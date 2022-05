Palát pomohl Tampě Bay gólem k vyrovnání série, Boston si vynutil sedmý zápas

New York - Hokejisté Tampy Bay zdolali v úvodním kole play off NHL i díky gólu Ondřeje Paláta doma Toronto 4:3 v prodloužení a vyrovnali stav série na 3:3. Rozhodující sedmý zápas si vynutil také Boston, který na svém ledě porazil Carolinu 5:2. Pod výhru se podepsali asistencemi i čeští hráči: Tomáš Nosek přihrál na dva góly a David Pastrňák na jeden. Na straně poražených připravil poslední branku zápasu Martin Nečas.

Po Coloradu je druhým postupujícím v letošním play off St. Louis, který vyhrál nad Minnesotou 5:1 a uzavřel sérii v poměru 4:2.

Palát otevřel v 18. minutě skóre, když vystihl špatnou rozehrávku a střelou z pravého kruhu ke vzdálenější tyči si připsal třetí gól v sérii. V polovině utkání přidal Anthony Cirelli v oslabení druhou branku, ale vzápětí Auston Matthews snížil a John Tavares ve 40. minutě během 26 sekund otočil skóre. U vyrovnávací trefy asistoval Ondřej Kaše.

Tampa Bay si vynutila ve třetí třetině v přesilovce pět na tři trefou Nikity Kučerova prodloužení, které rozhodl z dorážky Brayden Point v čase 78:04.

V Bostonu padaly góly až od druhé třetiny. Jako první se prosadil domácí útočník Brad Marchand a před druhou sirénou zvýšil Charlie Coyle, který doklepl do prázdné branky zblokovanou Pastrňákovou střelu.

Andrej Svečnikov v úvodu třetí třetiny snížil, ale dvoubrankový náskok vrátil domácím Erik Haula a po přihrávkách Noska upravili Derek Forbort a Curtis Lazar na 5:1. Po pasu Nečase už jen Svečnikov korigoval v přesilové hře výsledek.

St. Louis vedl od patnácté minuty trefou Nicka Leddyho a klíčový náskok si vypracoval třemi góly ve druhé polovině prostřední části. Až na 4:0 postupně zvyšovali Ryan O´Reilly, Tyler Bozak a Vladimir Tarasenko. Minnesota ještě brankou Matta Dumby vykřesala ve 47. minutě jiskřičku naděje, ale při hře bez brankáře definitivně zpečetil Colton Parayko postup Blues.

Pittsburgh povolal z farmy hokejového útočníka Radima Zohornu

Český hokejsita Radim Zohorna se dočkal pozvánky do prvního týmu Pittsburghu, který v noci na sobotu čeká šestý duel prvního kola play off proti New York Rangers. Šestadvacetiletý útočník se přesunul do kádru Penguins z farmy z celku Wilkes-Barre/Scranton z nižší AHL po zranění kapitána Sidneyho Crosbyho, který ve středečním duelu na ledě Rangers při porážce 3:5 po zákroku obránce Jacoba Trouby musel ke konci druhé třetiny ze hry a jeho další působení v sérii je pro zranění v horní části těla nejisté.

Zohorna v této sezoně dostal v NHL v barvách Pittsburghu 17 zápasů a připsal si šest bodů za dvě branky a čtyři asistence. V předešlém ročníku v nejlepší lize světa debutoval a v osmi duelech z Penguins zaznamenal čtyři body za dva góly a stejný počet přihrávek. V bojí o Stanleyův pohár dosud prostor nedostal.

V základní části AHL v tomto ročníku nasbíral v 39 duelech 21 bodů za 12 tref a devět asistencí. Ve čtyřech utkáních play off vstřelil dvě branky a na tři přihrál. Wilkes-Barre/Scranton v prvním kole play off vyřadil Hershey po výhře 2:1 na utkání a v další fázi hrané na tři vítězné prohrává se Springfieldem 0:1 na zápasy.

Zohorna, který hrál v české reprezentaci i se svými staršími bratry Tomášem a Hynkem, předloni v dubnu podepsal jako nedraftovaný volný hráč s Penguins roční dvoucestnou smlouvu a vydal se do NHL z extraligové Mladé Boleslavi. Loni na začátku srpna podepsal s Pittsburghem nový dvouletý kontrakt.

V této sezoně má dvoucestnou smlouvu s ročním příjem 750 tisíc dolarů, na farmě si vydělá minimálně 200 tisíc dolarů. Pro sezonu 2022/23 má jednocestný kontrakt na 750 tisíc dolarů.

Výsledky play off NHL

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 6. zápasy:

Boston - Carolina 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

Branky: 21. Marchand, 39. Coyle (Pastrňák), 48. Haula, 51. Forbort (Nosek), 56. Lazar (Nosek) - 44. a 58. A. Svečnikov (na druhou Nečas). Střely na branku: 34:25. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Swayman, 3. Coyle (všichni Boston). Stav série: 3:3.

Tampa Bay - Toronto 4:3 v prodl. (1:0, 1:3, 1:0 - 1:0)

Branky: 18. Palát, 31. Cirelli, 50. Kučerov, 79. Point - 40. a 40. Tavares (na první Kaše), 32. Matthews. Střely na branku: 35:33. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Point (Tampa Bay), 2. Tavares (Toronto), 3. Cirelli (Tampa Bay). Stav série: 3:3.

Západní konference - 6. zápasy:

St. Louis - Minnesota 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Branky: 15. Leddy, 30. O'Reilly, 34. Bozak, 39. Tarasenko, 59. Parayko - 47. Dumba. Střely na branku: 27:26. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. O´Reilly, 2. Binnington, 3. Perron (všichni St. Louis). Konečný stav série: 4:2.

Los Angeles - Edmonton 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky: 34. Durzi, 41. Grundström - 22. a 59. E. Kane, 2. McDavid, 55. Barrie. Střely na branku: 32:37. Diváci: 18.301. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. Roy (Los Angeles), 3. Barrie (Edmonton). Stav série: 3:3.