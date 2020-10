Palát se smiřuje, že bude muset oslavu se Stanley Cupem oželet

Praha - Hokejový útočník Ondřej Palát z Tampy Bay se smiřuje s tím, že si oslavy se Stanleyovým pohárem doma ve Frýdku-Místku neužije. Slavnou trofej získali i s obráncem Janem Ruttou před měsícem po finálovém vítězství v Edmontonu nad Dallasem 4:2 na zápasy a rozšířili počet českých šampionů na 28. Tradice cestování slavné trofeje za členy vítězného týmu byla zavedena v roce 1995, v Česku byl Stanleyův pohár poprvé v roce 1999 po triumfu brankáře Romana Turka s Dallasem. Letošní dění však poznamenala pandemie koronaviru.

"Mám nějaké zprávy z klubu a NHL, nevypadá to úplně dobře. Pokud se to nepovede, bude to velká škoda. Na druhou stranu se v současné situaci není čemu divit," řekl Palát v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která jej zastupuje.

Český útočník byl s 11 brankami druhým nejlepším střelcem Lightning při cestě za triumfem v play off a s 18 body čtvrtým nejproduktivnějším hráčem týmu. Klíčové okamžiky si i v současné době rád připomíná. "Mám instagram, kde jsou i nějaké sestřihy, pořád se dívám na góly, třeba i ty, co padly v šestém zápase, nebo jak jsme pak oslavovali. Občas se podívám a mám z toho i zpětně velkou radost," uvedl devětadvacetiletý Palát.

"Jsou to pořád živé vzpomínky, bylo to před pár týdny, pořád na to vzpomínám dobře. Bylo to neskutečných pár dnů, opravdu něco úžasného," podotkl. Po návratu do Česka slavil životní úspěch i v rodinném kruhu. "Bylo to v poklidu, taková menší oslava s našima a rodinou, něco jsme popili, ale jinak to bylo všechno."

Palát už přemýšlí nad tím, kde se bude moci plnohodnotně připravovat na nový ročník NHL. "Nevím přesně, kdy odletím, ale asi to bude trošku dřív, protože tu nemůžu pořádně trénovat. Ještě se na tom budeme domlouvat s manželkou. Hned po finále se říkalo, že se plánuje začátek sezony na 1. ledna, takže k tomuto datu směřuju i svůj trénink. Osobně si ale myslím, že to hned 1. ledna nebude," podotkl.

V Česku je možné se od 12. října připravovat jen mimo vnitřní prostory a žádné informace o možném rozvolnění nejsou od zavedení restrikcí kvůli šíření nemoci covid-19 stále dostupné. "Něco málo už jsem začal, abych se dostal do kondice po oslavách. Ten hlavní tréninkový blok mě ale samozřejmě teprve čeká," uvedl Palát.

Na dálku pozoruje tvorbu kádru Lightning, který bude obhajovat vítězství ve Stanleyově poháru. "Sleduju to na sociálních médiích. Náš generální manažer má teď hodně práce se složením týmu a podepisováním kontraktů. Pevně věřím, že budeme stejně silní jako v právě skončené vítězné sezoně," doufá útočník, který působí celou kariéru v NHL v dresu Tampy Bay a má ještě na dva roky platný pětiletý kontrakt na 26,5 milionu dolarů.

Dobrý přehled má i o spoluhráčích. "Jsme v kontaktu pořád, máme týmovou skupinu, kde si píšeme. Hodně kluků zůstalo v Tampě, kluci z Kanady by museli být v karanténě, tak raději zůstali tam, hrají golf a odpočívají. Celý tým je v kontaktu," dodal Palát.