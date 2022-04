Palát na závěr základní části NHL pomohl třemi asistencemi Tampě k výhře

New York - Český útočník Ondřej Palát v poslední kompletní hrací den základní části NHL pomohl třemi asistencemi Tampě Bay k výhře 6:4 nad New York Islanders. Dvě nahrávky si připsali Jakub Voráček z Columbusu a Radek Faksa z Dallasu. Brankou se prosadili Filip Chytil, jehož NY Rangers porazili Washington 3:2, a Dominik Kubalík, který neodvrátil prohru Chicaga 2:3 po samostatných nájezdech v Buffalu.

Drtivá většina týmů má po pátku za sebou kompletní porci 82 zápasů základní části. Dnes se nehraje a dlouhodobou fázi zakončí nedělní odpolední duel Winnipegu se Seattlem. Play off začíná v pondělí. Produktivitu soutěže ovládl se 123 body (44+79) Connor McDavid z Edmontonu a získá počtvrté v kariéře Art Ross Trophy. Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce obhájil Auston Matthews z Toronta, který v 73 zápasech dal 60 gólů.

Palát v zápase Tampy s Islanders připravil tři branky Stevenu Stamkosovi. Kanadský útočník, který je nejproduktivnějším hráčem Lightning v historii klubu, vstřelil svůj 10. hattrick v NHL a prodloužil bodovou sérii na devět zápasů.

Dvě ze tří asistencí si Palát nechal do třetí třetiny, ve které Lightning vstřelili pět branek. Se 49 body je rodák z Frýdku-Místku čtvrtým nejproduktivnějším českým hráčem v NHL.

"Chtěli jsme ukončit sezonu výhrou, před třetí třetinou jsme si proto v šatně něco řekli a myslím, že se nám to povedlo splnit. Jsem rád, že jsme se dobře naladili na play off," pochvaloval si obrat ze stavu 1:3 Stamkos. Lightning čeká v 1. kole souboj s Torontem.

Třetí nejproduktivnější Čech Voráček připravil dvě branky Columbusu při prohře 3:5 s Pittsburghem. V sezoně nasbíral 62 bodů a ovládl produktivitu Blue Jackets.

Dvě asistence v závěrečném hracím dnu základní části zapsal také Faksa, jehož Dallas porazil Anaheim 4:2 a potvrdil postup do vyřazovacích bojů. Stars se do play off kvalifikovali po roční pauze a čeká je Calgary.

"Je to play off, určitě budeme připravení. Těšili jsme se na to celou sezonu a teď je to konečně tady. Ve Stanley Cupu se hrají ty nejlepší zápasy, tak doufám, že jich odehrajeme co nejvíc," řekl Faksa, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Kubalík se svou patnáctou brankou rozloučil s nevydařenou sezonou. Blackhawks v Západní konferenci skončili až čtrnáctí a Kubalík nasbíral nejméně bodů ze všech svých dosavadních třech sezon v lize.

"Ještě stále mě nedochází, že už je konec. Sezona nám bohužel vůbec nevyšla, snažili jsme se držet pozic zaručujících play off, ale poměrně brzy jsme nabrali náskok, který jsme už nedokázali smazat," litoval zmařeného ročníku trenér Chicaga Derek King.

NY Rangers i díky Chytilově brance Filipa Chytila zakončili základní část výhrou 3:2 nad Washingtonem a v prvním kole play off je čeká Pittsburgh. Capitals se utkají s Floridou.

Panthers poslední zápas základní části absolutně nevyšel. Vítěz Prezidentského poháru prohrál v Montrealu 2:10 a před play off dostal tvrdou ránu. Prvním hattrickem v NHL se blýskl Cole Caufield.

Nashville v závěrečném zápase podlehl Arizoně 4:5 i přesto, že po sedmi minutách vedl již 4:0. Úvod utkání se nevydařil českému brankáři Karlu Vejmelkovi, který inkasoval čtyři branky z šesti střel a již v sedmé minutě opustil branku. Jeho náhradník Harri Säteri kryl 27 střel a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Hokejisté Detroitu v souboji dvou celků, které nepostoupily do play off, porazili New Jersey 5:3. Jednou asistencí se na tom podíleli i Filip Hronek a Jakub Vrána.

Statistika pátečních zápasů NHL:

Pittsburgh - Columbus 5:3 (3:0, 2:1, 0:2)

Branky: 4. Malkin, 6. Rodrigues, 7. M. Pettersson, 37. Letang, 39. Boyle - 31. Danforth, 47. Bjorkstrand (Voráček), 53. Nyquist (Voráček). Střely na branku: 50:36. Diváci: 18.403. Hvězdy zápasu: 1. Pettersson, 2. Malkin, 3. Rodrigues (všichni Pittsburgh).

Toronto - Boston 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Branky: 14. a 48. Nylander, 4. Michejev, 20. Abruzzese, 60. Engvall - 2. Frederic, 53. DeBrusk. Střely na branku: 27:26. Diváci: 18.217. Hvězdy zápasu: 1. Nylander, 2. Abruzzese (oba Pittsburgh), 3. C. Smith (Boston).

Montreal - Florida 10:2 (4:1, 4:0, 2:1)

Branky: 5. a 22. Caufield, 2. Harris, 5. Hoffman, 13. Gallagher, 24. M. Perreault, 27. Evans , 34. Dvorak, 49. Caufield, 50. T. Pitlick - 19. Chiarot, 55. Acciari. Střely na branku: 37:39. Diváci: 21.205. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. M. Perreault, 3. Harris (všichni Montreal).

New Jersey - Detroit 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Branky: 18. Mercer, 36. N. Foote, 47. Zetterlund - 2. Rasmussen, 27. Seider, 41. Veleno, 51. P. Suter (Vrána, Hronek), 60. Bertuzzi. Střely na branku: 23:36. Diváci: 14.597. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi, 2. Rasmussen (oba Detroit), 3. Zetterlund (New Jersey).

NY Rangers - Washington 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Branky: 24. Chytil, 36. Lafreniere, 47. D. Hunt - 25. Schultz, 26. Carlson. Střely na branku: 33:36. Diváci: 17.230. Hvězdy zápasu: 1. Hunt, 2. Georgijev, 3. Schneider (všichni NY Rangers).

Philadelphia - Ottawa 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Branky: 19. J. van Riemsdyk, 53. Tippett - 32. Norris, 42. Hamonic, 57. B. Tkachuk, 59. Watson. Střely na branku: 34:36. Diváci: 17.575. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk (Ottawa), 2. Tippett, 3. J. van Riemsdyk (oba Philadelphia).

NY Islanders - Tampa Bay 4:6 (1:1, 2:0, 1:5)

Branky: 1. Pageau, 30. Bellows, 39. Josh Bailey, 60. Chára - 12., 52. a 58. Stamkos (na všechny Palát), 42. Perry , 51. McDonagh, 60. Hagel. Střely na branku: 37:34. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Chára (NY Islanders), 2. Stamkos, 3. Palát (oba Tampa Bay).

St. Louis - Vegas 4:7 (1:1, 2:2, 1:4)

Branky: 25. a 54. O'Reilly, 17. Perron, 33. Kyrou - 30. a 56. Eichel, 14. Mark Stone, 36. Whitecloud, 44. W. Karlsson, 47. Marchessault, 58. Pacioretty. Střely na branku: 18:45. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Eichel (Vegas), 2. O'Reilly (St. Louis), 3. Marchessault (Vegas).

Minnesota - Colorado 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky: 1. a 60. Greenway, 5. Jost, 24. Kaprizov - 26. Kadri. Střely na branku: 22:28. Diváci: 19.261. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Fleury, 3. Jost (všichni Minnesota).

Winnipeg - Calgary 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 20. Wheeler, 27. Appleton, 60. Dillon - 4. M. Tkachuk. Střely na branku: 44:33. Diváci: 14.202. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Wheeler, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg).

Dallas - Anaheim 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Branky: 24. Harley (Faksa), 26. Hanley (Faksa), 50. J. Robertson, 59. Naměstnikov - 8. Comtois, 36. Terry. Střely na branku: 19:21. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Faksa, 2. Harley (oba Dallas), 3. Hodges (Anaheim).

Buffalo - Chicago 3:2 v prodl. (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)

Branky: 45. Tage Thompson, 55. Power, 63. Mittelstadt - 29. Kubalík, 50. D. Strome. Střely na branku: 36:21. Diváci: 16.505. Hvězdy zápasu: 1. Mittelstadt, 2. Power, 3. Tokarski (všichni Buffalo).

Edmonton - Vancouver 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0)

Branky: 41. Kulak, 50. Barrie, rozhodující sam. nájezd Shore - 18. J. Miller, 43. Garland. Střely na branku: 35:41. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Kulak, 2. Koskinen (oba Edmonton), 3. Spencer (Vancouver).

Seattle - San Jose 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky: 7. Gourde, 19. Ad. Larsson, 60. V. Rask. Střely na branku: 31:24. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Driedger, 2. A. Larsson, 3. Kuhlman (všichni Seattle).

Arizona - Nashville 5:4 (1:4, 2:0, 2:0)

Branky: 14. a 51. Gostisbehere, 35. Boyd, 39. McBain, 42. Carcone - 1. Sissons, 3. R. Johansen, 3. Tolvanen, 7. Granlund. Střely na branku: 15.123. Hvězdy zápasu: 1. Gostisbehere, 2. Säteri (oba Arizona), 3. Boyd (Nashville).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. p-Florida 82 58 6 18 340:246 122 2. x-Toronto 82 54 7 21 315:253 115 3. x-Tampa Bay 82 51 8 23 287:233 110 4. x-Boston 82 51 5 26 255:220 107 5. Buffalo 82 32 11 39 232:290 75 6. Detroit 82 32 10 40 230:312 74 7. Ottawa 82 33 7 42 227:266 73 8. Montreal 82 22 11 49 221:319 55

Metropolitní divize:

1. y-Carolina 82 54 8 20 278:202 116 2. x-NY Rangers 82 52 6 24 254:207 110 3. x-Pittsburgh 82 46 11 25 272:229 103 4. x-Washington 82 44 12 26 275:245 100 5. NY Islanders 82 37 10 35 231:237 84 6. Columbus 82 37 7 38 262:300 81 7. New Jersey 82 27 9 46 248:307 63 8. Philadelphia 82 25 11 46 211:298 61

Západní konference,

Centrální divize:

1. z-Colorado 82 56 7 19 312:234 119 2. x-Minnesota 82 53 7 22 310:253 113 3. x-St. Louis 82 49 11 22 311:242 109 4. x-Dallas 82 46 6 30 238:246 98 5. x-Nashville 82 45 7 30 266:252 97 6. Winnipeg 81 38 11 32 248:254 87 7. Chicago 82 28 12 42 219:291 68 8. Arizona 82 25 7 50 207:313 57

Pacifická divize:

1. y-Calgary 82 50 11 21 293:208 111 2. x-Edmonton 82 49 6 27 290:252 104 3. x-Los Angeles 82 44 11 27 239:236 99 4. Vegas 82 43 8 31 266:248 94 5. Vancouver 82 40 12 30 249:236 92 6. San Jose 82 32 13 37 214:264 77 7. Anaheim 82 31 14 37 232:271 76 8. Seattle 81 27 6 48 213:281 60

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" v konferenci, "p" zisk Prezidentské trofeje.