Palát si připsal v přípravě tři body, skórovali Zacha a Simon

New York - Hokejový útočník Ondřej Palát se ve svém prvním letošním přípravném utkání NHL podílel gólem a dvěma přihrávkami na výhře Tampy Bay 8:5 nad Carolinou. New Jersey i díky brance a asistenci Pavla Zachy deklasovalo New York Rangers 7:1. Skóroval i Dominik Simon, který jednou trefou pomohl Pittsburghu k vítězství 2:1 v Buffalu a byl vyhlášen třetí hvězdou duelu.

Palát vyrovnal v úvodní třetině po pěkné kombinaci celého prvního útoku na 1:1. Zbývající dva body si rodák z Frýdku-Místku připsal v závěrečných deseti minutách, v nichž Tampa Bay otočila vývoj z 3:4 na 8:5. Po přihrávce českého útočníka upravil Brayden Point na 5:5. U další branky si Palát vyměnil puk po vhazování s Gabrielem Fortierem a ten v 57. minutě gólem na 7:5 zkompletoval hattrick.

Pod první výhru obhájců Stanleyova poháru se podepsal dvěma trefami i Corey Perry. Na tři body dosáhli i oba Palátovi spoluhráči z elitního útoku - Point měl stejnou bilanci 1+2 a Nikita Kučerov zaznamenal tři asistence. V první obranné dvojici vítězů nastupoval Jan Rutta.

New Jersey po akcích Zachy, který zasáhl v přípravě do prvního duelu, odskočilo z 3:1 na 5:1. Český útočník nejdříve asistoval u gólu Tomáše Tatara a ve 48. minutě využil už po deseti sekundách přesilovou hru, když střelou z levého kruhu vymetl vzdálenější roh branky. Překonal tím slovenského gólmana Adama Húsku. Za poražené odehrál patnáct minut Filip Chytil a při debaklu si připsal jeden záporný bod.

Simon v létě podepsal s Pittsburgem dvoucestnou smlouvu po roční epizodě v Calgary, kde odehrál jen jedenáct zápasů. Český útočník otevřel skóre v závěru úvodní třetiny bekhendem z pravého kruhu. Prosadil se ve druhém startu od návratu k Penguins, kde začal v NHL kariéru a strávil tam před loňským odchodem pět sezon. Za Buffalo odpověděl ve 35. minutě Tage Thompson, ale za 53 sekund vstřelil rozhodující gól Michael Chaput. V dresu vítězů dostal šanci v první formaci Radim Zohorna.

Ještě za bezgólového stavu se popral útočník Buffala Matěj Pekař s Jordym Bellerivem. Jednadvacetiletý Čech schytal několik ran a odešel jako poražený. "To je prostě Matěj. Jde do toho po hlavě, nebojí se. Usiluje o pozici v hlavním týmu, a tak se snažil (po úderech) zvednout a bojovat dál. To je inspirující, motivuje nás. Spoluhráči jej milují," řekl trenér Buffala Don Granato. Ocenil, že se Pekař zlepšuje i herně. "Pokračuje v rozvoji právě proto, že tak dře. Je odhodlaný, bylo příjemné ho vidět v akci. Nezklamal nás," podotkl.

Jan Myšák podpořil při svém prvním startu v přípravě asistencí pondělní výhru Montrealu nad Torontem, ale v pátek musel strávit debakl 2:7 v Ottawě. Český útočník hrál do těla, připsal si pět hitů, nikdo jiný jich neměl víc. Myšák ale také byl během třinácti minut na ledě u dvou inkasovaných branek. Všechny padly do 41. minuty, tři body si připsali Alex Formenton (2+1), Josh Norris (1+2) a Drake Batherson (1+2).

Chicago bez Dominika Kubalíka podlehlo na svém ledě St. Louis 3:6. První šanci v přípravě dostal v domácím dresu útočník Jakub Pour, který podepsal v červnu s týmem smlouvu jako volný hráč. Dvaadvacetiletý útočník, jenž poslední čtyři sezony nastupoval v extralize za Plzeň, zaznamenal za necelých jedenáct minut čtyři hity a jeden záporný bod.

Obránce Radko Gudas pomohl asistencí k výhře Floridy 6:3 nad Dallasem. Domácím vyšla první třetina, po níž vedli 4:0. Úvodní gól obstaral Aleksander Barkov po přihrávce českého beka, který v utkání zblokoval nejvíce střel (4). Na straně poražených si Radek Faksa připsal i přes prohru dva kladné body.

Přípravné zápasy před NHL: Ottawa - Montreal 7:2 (2:1, 4:1, 1:0) Branky: 17. a 41. Formenton, 4. A. Watson, 22. N. Paul, 29. Batherson, 34. Sokolov, 39. Norris - 15. Belzile, 33. Dvorak. Florida - Dallas 6:3 (4:0, 1:1, 1:2) Branky: 2. Barkov (Gudas), 11. Nutivaara, 13. Connauton, 16. Weegar, 40. Huberdeau, 59. S. Reinhart - 21. a 58. Gurjanov, 47. Robertson. Tampa Bay - Carolina 8:5 (1:2, 2:1, 5:2) Branky: 32., 52. a 57. Fortier (na třetí Palát), 34. a 59. Perry, 12. Palát, 50. Maroon, 51. B. Point (Palát) - 42. a 50. C. J. Smith, 7. Stepan, 15. Smallman, 27. Martinook. Buffalo - Pittsburgh 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Branky: 35. Tage Thompson - 17. Simon, 36. Chaput. New Jersey - NY Rangers 7:1 (3:1, 1:0, 3:0) Branky: 5. P.K. Subban, 7. Kuokkanen, 13. Tyce Thompson, 27. Tatar (Zacha), 48. Zacha, 57. Vesey, 58. Mercer - 17. Zibanejad. Chicago - St. Louis 3:6 (0:1, 2:2, 1:3) Branky: 31. DeBrincat, 39. C. Jones, 56. Carpenter - 11. Todd, 31. Bučněvič, 35. Thomas, 46. Barbašev, 55. Tarasenko, 59. Neighbours. Calgary - Vancouver 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Branky: 16. J. Gaudreau, 24. Backlund, 47. M. Tkachuk, 60. B. Ritchie - 26. Gadjovich. Seattle - Edmonton 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0) Branky: 60. Schwartz, 65. McCann - 26. Perlini. Vegas - Los Angeles 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Branky: 10. a 47. Miromanov, 30. Martinez, 41. W. Karlsson.