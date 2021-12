Palát rozhodl v prodloužení o výhře Tampy, skórovali i Šimek a Hertl

New York - Hokejový útočník Ondřej Palát rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře Tampy Bay 5:4 nad Montrealem a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Tomáš Hertl potvrdil pozici nejlepšího českého střelce aktuálního ročníku - patnáctou trefou sezony a brankou v rozstřelu přispěl k vítězství San Jose 8:7 po nájezdech nad Arizonou. V divoké přestřelce se prosadil i jeho spoluhráč Radim Šimek. Na straně poražených se Jan Jeník popral a Karel Vejmelka plnil roli náhradního gólmana.

Montreal je poslední ve Východní konferenci, ale na ledě lídra otočil ve třetí třetině góly Kalea Clagueho a Davida Savarda z 2:3 na 4:3 a dělilo jej pouze dvacet sekund od vítězství. Při hře bez gólmana ale poslal Corey Perry zápas do prodloužení, které ukončil v čase 60:36 Palát střelou z levé strany nad beton Sama Montembeaulta. Český útočník skóroval v sezoně podesáté a polovina jeho branek byla vítězných.

Tampa Bay tak vyhrála podeváté z posledních deseti utkání a upevnila si vedení v soutěži. Před Carolinou má obhájce Stanleyova poháru náskok tří bodů. "Spoustu utkání nám vyhrál systém a chuť obětovat se pro tým. Dnes to nebylo jiné, měli jsme ale i štěstí," uvedl Palátův spoluhráč Brayden Point, který si připsal tři body (2+1).

Skóre zápasu otevřel v jedenácté minutě Lukas Vejdemo, Tampa Bay ještě v úvodní třetině otočila dvěma góly Pointa. Na začátku prostřední části vyrovnal Rafael Harvey-Pinard a Montreal se chvíli radoval i z gólu Brendana Gallaghera na 3:2, ale rozhodčí ho neuznali pro nedovolené bránění brankáři. Hosté protestovali, ale neuspěli s trenérskou výzvou, za což dostali menší trest a krátce po skončení přesilovky udeřil Ross Colton.

"Bylo to frustrující, byl postrčen zezadu. S videokouči jsme se shodli, že to měl být gól," zlobil se kvůli neuznané brance trenér Montrealu Dominique Ducharme, jehož svěřenci prohráli osmé z posledních devíti utkání. "Už jsme si ale vytvářeli více šancí. Zjednodušili jsme hru, nahazovali puky na branku. To je způsob, jak dávat góly," hledal pozitiva obránce Savard.

Jeník shodil rukavice už ve třetí minutě zápasu, v bitce byl ale aktivnější Jonah Gadjovich, který rozdal více ran a českého útočníka povalil na led.

Šimek dostal San Jose na začátku prostřední třetiny potřetí do vedení, když se prosadil střelou bez přípravy zpoza pravého kruhu. Český obránce skóroval v NHL poprvé od března a u jeho trefy na 3:2 dobře clonil před brankou Hertl, který upravil v čase 41:44 ranou z mezikruží pod horní tyč na 6:4.

"Připomínalo to hokej na rybníku. Nevím, co k tomu více říci. Máme dva body, ale měli jsme štěstí. Takhle nemůžeme hrát," uvedl Hertl, který bodoval v sedmém utkání za sebou (7+3) a zároveň se osamostatnil v čele produktivity českých hráčů (15+8) od Jakuba Voráčka (1+21). Odchovanec pražské Slavie prozradil, že měl před Vánoci pozitivní test na koronavirus, ale byl bez příznaků. Po zápase dodal, že se cítí dobře.

Domácí vedli ještě v 57. minutě 7:5, ale Arizona v závěru vyrovnala. O výhře San Jose, které v utkání ani jednou neprohrávalo, rozhodli v rozstřelu Logan Couture a Hertl. Český útočník uspěl se střelou podél pravého betonu. Hostům nestačily čtyři body Lawsona Crouseho (2+2) a Phila Kessela (0+4).

Ve zbývajícím utkání úterního programu NHL zvítězilo Vegas 6:3 na ledě Los Angeles. Hosté položili základ úspěchu v rozmezí 10. až 23. minuty, kdy odskočili z bezbrankového stavu na 5:1. Polovinu branek týmu obstaral Jonathan Marchessault (2+1).

Statistika úterních zápasů NHL:

Tampa Bay - Montreal 5:4 v prodl. (2:1, 1:1, 1:2 - 1:0)

Branky: 12. a 15. Point, 29. Colton, 60. Perry, 61. Palát - 11. Vejdemo, 23. Harvey-Pinard, 47. Clague, 54. Savard. Střely na branku: 37:31. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Point, 2. Palát, 3. Legace (všichni Tampa Bay).

Los Angeles - Vegas 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)

Branky: 11. Kempe, 36. Moore, 46. Iafallo - 12. a 42. Marchessault, 10. R. Smith, 11. Kolesar, 22. Stephenson, 23. Janmark. Střely na branku: 27:27. Diváci: 14.887. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. Stephenson (oba Vegas), 3. Kempe (Los Angeles).

San Jose - Arizona 8:7 po sam. nájezdech (2:2, 3:2, 2:3 - 0:0)

Branky: 53. a rozhodující sam. nájezd Couture, 3. Barabanov, 12. Bonino, 26. Šimek, 26. Viel, 36. Meier, 42. Hertl - 6. a 48. Crouse, 18. a 40. Moser, 28. Keller, 57. Gostisbehere, 59. Ladd. Střely na branku: 27:46. Diváci: 11.450. Hvězdy zápasu: 1. Barabanov, 2. Couture (oba San Jose), 3. Crouse (Arizona).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 31 21 4 6 103:84 46 2. Toronto 30 20 2 8 98:76 42 3. Florida 29 18 4 7 104:87 40 4. Detroit 31 15 3 13 88:104 33 5. Boston 26 14 2 10 71:69 30 6. Buffalo 30 10 5 15 82:104 25 7. Ottawa 28 9 2 17 79:101 20 8. Montreal 32 7 4 21 71:114 18

Metropolitní divize:

1. Carolina 29 21 1 7 95:62 43 2. Washington 31 18 7 6 108:81 43 3. NY Rangers 30 19 4 7 86:77 42 4. Pittsburgh 30 17 5 8 91:76 39 5. Columbus 28 14 1 13 91:95 29 6. Philadelphia 29 12 5 12 77:95 29 7. New Jersey 30 10 5 15 82:105 25 8. NY Islanders 26 8 6 12 57:77 22

Západní konference,

Centrální divize:

1. Minnesota 30 19 2 9 112:92 40 2. St. Louis 31 17 5 9 106:85 39 3. Nashville 30 19 1 10 89:79 39 4. Colorado 27 17 2 8 115:91 36 5. Winnipeg 30 14 5 11 90:87 33 6. Dallas 29 15 2 12 82:85 32 7. Chicago 30 11 4 15 72:97 26 8. Arizona 30 6 3 21 63:117 15

Pacifická divize:

1. Vegas 33 21 0 12 120:101 42 2. Anaheim 32 17 6 9 103:89 40 3. Calgary 28 15 6 7 87:62 36 4. Edmonton 29 18 0 11 101:90 36 5. Los Angeles 31 14 5 12 83:85 33 6. San Jose 31 16 1 14 86:92 33 7. Vancouver 31 14 2 15 81:90 30 8. Seattle 30 10 3 17 84:108 23