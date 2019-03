New York - Útočník Ondřej Palát přispěl ve středečním utkání NHL přihrávkou k výhře Tampy Bay 5:4 v prodloužení ve Washingtonu. Zápas nedohrál domácí obránce Michal Kempný, který v souboji se Cedricem Paquettem ztratil rovnováhu a v pádu si přisedl levou nohu. Okamžitě se strhla mela, ze které vznikla bitka mezi Jakubem Vránou a Yanni Gourdem.

Palát si připsal asistenci u krásné spolupráce Stevena Stamkose s Nikitou Kučerovem, který v přesilové hře dostal Tampu Bay ve 36. minutě do vedení 4:3. Při následujícím střídání se do sebe pustili Kempný s Paquettem, který potyčku odstartoval nárazem českého obránce na mantinel. Kempný si to nenechal líbit, uštědřil soupeři dva krosčeky a jejich spor vyvrcholil tím, že Pacquette českého hráče povalil zápasnickým chvatem na led.

Vypadalo to, že si Kempný pochroumal levé koleno, zamířil do kabin za pomoci člena týmu a do utkání už nezasáhl. "Zítra budeme vědět o jeho zdravotním stavu víc. V tuhle chvíli si myslím, že je jisté, že nám bude nějakou dobu chybět," řekl kouč Washingtonu Todd Reirden.

Další jeho svěřenec Vrána se v ostrém zápase NHL popral poprvé. Také Gourde není žádný rváč a oba stáli mimo strkanici okolo Kempného, načež překvapivě shodili rukavice. Vránův soupeř měl v pěstní výměně navrch a český útočník si z ní odnesl krvavý šrám.

Washington měl v zápase střeleckou převahu 58:28 a jeho tlak zúročil v poslední minutě základní hrací doby Jevgenij Kuzněcov vyrovnávacím gólem na 4:4. Bonusový bod zajistil lídrovi soutěže v prodloužení Victor Hedman a díky jeho trefě si připsala Tampa Bay šestou výhru za sebou.

Brankář Tampy Bay Andrej Vasilevskij vytvořil 54 zákroky nový klubový rekord, přesto nebyl zařazen mezi tři hvězdy zápasu (Stamkos, Kučerov, Kuzněcov). "Podal výjimečný výkon," uvedl trenér Lightning Joon Cooper o gólmanovi. "Je ostuda, že jsme je pustili do tolika gólových šancí, zvláště když hráli i včera. Ale až se ráno probudíte, uvidíte výsledek 5:4 pro nás, takže dobré. Ale Vasy je hlavním důvodem, proč jsme vyhráli. Byl naším MVP (nejužitečnější hráč zápasu)," dodal.

Buffalu nepomohla gólová přihrávka Vladimíra Sobotky a Sabres podlehli doma Torontu 2:4. Český útočník připravil ve třetí třetině kontaktní gól, když po jeho pasu z rohu kluziště snížil střelou z první Alexander Nylander. Hosté, kteří byli střelecky aktivnější (46:24), zpečetili výhru v poslední minutě gólem do prázdné branky. Sobotka byl v utkání jedním ze dvou hráčů Buffala, který byl ve statistice +/- v kladných hodnotách (+1).

Vancouver porazil doma Ottawu 7:4. Strůjci výhry byli Bo Horvat s Tannerem Pearsonem, kteří zaznamenali shodně dvě branky a přihrávku, a také Loui Eriksson (1+3). Kanadský klub má stále ještě naději, že si zahraje play off. V Západní konferenci ztrácí na poslední postupové místo, které drží Arizona, čtyři body. Před ním jsou ale ještě další pronásledovatelé Arizony - Chicago, Colorado a Minnesota. Základní část skončí za dva a půl týdne.

Winnipeg vede Centrální divizi, ale jeho brankářská jednička Connor Hellebuyck si až v Anaheimu připsal první čisté konto v sezoně. Americký gólman kryl 29 střel a dovedl tým k výhře 3:0.

Výsledky NHL:

Buffalo - Toronto 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Branky: 16. Mittelstadt, 46. A. Nylander (Sobotka) - 22. Matthews, 39. Tavares, 41. Marner, 60. Hyman. Střely na branku: 24:46. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Tavares (oba Toronto), 3. Hutton (Buffalo).

Washington - Tampa Bay 4:5 v prodl. (1:0, 2:4, 1:0 - 0:1)

Branky: 8. Eller, 31. Hagelin, 34. Oshie, 60. Kuzněcov - 22. a 36. Kučerov (na druhou Palát), 23. Stamkos, 27. Cirelli, 64. Hedman. Střely na branku: 58:28. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Kučerov (oba Tampa Bay), 3. Kuzněcov (Washington).

Vancouver - Ottawa 7:4 (1:0, 3:0, 3:4)

Branky: 15. a 59. Horvat, 21. a 41. Pearson, 26. Virtanen, 37. Boeser, 60. Eriksson - 49. Veronneau, 50. B. Tkachuk, 54. O. Lindberg, 59. Duclair. Střely na branku: 40:25. Diváci: 18.500. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. Eriksson, 3. Pearson (všichni Vancouver).

Anaheim - Winnipeg 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky: 16. Scheifele, 45. Connor, 48. Ehlers. Střely na branku: 29:23. Diváci: 16.846. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Connor, 3. Myers (všichni Winnipeg).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. p-Tampa Bay 74 57 4 13 292:195 118 2. Boston 73 44 9 20 221:185 97 3. Toronto 74 44 5 25 263:221 93 4. Montreal 73 38 7 28 215:213 83 5. Florida 73 32 12 29 236:246 76 6. Buffalo 73 31 9 33 202:237 71 7. Detroit 73 26 10 37 198:249 62 8. Ottawa 73 25 6 42 217:270 56

Metropolitní divize:

1. Washington 74 43 8 23 256:231 94 2. NY Islanders 73 42 7 24 206:178 91 3. Pittsburgh 74 39 11 24 251:223 89 4. Carolina 72 40 7 25 215:198 87 5. Columbus 73 40 4 29 222:214 84 6. Philadelphia 73 35 8 30 223:244 78 7. NY Rangers 73 28 13 32 204:244 69 8. New Jersey 74 27 9 38 205:253 63

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 73 44 4 25 249:213 92 2. Nashville 74 42 5 27 222:195 89 3. St. Louis 73 38 8 27 214:200 84 4. Dallas 73 38 6 29 185:180 82 5. Minnesota 74 34 9 31 200:217 77 6. Colorado 73 32 12 29 232:224 76 7. Chicago 72 32 10 30 243:263 74

Pacifická divize:

1. x-Calgary 73 45 7 21 260:208 97 2. x-San Jose 73 43 8 22 261:229 94 3. Vegas 73 41 5 27 227:203 87 4. Arizona 73 36 6 31 196:204 78 5. Vancouver 74 32 10 32 206:229 74 6. Edmonton 73 32 7 34 206:244 71 7. Anaheim 75 30 9 36 173:230 69 8. Los Angeles 72 25 8 39 170:230 58

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "p" znamená vítězství v základní části.

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 74 119 (37+82) 2. McDavid (Edmonton) 69 105 (36+69) 3. P. Kane (Chicago) 71 101 (41+60) 4. Crosby (Pittsburgh) 71 93 (33+60) 5. J. Gaudreau (Calgary) 73 92 (35+57) 6. Draisaitl (Edmonton) 73 91 (43+48) 7. MacKinnon (Colorado) 73 91 (37+54) 8. Wheeler (Winnipeg) 73 88 (20+68) 9. Point (Tampa Bay) 72 87 (38+49) 10. Marchand (Boston) 72 87 (31+56) 11. Rantanen (Colorado) 73 87 (31+56) 12. Marner (Toronto) 74 86 (25+61) 13. Stamkos (Tampa Bay) 74 85 (37+48) 14. Barkov (Florida) 73 85 (32+53) 15. Ovečkin (Washington) 73 83 (48+35) 16. Tavares (Toronto) 74 81 (41+40) 17. Scheifele (Winnipeg) 73 80 (35+45) 18. Huberdeau (Florida) 73 79 (23+56) 19. Aho (Carolina) 72 78 (30+48) 20. Giroux (Philadelphia) 73 78 (20+58) 43. Pastrňák (Boston) 57 66 (31+35) 53. Hertl (San Jose) 68 63 (31+32) 55. Krejčí (Boston) 73 63 (19+44) 57. Voráček (Philadelphia) 69 62 (19+43) 119. Vrána (Washington) 74 44 (21+23)

Další čeští hokejisté:

Palát (Tampa Bay) 56 32 (8+24) Frolík (Calgary) 56 31 (15+16) Simon (Pittsburgh) 63 26 (8+18) Faksa (Dallas) 72 25 (13+12) Kempný (Washington) 71 25 (6+19) Chytil (NY Rangers) 69 21 (10+11) O. Kaše (Anaheim) 30 20 (11+9) Kämpf (Chicago) 56 18 (4+14) Zacha (New Jersey) 53 17 (11+6) Gudas (Philadelphia) 69 17 (3+14) Nosek (Vegas) 60 16 (7+9) Hronek (Detroit) 37 16 (3+13) Sobotka (Buffalo) 66 13 (5+8) Radil (San Jose) 32 10 (6+4) Šimek (San Jose) 41 9 (1+8) Polák (Dallas) 69 9 (1+8) Rutta (Tampa Bay) 29 8 (2+6) Jaškin (Washington) 36 8 (2+6) Sedlák (Columbus) 47 6 (4+2) Frk (Detroit) 25 5 (1+4) Hyka (Vegas) 17 4 (1+3) Zadina (Detroit) 9 3 (1+2) Hanzal (Dallas) 7 2 (1+1) Nečas (Carolina) 7 2 (1+1) Plekanec (Montreal) 3 1 (1+0) F. Chlapík (Ottawa) 4 1 (1+0) Hájek (NY Rangers) 5 1 (1+0) Jeřábek (St. Louis) 1 0 (0+0) Francouz (Colorado) 2 0 (0+0) J. Zbořil (Boston) 2 0 (0+0) Šustr (Anaheim) 5 0 (0+0) Šulák (Detroit) 6 0 (0+0) Neuvirth (Philadelphia) 7 0 (0+0) Mrázek (Carolina) 35 0 (0+0) Rittich (Calgary) 42 0 (0+0)

Brankáři:

David Rittich (Calgary) odchytal v 42 zápasech 2327:52 minut, inkasoval 102 branek, má průměr 2,63 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,1 procenta a jednou udržel čisté konto.

Petr Mrázek (Carolina) odchytal v 35 zápasech 2088:17 minut, inkasoval 87 branek, má průměr 2,50, úspěšnost 90,9 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto.

Michal Neuvirth (Philadelphia) odchytal v sedmi zápasech 365:38 minut, inkasoval 26 branek, má průměr 4,27 a úspěšnost 85,9 procenta.

Pavel Francouz (Colorado) odchytal ve dvou zápasech 61:11 minuty, inkasoval dvě branky, má průměr 1,96 a úspěšnost 94,3 procenta.

Střelci:

1. Ovečkin (Washington) 48 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 43, 3. P. Kane (Chicago), Tavares (Toronto) oba 41, 5. Atkinson (Columbus), DeBrincat (Chicago), Point všichni 38, 8. Kučerov, Stamkos (všichni Tampa Bay), Pavelski (San Jose), MacKinnon (Colorado), Skinner (Buffalo), Guentzel (Pittsburgh) všichni 37, ...24. Pastrňák (Boston), Hertl (San Jose) oba 31, 82. Vrána (Washington) 21.