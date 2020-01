Palát podpořil kanonádu Tampy třemi přihrávkami, Zadina dal gól

New York - Útočník Ondřej Palát pomohl v NHL třemi asistencemi k výhře Tampy Bay 7:1 na ledě Winnipegu. Všechny přihrávky českého hokejisty zužitkoval Anthony Cirelli, který si připsal první hattrick v soutěži a byl zvolen největší hvězdou zápasu. Filip Zadina dal jediný gól Detroitu, který doma podlehl Pittsburghu 1:2 v prodloužení.

Tampa Bay vedla už ve 32. minutě 5:0. První gól utkání připravil Palát, který zatáhl puk do útočného pásma, navázal na sebe oba obránce a přihrál mezi kruhy skórujícímu Cirellimu. Oba si zopakovali spolupráci v závěru první třetiny. Český útočník přihrál do prostoru Cirellimu, který se ocitl sám před brankářem a bekhendovou kličkou zvýšil na 3:0.

Hattrick zkompletoval dvaadvacetiletý Kanaďan se štěstím, protože si jeho přihrávku srazil hokejkou do vlastní branky Dmitrij Kulikov. U gólu si připsal přihrávku Palát, který tři asistence v jednom utkání NHL posbíral naposledy před necelými třemi roky.

"Je to mimořádná věc. Dát hattrick je super těžké, nestává se to v této lize často. Budu si tenhle moment pamatovat do konce života," pronesl Cirelli, který za odměnu dostal od spoluhráčů pěnovou spršku. "Stále ji mám v uších, proto dobře neslyším. Ale užívám si to a mám radost, že jsou z toho všichni nadšení," doplnil. Dvě branky vstřelil Nikita Kučerov a brankář Andrej Vasilevskij vychytal výhru v desátém startu za sebou.

Zadina otevřel ve 24. minutě skóre gólem z přesilové hry a zaznamenal šestou trefu v sezoně. Český útočník využil clony Givaniho Smithe a prosadil se střelou z pravého kruhu, která prošla Mattu Murraymu mezi betony.

"Givani je velký chlap, úplně mu zakryl výhled, tak jsem vystřelil. Nebylo těžké skórovat, protože brankář nic neviděl. Gól byl výsledkem jeho dobré práce a mé dobré střely," uvedl Zadina. Smith se pokoušel jeho střelu tečovat, ale promáchl. "I kdyby se mu to povedlo, byl bych rád. Na tom nezáleží, kdo dá gól. Potřebujeme hlavně vyhrávat," podotkl.

Na začátku třetí třetiny vyrovnal Bryan Rust a prodloužení rozhodl Sidney Crosby, který po dvouměsíční absenci získal ve třech zápasech šest bodů (3+3). "Je to působivé. Většina hráčů by potřebovala nějaký čas, aby se po zranění opět adaptovala na tempo zápasů NHL. Ale pokud se mě ptáte, zda jsem překvapený, odpovím ne. Denně vidím jeho pracovní nasazení a jak se připravuje, aby byl ve formě," uvedl trenér Pittsburghu Mike Sullivan.

Gólman Detroitu Jimmy Howard si připsal třináctou prohru za sebou. "Je potřeba pokračovat v práci a nemyslet na to," uvedl Howard, který v utkání zastavil 35 střel. "Chtěli jsme, aby to dopadlo jinak, ale nasazení bylo dobré. Rozhodně jsme podali mnohem lepší výkon než minule s Islanders (2:8)," dodal gólman.

Carolina prohrála s Anaheimem 1:2 v prodloužení. Hurricanes se sice ujali ve čtvrté minutě vedení trefou Sebastiana Aha, ale ještě v první třetině vyrovnal Erik Gudbranson a v čase 61:36 rozhodl Sam Steel z úniku.

Na straně poražených zůstal na střídačce Petr Mrázek, který chytal o den dříve, a týmu scházel poprvé i klíčový bek Dougie Hamilton, který v den utkání podstoupil operaci zlomené lýtkové kosti. "Je důležitým členem týmu, ale hlavně jsme nehráli s patřičným nasazením. To bylo evidentní," prohlásil trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Výsledky:

Detroit - Pittsburgh 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 24. Zadina - 44. Rust, 62. Crosby. Střely na branku: 29:37. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Murray (Pittsburgh), 2. Howard (Detroit), 3. Rust (Pittsburgh).

Carolina - Anaheim 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 4. Aho - 19. Gudbranson, 62. Steel. Střely na branku: 26:37. Diváci: 16.913. Hvězdy zápasu: 1. Steel, 2. R. Miller (oba Anaheim), 3. Aho (Carolina).

Winnipeg - Tampa Bay 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)

Branky: 32. Roslovic - 10., 20. a 48. Cirelli (na všechny Palát), 13. a 28. Kučerov, 32. Verhaeghe, 51. Killorn. Střely na branku: 31:26. Diváci: 15.325. Hvězdy zápasu: 1. Cirelli, 2. Kučerov, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay).

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 49 28 12 9 163:129 68 2. Tampa Bay 48 29 4 15 175:137 62 3. Toronto 48 25 7 16 174:159 57 4. Florida 46 25 5 16 170:155 55 5. Buffalo 48 22 7 19 144:150 51 6. Montreal 49 21 7 21 150:153 49 7. Ottawa 47 16 8 23 125:161 40 8. Detroit 48 12 4 32 103:185 28

Metropolitní divize:

1. Washington 48 32 5 11 171:140 69 2. Pittsburgh 48 30 5 13 164:130 65 3. NY Islanders 46 28 4 14 134:122 60 4. Carolina 48 27 3 18 153:130 57 5. Columbus 48 24 8 16 127:126 56 6. Philadelphia 48 25 6 17 151:149 56 7. NY Rangers 46 23 4 19 155:153 50 8. New Jersey 47 17 7 23 126:168 41

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 48 30 8 10 155:129 68 2. Colorado 47 26 6 15 168:137 58 3. Dallas 47 27 4 16 125:113 58 4. Winnipeg 48 25 4 19 146:147 54 5. Chicago 48 22 6 20 141:153 50 6. Nashville 46 21 7 18 154:153 49 7. Minnesota 47 21 6 20 141:159 48

Pacifická divize:

1. Calgary 49 26 5 18 133:142 57 2. Arizona 50 26 5 19 143:131 57 3. Vancouver 48 26 4 18 158:148 56 4. Vegas 50 25 6 19 155:151 56 5. Edmonton 48 25 5 18 148:150 55 6. San Jose 49 21 4 24 129:163 46 7. Anaheim 48 19 5 24 122:150 43 8. Los Angeles 49 18 5 26 124:154 41

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 48 74 (25+49) 2. Draisaitl (Edmonton) 48 73 (27+46) 3. Pastrňák (Boston) 49 68 (36+32) 4. MacKinnon (Colorado) 47 68 (27+41) 5. Panarin (NY Rangers) 46 68 (26+42) 6. Marchand (Boston) 49 64 (21+43) 7. Eichel (Buffalo) 47 62 (28+34) 8. Huberdeau (Florida) 46 62 (18+44) 9. P. Kane (Chicago) 48 60 (24+36) 10. J. Carlson (Washington) 48 58 (13+45) 51. Vrána (Washington) 48 39 (21+18) 65. Voráček (Philadelphia) 48 37 (9+28) 75. Hertl (San Jose) 45 35 (15+20) 98. Krejčí (Boston) 41 32 (11+21) 112. Palát (Tampa Bay) 47 30 (12+18) 125. D. Kubalík (Chicago) 46 28 (18+10) 161. Nečas (Carolina) 44 26 (11+15) 164. Hronek (Detroit) 46 26 (9+17)

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 36 branek, 2. Matthews (Toronto) 34, 3. Ovečkin (Washington) 31, 4. Eichel (Buffalo) 28, 5. MacKinnon (Colorado), Draisaitl (Edmonton) oba 27, 7. Panarin (NY Rangers) 26, 8. McDavid (Edmonton) 25, 9. Aho (Carolina), Connor (Winnipeg), P. Kane (Chicago) oba 24, ...14. Vrána (Washington) 21, 32. D. Kubalík (Chicago) 18, 65. Hertl (San Jose) 15.