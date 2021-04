Palát si připsal tři body, Voráček pomohl přihrávkami k obratu

Utkání NHL Philadelphia - New Jersey. Zleva hokejista New Jersey Devils Pavel Zacha a Robert Hagg z Philadelphie Flyers.

New York - Hokejový útočník Ondřej Palát se podílel v nedělním programu NHL gólem a dvěma asistencemi na výhře Tampy Bay 4:3 v prodloužení nad Columbusem. Jakub Voráček přispěl dvěma přihrávkami v předposlední minutě k obratu Philadelphie v utkání s New Jersey z 1:3 na konečných 4:3 po nájezdech. Za poražené jednou skóroval Pavel Zacha, který se ale neprosadil v rozstřelu. Filip Chytil podpořil jednou přihrávkou výhru New Yorku Rangers 6:3 nad Buffalem.

Palát otevřel skóre ve dvanácté minutě, když u pravé tyčky zužitkoval pohotovou střelou přihrávku Braydena Pointa zpoza branky. Columbus ještě v první třetině otočil a český útočník stál u vyrovnání na 2:2 a 3:3. V prvním případě založil přečíslení dva na jednoho, při další gólové akci našel v přesilové hře křížným pasem na levé straně Alexe Barre-Bouleta, který vstřelil do odkryté branky svůj první gól v NHL. Prodloužení rozhodl po deseti sekundách Viktor Hedman.

Palát byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu a bodoval popáté za sebou (2+5). Rodák z Frýdku má na kontě 42 bodů (14+28) a vystřídal v čele produktivity českých hráčů Davida Pastrňáka (18+23), který v neděli podlehl s Bostonem v Pittsburghu 0:1.

Zacha zvýšil trefou z předbrankového prostoru vedení New Jersey v padesáté minutě na 3:1. Claude Giroux ale při hře bez brankáře snížil a o 22 sekund později i vyrovnal. U obou golů si připsal druhou asistenci Voráček.

Dramatický průběh měl i rozstřel. Philadelphia vedla už 2:0, ale hosté vyrovnali a v páté sérii mohl rozhodnout Zacha, jenže neuspěl se střelou mezi betony. V šestém kole zajistil Flyers bonusový bod Kevin Hayes.

Hlavním strůjcem výhry Rangers byl Mika Zibanejad, který zkompletoval ve 23. minutě hattrick gólem na 4:1. Švédský útočník vstřelil od poloviny března tři branky v zápase už potřetí. Chytil byl součástí souhry u gólu na 2:1, který dal Kaapo Kakko, s dvěma zásahy další hrdina domácích.

Výsledky NHL

Pittsburgh - Boston 1:0, Tampa Bay - Columbus 4:3 v prodl., NY Rangers - Buffalo 6:3, Philadelphia - New Jersey 4:3 po sam. nájezdech