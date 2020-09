Palát: Musíme zase otočit stránku a zůstat dokonale soustředění

Semifinále play off NHL, utkání New York Islanders - Tampa Bay. Hokejista Tampy Bay Lightning Ondřej Palát (uprostřed) střílí gól. Nahoře brankář New York Islanders Semjon Varlamov.

Semifinále play off NHL, utkání New York Islanders - Tampa Bay. Hokejista Tampy Bay Lightning Ondřej Palát (uprostřed) střílí gól. Nahoře brankář New York Islanders Semjon Varlamov. ČTK/AP/JASON FRANSON

Edmonton (Kanada) - Hokejisté Tampy Bay jsou v závěru neobvyklé sezony velmi blízko tomu, aby se po pěti letech vrátili do finále Stanley Cupu. Velkou zásluhu na tom má také český útočník Ondřej Palát, který začal pravidelně bodovat a v neděli zajistil vítězným gólem Lightning důležitou výhru (4:1), po níž floridský tým vede nad New York Islanders už 3:1 na zápasy.

Palát se proměnil v brankostroj. V sérii úvodního kola proti Columbusu si za pět zápasů připsal jedinou asistenci. Následující série proti Bostonu a Islanders si však podmanil. Z dosavadních devíti startů z nich vydoloval 11 bodů za osm branek a tři nahrávky. Jen v jediném z těchto devíti utkání nebodoval, pouze ve dvou neskóroval. V neděli vylepšil svou bilanci vedle gólu i přihrávkou a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Dělá tak všechno pro to, aby si na Stanley Cup mohl v mužstvu, které se už několik let řadí mezi hlavní favority, sáhnout. V roce 2015 se to nepovedlo - finále zvládlo lépe Chicago. "Odehráli jsme skvělý zápas. Ale potřebujeme hned otočit stránku, abychom byli připravení na další utkání. Musíme se nadále držet své hry, zůstat naplno soustředění a dělat pořád to, díky čemu jsme úspěšní," zdůraznil Palát.

Až 208. hráč draftu z roku 2011 je třetí v kanadském bodování týmu ve vyřazovací části za očekávanými jmény a ofenzivními esy Tampy Nikitou Kučerovem a Braydenem Pointem. Parťáci rodáka z Frýdku-Místku také s 25 body vévodí i celé lize. A když jim dá soupeř jen trochu prostoru, obvykle to s ním nedopadne dobře.

Palátův gól toho byl ideálním důkazem. Point našel Kučerova a ten skvělým manévrem naservíroval puk českému útočníkovi do šance, z níž takřka nemohl zaváhat. "Naše formace hraje zkrátka dobrý hokej. Při tom gólu to kluci udělali skvěle, fakt parádně. Sice jsem hned nevěděl, že to byl gól, ale o to víc jsem byl za něj rád," připomněl Palát, jehož trefa navíc znamenala bleskový obrat. V čase 31:27 otevřel skóre Brock Nelson, ale za dalších 27 sekund stihli Lightning otočit stav z 0:1 na 2:1.

"Jejich první formace se po nás už párkrát prošla," nezastíral kouč Islanders Barry Trotz. "Jsou to ale všechno výborní hráči. Přesněji řečeno - výjimeční. Umějí tvořit, ale zrovna tak chodí tam, kde hokej nejvíc bolí. Jde o elitní hráče, kteří mají všechny aspekty hry na vysoké úrovni. A takovým nemůžete dát ani centimetr prostoru. A my jsme jim těch centimetrů dali až příliš mnoho," litoval Trotz.

Palát nevyniká takovým bodovým přívalem jako jeho spoluhráči, ale je důležitým článkem, aby fungovalo celé soukolí. "Já se snažím hrát každé utkání pořád stejně, tedy celoplošně a hlavně tvrdě. Jsem samozřejmě šťastný za to, když k tomu dám i nějaké góly, a občas mi to tam spadne. Tentokrát to bylo samozřejmě o to důležitější, jak se zápas vyvíjel," podotkl Palát.

Kouč Jon Cooper to dobře vnímá. "Moc si vážím toho, že mohu hráče jako Paláta trénovat po tak velkou část jeho kariéry v NHL. Třetí gól, který připravil, to byla typická ukázka jeho hry. Když se zeptáte Pointa a Kučerova, tak vám oba hned řeknou, jak moc Ondřeje v útoku potřebují," prohlásil Cooper.

Poslední krok k postupu mohou Lightning v edmontonské "bublině" udělat v noci z úterý na středu, kdy je na programu pátý zápas série. "Jen proto, že jste jedinou výhru od postupu, nejste ještě účastníkem finále. Pořád je to ještě jedno utkání, které musíte zvládnout. A my se v něm musíme vyrovnat soupeři v jeho nasazení. Stejně jako jsme to zvládli v předchozích sériích. Viděli jsme, co všechno do toho dali Bruins i Blue Jackets, aby odvrátili vyřazení. Jsem si jistý, že stejně tak to ukážou i Islanders. A my na to musíme být připravení," zdůraznil Cooper.