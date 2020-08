Palát podpořil kanonádu Tampy, debut Vladaře

Toronto - Hokejový útočník Ondřej Palát se podílel gólem a přihrávkou na kanonádě Tampy Bay, která ve 2. kole play off NHL přehrála Boston 7:1 a ujala se v sérii vedení 2:1. Na straně poražených si připsal asistenci David Pastrňák a do branky se za stavu 1:4 dostal Daniel Vladař, který si odbyl premiéru v soutěži. Philadelphia promarnila třígólový náskok, ale nakonec zdolala New York Islanders 4:3 v prodloužení a vyrovnala sérii na 1:1.

Palát, který o den dříve rozhodl o výhře Tampy Bay v prodloužení, otevřel ve třinácté minutě skóre v přesilové hře. Český útočník se prosadil i se štěstím, jeho střelu z pravého kruhu bez přípravy přizvedl hokejkou Zdeno Chára do horního růžku. O patnáct sekund později zvýšil Yanni Gourde a další faul Bostonu potrestal v úvodu druhé třetiny střelou od modré Michail Sergačjov.

Brad Marchand snížil a asistenci si u jeho trefy připsal Pastrňák. Havířovský rodák bodoval ve všech pěti zápasech letošního play off, do kterých nastoupil (2+7). Tampa Bay ale ve 29. minutě využila třetí početní výhodu v utkání, když Palátovu střelu dorazil Alex Killorn, a vyhnala z branky Jaroslava Haláka.

Vladař se stal prvním gólmanem v klubové historii Bostonu a jedenáctým v NHL celkově, který naskočil poprvé do zápasu NHL až v play off. Tampa Bay ho v soutěži přivítala třemi góly v rozmezí 36. až 44. minuty. O nulu připravil českého brankáře Brayden Point, který si ho v úniku vychutnal forhendovou kličkou. Z dalšího přečíslení udeřil Killorn a po hezké kombinaci završil gólový účet Nikita Kučerov, který byl se čtyřmi body (1+3) vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Vladař si připsal dvanáct zákroků.

Gólman Islanders Semjon Varlamov vychytal v minulých dvou utkáních čisté konto a po pár sekundách zápasu vytvořil nový klubový rekord v play off v neprůstřelnosti (138 minut a 17 sekund). Kouzla ho ale rychle zbavil dvěma trefami Kevin Hayes a ještě v první třetině ho překonal Sean Couturier. Ruský gólman byl po třetí brance střídán.

Anders Lee snížil zhruba v polovině utkání při vyloučení Jakuba Voráčka, další dvě branky Islanders vstřelili Anthony Beauvillier v 52. a Jean-Gabriel Pageau v 58. minutě. S Philadelphií ztracené vedení ale neotřáslo a v čase 62:41 rozhodl o její výhře obránce Philippe Myers.

Východní konference (Toronto):

2. zápas:

Philadelphia - NY Islanders 4:3 v prodl. (3:0, 0:1, 0:2 - 1:0)

Branky: 2. a 10. K. Hayes, 16. Couturier, 63. Myers - 32. Lee, 52. Beauvillier, 58. Pageau. Střely na branku: 31:34. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. K. Hayes, 2. Myers (oba Philadelphia), 3. Beauvillier (NY Islanders). Stav série: 1:1.

3. zápas:

Boston - Tampa Bay 1:7 (0:2, 1:4, 0:1)

Branky: 25. Marchand (Pastrňák) - 29. a 39. Killorn (na první Palát), 13. Palát, 14. Gourde, 23. Sergačjov, 36. B. Point, 44. Kučerov. Střely na branku: 24:31. Daniel Vladař odchytal za Boston necelých 29 minut, inkasoval tři góly z 15 střel a úspěšnost zásahů měl 80 procenta. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Killorn, 3 Sergačjov (všichni Tampa Bay). Stav série: 1:2.

Západní konference (Edmonton):

3. zápas:

Dallas - Colorado 4:6 (1:0, 0:3, 3:3)

Branky: 12. Seguin, 45. Gurjanov, 50. Comeau, 51. Jamie Benn - 21. Zadorov, 25. Burakovsky, 31. Landeskog, 53. Rantanen, 54. Kadri, 59. Bellemare. Střely na branku: 37:32. Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval čtyři branky z 37 střel a úspěšnost zásahů měl 89,19 procenta. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Makar, 2. Rantanen, Zadorov (všichni Colorado). Stav série: 2:1.