Palát přispěl gólem a asistencí k výhře Tampy Bay v Buffalu 6:4

New York - Hokejista Ondřej Palát pomohl gólem a asistencí k vítězství Tampy Bay v úterním utkání NHL na ledě Buffala 6:4. Z úspěšného výsledku se radovali také další dva čeští úspěšní střelci. Útočník Martin Frk svým třetím gólem ve třetím vystoupení za Los Angeles přispěl k výhře nad Philadelphií 5:3. Obránce Filip Hronek z Detroitu se postaral trefou do prázdné branky proti San Jose o konečný stav 2:0.

Palát přesně po sedmi minutách druhého dějství po akci Tylera Johnsona v přesilové hře snížil z pozice mezi kruhy na 1:2. Lightning sice následně nabrali ztrátu už 1:4, ale předvedli dokonalý obrat. Palát ještě v 37. minutě asistoval u Johnsonovy branky na 3:4.

Frk v pátek po působení na farmě v Ontariu v AHL dostal v dresu Kings první příležitost a pomohl dvěma góly k výhře na ledě San Jose 3:2 v prodloužení. V sobotu při porážce ve Vancouveru 2:3 se sice neprosadil, ale v domácí premiéře v poslední den roku 2019 bývalý hráč Caroliny a Detroitu opět ukázal své střelecké kvality.

Bombou z levého kruhu po 91 vteřinách závěrečné třetiny v přesilové hře zvýšil náskok Los Angeles už na 5:1. Flyers i díky dvěma asistencím Jakuba Voráčka ještě do konce zápasu zmírnil porážku díky brankám Claudea Girouxe v početní výhodě a Scotta Laughtona.

Detroit ukončil sérii šesti porážek a Hronek to potvrdil 49 sekund před koncem, kdy z levého kruhu vlastního obranného pásma zamířil do prázdné branky. Pro dvaadvacetiletého odchovance Hradce Králové to byl ve 39. utkání v sezoně osmý gól a 22. bod.

Mezi střelce se zapsal i útočník Michael Frolík z Calgary, které podlehlo Chicagu 3:5.

Český kanonýr David Pastrňák pomohl asistencí k zisku bodu Bostonu na ledě New Jersey. Bruins vedli 2:0, ale prohráli 2:3 po nájezdech. Nedokázali tak prodloužit sérii tří vítězství, ale přesto poosmé za sebou bodovali. Počtvrté při této šňůře však prohráli v nastavení.

Pastrňák byl u první branky utkání, kterou vstřelil Boston ve třetí minutě v přesilové hře. Nejlepší střelec ligy, který má na kontě 29 branek, tvrdě vypálil z levého kruhu, gólman Mackenzie Blackwood puk neudržel a do odkryté branky doklepl puk Brad Marchand.

Boston, v jehož sestavě chyběl pro zranění v dolní části těla centr David Krejčí, zvýšil náskok v 25. minutě díky Joakimovi Nordströmovi. Z třetí výhry z posledních tří utkání se ale radoval tým útočníka Pavla Zachy.

Ještě v druhém dějství snížil Blake Coleman a necelých sedm minut před koncem třetí třetiny si vynutil nastavení Jesper Bratt. V šesté sérii rozstřelu rozhodl obránce Damon Severson, který stylově oslavil svůj 400. zápas v NHL. Pastrňák ve druhé sérii se svým pokusem neuspěl.

České trio v barvách Washingtonu, obránci Radko Gudas, Michal Kempný a útočník Jakub Vrána, zakončilo kalendářní rok domácí porážkou s New York Islanders 3:4. Lídra ligy tak může sesadit z čela obhájce Stanleyova poháru St. Louis, které se představí na ledě Arizony.

Statistika úterních zápasů NHL:

--------

New Jersey - Boston 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 29. Coleman, 54. Bratt, rozhodující sam. nájezd Severson - 3. Marchand (Pastrňák), 25. Nordström. Střely na branku: 44:30. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Severson, 2. Blackwood, 3. Coleman (všichni New Jersey).

Washington - NY Islanders 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Branky: 11. a 21. Kuzněcov, 15. T. Wilson - 8. a 25. Cizikas, 11. B. Nelson, 33. Kühnhackl. Střely na branku: 38:22. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Cizikas (NY Islanders), 2. Kuzněcov (Washington), 3. Kühnhackl (NY Islanders).

Vegas - Anaheim 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky: 51. z tr. střílení a 59. Marchessault, 15. Mark Stone, 20. Tuch, 38. R. Smith - 9. Holzer, 55. Silfverberg. Střely na branku: 43:28. Diváci: 18.320. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith, 2. Marchessault, 3. M.-A. Fleury (všichni Vegas).

Minnesota - Toronto 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 32. R. Suter - 6. Kerfoot, 20. W. Nylander, 29. Matthews, 60. Tavares. Střely na branku: 27:29. Diváci: 18.164. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Andersen (oba Toronto), 3. R. Suter (Minnesota).

Buffalo - Tampa Bay 4:6 (1:0, 3:3, 0:3)

Branky: 20. Sheary, 23. M. Johansson, 29. Vesey, 30. Eichel - 34. a 49. Killorn, 27. Palát, 37. T. Johnson (Palát), 47. Shattenkirk, 60. Cirelli. Střely na branku: 28:27. Diváci: 18.465. Hvězdy zápasu: 1. Killorn (Tampa Bay), 2. Sheary (Buffalo), 3. T. Johnson (Tampa Bay).

Carolina - Montreal 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 2. Aho, 28. Haula, 60. Dzingel - 4. Domi. Střely na branku: 36:30. Diváci: 18.680. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval jednu branky z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 96,7 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Haula, 2. Teräväinen, 3. Mrázek (všichni Carolina).

Detroit - San Jose 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 24. Bertuzzi, 60. Hronek. Střely na branku: 23:34. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Bernier, 2. Bertuzzi (oba Detroit), 3. M. Jones (San Jose).

Columbus - Florida 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 5., 45. a 49. Werenski, 36. Jenner - 24. Sceviour. Střely na branku: 28:37. Diváci: 18.977. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Merzlikins, 3. Jenner (všichni Columbus).

Colorado - Winnipeg 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)

Branky: 10. a 34. MacKinnon, 48. Landeskog, 60. Kadri - 29., 51. a 57. Connor, 7. a 58. Wheeler, 36. Scheifele, 60. Ehlers. Střely na branku: 43:26. Diváci: 18.147. Hvězdy zápasu: 1. Connor (Winnipeg), 2. MacKinnon (Colorado), 3. Hellebuyck (Winnipeg).

Arizona - St. Louis 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky: 9. Garland, 48. Kessel, 60. Schmaltz - 15. Bozak. Střely na branku: 26:39. Diváci: 14.618. Hvězdy zápasu: 1. Garland, 2. Raanta, 3. Kessel (všichni Arizona).

Los Angeles - Philadelphia 5:3 (4:0, 0:1, 1:2)

Branky: 6. Clifford, 7. Iafallo, 9. Toffoli, 18. A. Kempe, 42. Frk - 35. J. Braun, 48. Giroux (Voráček), 58. Laughton (Voráček). Střely na branku: 29:35. Diváci: 17.982. Hvězdy zápasu: 1. A. Kempe, 2. Quick, 3. Clifford (všichni Los Angeles).

Calgary - Chicago 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)

Branky: 40. S. Bennett, 56. Frolík, 57. Monahan - 13. a 60. P. Kane, 5. Määttä, 6. DeBrincat, 30. D. Strome. Střely na branku: 44:33. Diváci: 19.289. David Rittich odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval čtyři branky z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 87,5 procenta. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane (Chicago), 2. S. Bennett (Calgary), 3. D. Strome (Chicago).

Edmonton - NY Rangers 7:5 (3:0, 3:1, 1:4)

Branky: 1., 9. a 34. Neal, 12. Nugent-Hopkins, 34. Draisaitl, 36. J. Archibald, 59. Yamamoto - 40. Kreider, 45. R. Strome, 52. M. Staal, 53. Panarin, 57. Zibanejad. Střely na branku: 31:33. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Neal, 2. Nugent-Hopkins (oba Edmonton), 3. Panarin (NY Rangers).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 41 24 10 7 138:105 58 2. Toronto 41 22 5 14 146:132 49 3. Tampa Bay 38 21 4 13 137:120 46 4. Florida 39 20 5 14 139:134 45 5. Montreal 40 18 6 16 131:131 42 6. Buffalo 41 17 7 17 121:131 41 7. Ottawa 40 16 5 19 111:132 37 8. Detroit 41 10 3 28 89:157 23

Metropolitní divize:

1. Washington 41 27 5 9 146:122 59 2. NY Islanders 38 25 3 10 114:100 53 3. Pittsburgh 39 24 4 11 136:104 52 4. Carolina 40 24 2 14 136:112 50 5. Philadelphia 40 22 5 13 127:118 49 6. Columbus 40 18 8 14 105:112 44 7. NY Rangers 39 19 4 16 129:132 42 8. New Jersey 39 14 6 19 102:138 34

Západní konference,

Centrální divize:

1. St. Louis 41 26 6 9 128:107 58 2. Colorado 40 23 4 13 144:119 50 3. Dallas 40 22 4 14 107:101 48 4. Winnipeg 40 22 3 15 125:120 47 5. Minnesota 41 19 5 17 126:137 43 6. Nashville 38 18 6 14 132:127 42 7. Chicago 41 18 6 17 118:132 42

Pacifická divize:

1. Vegas 43 22 6 15 134:125 50 2. Arizona 42 22 4 16 118:108 48 3. Vancouver 40 21 4 15 132:119 46 4. Edmonton 42 21 4 17 125:134 46 5. Calgary 42 20 5 17 114:127 45 6. Los Angeles 42 17 4 21 109:132 38 7. Anaheim 40 16 5 19 103:124 37 8. San Jose 41 17 3 21 109:139 37