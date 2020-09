Palát si pochvaloval nástup Tampy Bay a svou gólovou akci

Edmonton - Podle útočníka Ondřeje Paláta byl nástup hokejistů Tampy Bay do druhého zápasu finále play off NHL proti Dallasu obrovsky důležitý. Lightning po úvodní prohře 1:4 i díky Palátově trefě v přesilovce zvítězili 3:2 a srovnali stav série na 1:1. Rodák z Frýdku-Místku si pochvaloval akci, která vedla k jeho gólu.

Floridský tým vstřelil všechny branky v úvodní části v rozmezí tří minut a 53 sekund. "Bylo to obrovsky důležité. Po prvním utkání jsme věděli, že se musíme zlepšit a pořádně do toho utkání vstoupit. To se nám povedlo. To se mi na našem týmu líbí, držíme při sobě. Tvrdě jsme bojovali, abychom vyhráli," uvedl Palát na tiskové konferenci v Edmontonu, kde se kvůli pandemii koronaviru hraje finále Stanley Cupu bez diváků.

První dva góly Tampy Bay padly v přesilovce a na obou se asistencemi podíleli Nikita Kučerov a Victor Hedman. Nejprve skóroval Brayden Point a poté Palát. Před jeho trefou Hedman přihrál Kučerovovi, který naznačil střelu, ale raději zvolil přihrávku na Paláta a ten se z levého kruhu nemýlil.

"Puk se dobře pohyboval. Hedman a Kučerov skvěle přihráli a měl jsem před sebou odkrytou branku, takže to bylo snadné," řekl devětadvacetiletý Palát, který s Tampou Bay neuspěl ve finále v roce 2015 proti Chicagu.

Přihrávka od Kučerova, který je s 28 body (6+22) nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů, ho nepřekvapila. "Už jsem ho to viděl mnohokrát udělat. Byl jsem na připravený, skvělá přihrávka," prohlásil Palát, který bodoval po třech zápasech. Ve 21 utkáních play off zaznamenal 14 bodů (9+5).

Podle něj se Lightning vyplatila v přesilovkách jednoduchost a střelba. "Jakmile střílíte, otevře se vám prostor, a to se nám dneska podařilo. Díky tomu jsme skórovali. 'Kuč' dvakrát skvěle nahrál," konstatoval český reprezentant.

V sestavě Tampy Bay se poprvé od 5. srpna objevil i zadák Jan Rutta. Start píseckého rodáka znamená, že pokud floridský celek vyhraje Stanley Cup, bude na něm jeho jméno zapsáno. Předtím nesplňoval kritéria, protože neodehrál více než polovinu utkání v základní části.

"Dobré pro něj bylo, že si předtím na tomto turnaji zahrál, takže tak dlouho mimo hru nezůstal. Zdravý je už několik týdnů, věci se ale pro nás vyvíjely dobře a o to jde. Sestavy diktují situace a po první finálovém utkání jsme cítili, že tohle je okamžik, kdy by mohl vyniknout," uvedl trenér Tampy Bay Jon Cooper.

S výkonem někdejšího hráče Chicaga byl spokojený. "Pár střídání mu trvalo, než se do toho dostal, ale poté udělal vše, co jsme od něj žádali. Už před zraněním v základní části nám velmi pomáhal. S Victorem strávil v základní části spoustu času, takže jsme věděli, že pokud se vrátí, bude v pohodě," řekl třiapadesátiletý kouč.

Nejcennější hokejovou trofej na světě dosud vyhrálo 26 Čechů. Letos se jejich počet rozšíří o dva. Za Dallas hraje momentálně zraněný centr Radek Faksa. Právo na Stanley Cup má i bek Roman Polák, přestože se rozhodl z rodinných důvodů letní dohrávku NHL neabsolvovat a upsal se Vítkovicím. V základní části však odehrál dostatečný počet duelů.