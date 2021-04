Palát si připsal tři body, Voráček pomohl přihrávkami k obratu

Utkání NHL Philadelphia - New Jersey. Zleva hokejista New Jersey Devils Pavel Zacha a Robert Hagg z Philadelphie Flyers.

Utkání NHL Philadelphia - New Jersey. Zleva hokejista New Jersey Devils Pavel Zacha a Robert Hagg z Philadelphie Flyers. ČTK/AP/Matt Slocum

New York - Hokejový útočník Ondřej Palát se podílel v nedělním programu NHL gólem a dvěma asistencemi na výhře Tampy Bay 4:3 v prodloužení nad Columbusem. Jakub Voráček přispěl dvěma přihrávkami v předposlední minutě k obratu Philadelphie v utkání s New Jersey z 1:3 na konečných 4:3 po nájezdech. Za poražené jednou skóroval Pavel Zacha, který se ale neprosadil v rozstřelu. Filip Chytil podpořil jednou přihrávkou výhru New York Rangers 6:3 nad Buffalem.

Palát otevřel skóre ve dvanácté minutě, když u pravé tyčky zužitkoval pohotovou střelou přihrávku Braydena Pointa zpoza branky. Columbus ještě v první třetině vývoj otočil a český útočník poté stál u vyrovnání na 2:2 a 3:3. V prvním případě založil přečíslení dva na jednoho, při další gólové akci našel v přesilové hře křížným pasem na levé straně Alexe Barre-Bouleta, který vstřelil do odkryté branky svůj první gól v NHL.

"Pally (Palát) mi skvěle přihrál. Byl jsem úplně volný a před sebou jsem měl prázdnou branku. To jsem musel dát," uvedl Barre-Boulet, jenž hrál v soutěži osmý zápas. "Už předtím jsem zahodil několik šancí, tak jsem rád, že jsem se dočkal a nemusím už na to myslet. Ale netrápil jsem se tím. Je tu spousta skvělých hráčů, kteří se starají o ofenzivu," dodal. Prodloužení rozhodl po deseti sekundách Viktor Hedman a Columbus tak prohrál podeváté v řadě.

Palát byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu a bodoval popáté za sebou (2+5). "Pally je prvotřídní hráč. Dokázal to už v posledním play off, on byl jedním z hlavních důvodů, že jsme došli tak daleko a přenesl si to i do další sezony," chváli Paláta obránce Hedman. Rodák z Frýdku-Místku má na kontě 42 bodů (14+28) a vystřídal v čele produktivity českých hráčů Davida Pastrňáka (18+23), který v neděli podlehl s Bostonem v Pittsburghu 0:1.

Jediný gól na ledě Penguins vstřelil ve 45. minutě Jake Guentzel a první nulu sezony vychytal Tristan Jarry díky třiceti zákrokům. "Lidé při výsledku 1:0 předpokládají, že jste nehráli dobře. Ale jsou to dobré zápasy. Oba týmy musely bojovat o každý centimetr ledu a z hlediska nasazení nemám týmu co vytknout," řekl trenér Bostonu Bruce Cassidy. "Už to připomínalo play off. Ani jeden tým si nic nedaroval," doplnil kouč Pittsburghu Mike Sullivan.

Zacha zvýšil trefou z předbrankového prostoru vedení New Jersey v padesáté minutě na 3:1. Claude Giroux ale při hře bez brankáře snížil a o 22 sekund později i vyrovnal. U obou golů si připsal druhou asistenci Voráček. Byly to dva nejrychleji vstřelené góly stejným hráčem Flyers od roku 2012, kdy se během osmnácti sekund trefil dvakrát Jaromír Jágr.

"Myslím si, že jsme v poslední minutě a půl trochu zpanikařili. Měli bychom takové vedení udržet," povzdechl si trenér Devils Lindy Ruff, jehož svěřenci prohráli podesáté v řadě. S hrou byl ale vcelku spokojený. "Dobře jsme bruslili, dobře jsme si dávali puk. Mohli jsme vést vyšším rozdílem než 3:1, ale hodně šancí jsme promarnili," dodal.

Dramatický průběh měl i rozstřel. Philadelphia vedla už 2:0, ale hosté vyrovnali a v páté sérii mohl rozhodnout Zacha, jenže neuspěl se střelou mezi betony. V šestém kole zajistil Flyers bonusový bod Kevin Hayes. Hlavním strůjcem výhry Rangers byl Mika Zibanejad, který zkompletoval ve 23. minutě hattrick gólem na 4:1. "Už jsem odehrál i lepší zápasy a nedal v nich tři góly. Ale padalo mi to a v takových dnech je dobré snažit se střílet, co to jde," řekl Zibanejad, který nasázel hattrick potřetí v posledních 22 zápasech. Chytil byl součástí souhry u gólu na 2:1, který dal Kaapo Kakko, s dvěma zásahy další hrdina Rangers. Český útočník se mohl zapsat v první třetině i mezi střelce, ale minul prázdnou branku. Výsledky NHL

Pittsburgh - Boston 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka: 45. Guentzel. Střely na branku: 29:30. Diváci: 4672 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Jarry (oba Pittsburgh), 3. Swayman (Boston).

NY Rangers - Buffalo 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Branky: 5., 18. a 23. Zibanejad, 13. a 48. Kakko (na první Chytil), 60. Rooney - 7. Skinner, 35. Olofsson, 51. S. Reinhart. Střely na branku: 29:34. Diváci: 1800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Fox, 3. Kakko (všichni NY Rangers).

Philadelphia - New Jersey 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0)

Branky: 59. a 59. Giroux (na obě Voráček), 12. Couturier, rozhodující sam. nájezd K. Hayes - 5. McLeod, 28. Wood, 50. Zacha. Střely na branku: 36:32. Diváci: 3651 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Giroux, 2. J. van Riemsdyk (oba Philadelphia), 3. Wood (New Jersey).

Tampa Bay - Columbus 4:3 v prodl. (1:2, 1:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 12. Palát, 27. Joseph (Palát), 42. Barre-Boulet (Palát), 61. Hedman - 20. a 41. Robinson, 18. Grigorenko. Střely na branku: 34:22. Diváci: 4200 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Barre-Boulet, 3. Palát (všichni Tampa Bay).

Tabulky NHL

Centrální divize:

1. Carolina 47 31 6 10 153:114 68 2. Florida 49 31 5 13 158:133 67 3. Tampa Bay 48 32 2 14 160:125 66 4. Nashville 49 26 2 21 133:138 54 5. Dallas 47 20 12 15 135:121 52 6. Chicago 48 22 5 21 135:151 49 7. Detroit 50 17 8 25 115:158 42 8. Columbus 50 15 10 25 121:170 40

Severní divize:

1. Toronto 48 30 5 13 159:130 65 2. Winnipeg 47 27 3 17 148:129 57 3. Edmonton 45 27 2 16 144:125 56 4. Montreal 46 20 9 17 134:135 49 5. Calgary 47 21 3 23 127:137 45 6. Vancouver 41 19 3 19 113:130 41 7. Ottawa 48 17 4 27 131:170 38

Východní divize:

1. Pittsburgh 49 32 3 14 169:135 67 2. Washington 48 31 4 13 170:144 66 3. NY Islanders 48 29 5 14 136:113 63 4. Boston 47 27 6 14 136:118 60 5. NY Rangers 49 25 6 18 164:131 56 6. Philadelphia 48 22 7 19 136:171 51 7. New Jersey 48 14 7 27 121:170 35 8. Buffalo 49 13 7 29 121:171 33

Západní divize:

1. x-Vegas 47 34 2 11 160:103 70 2. x-Colorado 45 31 4 10 161:108 66 3. x-Minnesota 47 31 3 13 151:123 65 4. Arizona 48 21 5 22 128:150 47 5. St. Louis 45 20 6 19 131:142 46 6. San Jose 47 18 5 24 125:163 41 7. Los Angeles 45 17 6 22 120:136 40 8. Anaheim 48 14 7 27 105:156 35

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.