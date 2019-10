Palát pomohl třemi body k výhře Tampy Bay na ledě New Jersey

Hokejisté Tampy Bay Lightning Tyler Johnson (vlevo) a Ondřej Palát se radují z gólu v utkání NHL s New Jersey. Na ledě leží hráč New Jersey Devils Jesper Bratt, vzadu je brankář Cory Schneider.

New York - Český hokejový útočník Ondřej Palát přispěl ve středečním utkání NHL třemi body za dvě branky a jednu přihrávku k vítězství Tampy Bay na ledě New Jersey 7:6 v prodloužení. Asistenci si v dresu vítězů připsal také obránce Jan Rutta, který se zařadil do sestavy Lightning poprvé v sezoně. Za Devils zaznamenal přihrávku útočník Pavel Zacha.

Palát nejprve v 10. minutě vyrovnal na 1:1 a svým druhým gólem v čase 56:03 poslal Tampu Bay do vedení 6:5. Osm sekund před koncem třetí třetiny ale završil hattrick domácí útočník Kyle Palmieri a vynutil prodloužení. V něm rozhodl o výhře hostů Tyler Johnson a asistencí se na vítězné brance podílel znovu Palát, který byl vyhlášen třetí hvězdou duelu.

Rutta ve 43. minutě asistoval u branky Anthony Cirelli na 4:5. Na ledě po dosavadním pobytu na tribuně strávil 18 minut a 49 sekund a připsal si tři záporné body v bilanci plus/minus. Zacha už ve 27. minutě přihrál na branku Jespera Bratta, který vyrovnal na 2:2.

Při výhře Edmontonu v Columbusu 4:1 zazářil třemi body za dva góly a jednu asistenci německý útočník Leon Draisaitl a s 25 body předstihl v čele produktivity českého kanonýra Davida Pastrňáka z Bostonu, před kterým má jednobodový náskok. S 12 góly se navíc na Pastrňáka dotáhnul i na prvním místě tabulky střelců.

NHL:

New Jersey - Tampa Bay 6:7 v prodl. (1:2, 3:1, 2:3 - 0:1)

Branky: 2., 33. a 60. Palmieri, 27. a 34. Bratt (na první Zacha), 42. Vatanen - 10. a 57. Palát, 18. Killorn, 32. B. Point, 43. Cirelli (Rutta), 48. Joseph, 62. T. Johnson (Palát). Střely na branku: 42:23. Diváci: 13.152. Hvězdy zápasu: 1. Palmieri, 2. Bratt (oba New Jersey), 3. Palát (Tampa Bay).

Columbus - Edmonton 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Branky: 27. Werenski - 18. a 25. Draisaitl, 10. Neal, 22. Khaira. Střely na branku: 24:31. Diváci: 14.193. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Nugent-Hopkins, 3. Neal (všichni Edmonton).

Arizona - Montreal 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky: 45. Chychrun - 1. Gallagher, 21. S. Weber, 42. Cousins, 52. Drouin. Střely na branku: 33:36. Diváci: 14.004. Hvězdy zápasu: 1. S. Weber, 2. Gallagher (oba Montreal), 3. Chychrun (Arizona).

Colorado - Florida 3:4 v prodl. (2:1, 0:0, 1:2 - 0:1)

Branky: 7. Nieto, 20. Donskoi, 48. MacKinnon - 59. a 61. Huberdeau, 10. Sceviour, 53. Barkov. Střely na branku: 30:38. Diváci: 16.022. Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau (Florida), 2. MacKinnon, 3. Grubauer (oba Colorado).

St. Louis - Minnesota 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky: 27. Blais, 42. Pietrangelo - 29. Zuccarello. Střely na branku: 26:36. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Binnington, 2. Pietrangelo, 3. Perron (všichni St. Louis).

Los Angeles - Vancouver 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Branky: 4. a 59. J. Carter, 31. A. Kempe - 18., 36. a 41. Boeser, 20. Horvat, 56. E. Pettersson. Střely na branku: 24:49. Diváci: 15.565. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. E. Pettersson (oba Vancouver), 3. Kopitar (Los Angeles).