrát. I když víme, že to bude hodně těžké. Bude to padesát na padesát. My vyřadili skvělé týmy, stejně tak Montreal. Obě organizace si zaslouží být ve finále, budou rozhodovat maličkosti."

Montreal se dostal do finále i přesto, že měl s 59 body (z 56 utkání) nejhorší bilanci ze všech 16 účastníků play off. "Všichni je podceňovali. Když jsem ale viděl jejich sérii s Torontem, hned jsem si říkal, že dojdou daleko, že překvapí hodně lidí. To potvrdili. Hodně lidí jim opět nevěřilo (v semifinále) proti Vegas, ale ukázali velkou sílu. Dodržovali svůj plán a jejich strategie byla na Vegas velmi účinná," uvedl Palát.

Dokáže si představit, jaká vládne v Montrealu euforie po prvním postupu do finále od roku 1993, kdy Canadiens získali počtyřiadvacáté Stanleyův pohár. "Hrál jsem dva roky juniorku jen hodinu jízdy od Montrealu. Nikde jinde jsem nezažil, aby celý region takto žil hokejem. Je to opravdu něco neskutečného. Teď musí být celé město na nohou. Je jen škoda, že tam pořád nemůže být plný stadion," uvedl Palát při vzpomínce na působení v celku Drummondville Voltigeurs v QMJHL z let 2009 až 2011.

Při finále v Kanadě se Lightning vrátí i k přísnějším opatřením proti šíření koronaviru. "Z tohoto pohledu je sezona samozřejmě zvláštní. Navíc to znamená, že nám se opět vrátí i veškerá protiepidemická opatření, od kterých už se upouštělo. Zase musíme začít nosit roušky, v Montrealu nebudeme moci vyjít z hotelu, prostě to bude zas jak před čtyřmi měsíci. Jsou to však poslední dva týdny sezony a zajímá nás jen zisk Stanley Cupu," prohlásil.

Palát nastupuje v elitní formaci s nejlepší střelcem play off Braydenem Pointem (14 branek) a nejproduktivnějším hráčem Nikitou Kučerovem (27 bodů). "Trenér mi věří a dává tuhle šanci. Já se snažím hrát zodpovědně. Oba kluci jsou útočně ladění, mým úkolem je především získávat pro ně puky a pracovat poctivě před oběma brankami. Je skvělé sledovat přímo z ledu jejich talent a předvídavost, maximálně si to užívám," konstatoval.

Defenzivní úkoly jsou znát i na jeho bilanci devíti bodů za čtyři branky a pět asistencí z 18 zápasů. Loni měl při tažení za triumfem na kontě z 25 duelů 18 bodů (11 +7). Přes absenci v celé základní části kraluje produktivitě play off stejně loni Kučerov.

"Je úžasné, když vám na play off přijde taková posila. Z pohledu normálního smrtelníka je neuvěřitelné, že je celou sezonu mimo kvůli operaci a vrátí se v takové formě. Pro nás samozřejmě jen dobře," prohlásil Palát. "Nevyzdvihoval bych jen ofenzivu. Samozřejmě máme sílu v útoku, třeba naše první přesilovková lajna je neskutečná, ale my se hlavně snažíme hrát dobře odzadu a z toho pak vychází celý tým."

Před startem finálové série si vychutnal úspěch českých fotbalistů na Euru. "V neděli jsme měli mediální den, trénink, po něm jsme se dívali v šatně na fotbal. Victor Hedman je velký fanoušek fotbalu a samozřejmě drží palce svému Švédsku. Takže fotbal máme aktuálně zapnutý pořád," uvedl Palát.

"Při zápase Česka s Nizozemskem jsme šli do první řady my s Honzou Ruttou, ale dívali se i ostatní. Je super, že to kluci zvládli, že se jim daří. Je mi jasné, že teď je pro Čechy hlavní fotbal," podotkl Palát. Doufá, že si fanoušci nenechají ujít ani finále Stanley Cupu. "Věřím, že doma budou koukat, i když kvůli tomu musejí vstávat ve dvě ráno. Jsem přesvědčen, že brzký budíček se vyplatí, oba týmy jsou připraveny," dodal Palát.