Palát, Hronek a Nečas gólem pomohli k výhrám, Zadina asistoval

New York - V sobotním programu NHL se střelecky prosadili tři čeští hokejisté. Ondřej Palát, Martin Nečas a Filip Hronek brankou pomohli svým týmům k výhrám. Palátova Tampa zdolala Boston 3:2 po prodloužení, Nečasova Carolina rozstřílela Buffalo 6:2 a Hronkův Detroit i díky asistenci Filipa Zadiny porazil New York Islanders 4:3 v prodloužení.

Utkání Detroitu s Islanders začalo zostra. Ostrovany poslal ve 3. minutě do vedení Cal Clutterbuck, který v oslabení využil Zadinova nedůrazu při bránění. Již o pět minut později však díky brankám Hronka a Sama Gagnera vedli domácí Red Wings. Hronek po vyhraném vhazování vystřelil zápěstím a prudkou trefou do pravého horního rohu překonal brankáře Ilju Sorokina.

Rozhodující moment utkání přišel ve čtvrté minutě nastaveného času, kdy se po kombinaci Zadiny a Piuse Sutera dostal k puku Moritz Seider, jenž z levého kruhu vystřelil Detroitu pátou výhru v řadě. "Věděl jsem, že když minu, tak půjdou do přečíslení," vysvětloval nejproduktivnější bek Red Wings. "Jako tým jsme díky vítězné sérii získali spoustu sebevědomí," dodal Seider a pochvaloval si nejdelší vítěznou sérii Detroitu od března 2019.

Islanders prodloužili trápení a prohráli již podesáté za sebou. Newyorskému celku nestačily k vítězství ani dvě využité přesilovky. "Je to zklamání. Dnes jsme odehráli dobrý zápas, ale na výhru to opět nestačilo. Hráli jsme dobře odzadu, vytvářeli jsme si šance a pomohli jsme si v přesilových hrách, i přes to máme z dnešního zápasu jen bod," hodnotil utkání trenér Islanders Barry Trotz.

Tampa po Palátově brance z 24. minuty vedla již 2:0, náskok ale ztratila a definitivně rozhodla až v prodloužení zásluhou Stevena Stamkose. Palát svůj šestý gól v sezoně vstřelil i s velkým přispěním útočníka Bostonu Tomáše Noska, od jehož brusle se střílená nahrávka českého reprezentanta odrazila za záda přesouvajícího se Jeremyho Swaymana.

Za necelých 20 minut na ledě nepomohl Bostonu ani David Pastrňák. Havířovský rodák se do své největší šance dostal v prodloužení, jenže samostatný únik neproměnil a poté pouze sledoval, jak Stamkos z protiútoku rozhodl o bodu navíc pro Tampu Bay.

Tampa vyhrála podruhé za sebou a v Atlantické divizi drží třetí místo, Bruins jsou pátí. Asistent trenéra Bostonu Joe Sacco i přes další ztrátu v boji o příčky zaručující postup do play off hledal na výkonu pozitiva. "Dokázali jsme smazat dvoubrankovou ztrátu, to se proti týmu, jako je Tampa, cení. Nevyhráli jsme, ale odehráli jsme solidní zápas a máme na čem stavět," řekl.

Carolina porazila Buffalo 6:2 a naplno bodovala po třech prohrách za sebou. Pod výhru Hurricanes se krásnou brankou podepsal také Martin Nečas. Rodák z Nového Města na Moravě zavezl kotouč do útočného pásma v rychlosti obkroužil branku a se štěstím stihl překonat Malcoma Subbana.

Buffalo prohrálo počtvrté za sebou a z posledních tří zápasů má nelichotivé skóre 10:20. Prohře s Carolinou předcházely dvě porážky 4:7.

Z výhry se v sobotním programu radovali útočníci Filip Chytil a Dominik Simon. Chytil proti Chicagu odehrál 13 a půl minuty a pomohl New York Rangers k výhře 3:2. Simon na ledě Vancouveru nastoupil na deset minut a radoval se z vítězství Pittsburghu 4:1.

Zbylým českým hokejistům se nedařilo. Jakub Voráček, druhý nejproduktivnější Čech v soutěži, se na ledě Washingtonu neprosadil a jeho Columbus prohrál 1:3.

Na výhře Capitals se vítězným gólem podílel Alexander Ovečkin, který si připsal 750. zásah v NHL, což se mu povedlo jako čtvrtému hráči v soutěži. Lepší v historické tabulce jsou už jen Jaromír Jágr (766), Gordie Howe (801) a Wayne Gretzky (894).

Bodově naprázdno vyšlo v souboji s Minnesotou torontské duo David Kämpf a Ondřej Kaše. Bývalí hokejisté Chomutova spolu nastoupili ve třetí formaci Maple Leafs, prohru 3:4 po samostatných nájezdech ale neodvrátili.

Statistika sobotních zápasů NHL:

Nashville - Montreal 4:3 v prodl. (1:0, 1:2, 1:1 - 1:0)

Branky: 5. Tolvanen, 38. Jeannot, 51. Kunin, 65. F. Forsberg - 25. Suzuki, 31. Dvorak, 44. Kulak. Střely na branku: 44:23. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. F. Forsberg, 2. Kunin, 3. Ekholm (všichni Nashville).

Minnesota - Toronto 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 2:3, 0:0 - 0:0)

Branky: 20. Greenway, 26. Zuccarello, 29. M. Foligno, rozhodující sam. nájezd Kaprizov - 33. a 38. Spezza, 40. Matthews. Střely na branku: 40:42. Diváci: 18.568. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov (Minnesota), 2. Spezza (Toronto), 3. Eriksson Ek (Minnesota).

Boston - Tampa Bay 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 37. Coyle, 45. Lazar - 15. Raddysh, 24. Palát, 62. Stamkos. Střely na branku: 39:25. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Vasilevskij (oba Tampa), 3. Charlie Coyle (Boston).

Carolina - Buffalo 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)

Branky: 3. a 42. T. Teräväinen, 14. M. Nečas, 24. Cole, 25. Trocheck, 32. Niederreiter - 20. Jokiharju, 40. Girgensons. 29:34. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. T. Teräväinen, 2. Aho, 3. Raanta (všichni Carolina).

Detroit - NY Islanders 4:3 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 6. Hronek, 8. Gagner, 34. Givani Smith, 64. Seider (Zadina) - 31. a 53. Wahlstrom, 3. Clutterbuck. Střely na branku: 30:23. Diváci: 19.152. Hvězdy zápasu: 1. Wahlstrom (NY Islanders), 2. Givani Smith, 3. Seider (oba Detroit).

Florida - St. Louis 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 8. a 58. Mamin, 38. a rozh. nájezd Reinhart - 6. Brown, 27. Walman, 45. Saad. Střely na branku: 51:25. Diváci: 13.446. Hvězdy zápasu: 1. Reinhart (Florida), 2. Husso (St. Louis), 3. Mamin (Florida).

NY Rangers - Chicago 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Branky: 25. R. Strome, 38. A. Fox, 55. Panarin - 20. P. Kane, 59. DeBrincat. Střely na branku: 31:27. Diváci: 17.046. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Georgijev, 3. R. Strome (všichni NY Rangers).

Washington - Columbus 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 5. Protas, 24. Ovečkin, 59. Hathaway - 47. E. Robinson. Střely na branku: 32:18. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Protas (oba Washington), 3. E. Robinson (Columbus).

Ottawa - Colorado 6:5 v prodl. (2:2, 3:1, 0:2 - 1:0)

Branky: 6. a 61. B. Tkachuk, 22. a 28. Stützle, 6. Watson, 23. Norris - 2. Helm, 9. Landeskog, 30. Newhook, 42. Jost, 59. D. Toews. Střely na branku: 34:31. Diváci: 14.237. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. Stützle (oba Ottawa), 3. D. Toews (Colorado).

Vancouver - Pittsburgh 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Branky: 27. Podkolzin - 23., 38. a 39. Guentzel, 52. Crosby. Střely na branku: 23:44. Diváci: 18.442. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Crosby, 3. Letang (všichni Pittsburgh).

Tabulka NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Florida 24 17 3 4 93:67 37 2. Toronto 25 17 2 6 77:56 36 3. Tampa Bay 23 14 4 5 74:64 32 4. Detroit 25 13 3 9 71:78 29 5. Boston 21 12 1 8 61:56 25 6. Buffalo 24 8 3 13 70:90 19 7. Montreal 26 6 3 17 59:93 15 8. Ottawa 22 6 1 15 57:86 13

Metropolitní divize:

1. Washington 25 15 6 4 88:62 36 2. NY Rangers 23 16 3 4 68:57 35 3. Carolina 23 16 1 6 75:52 33 4. Pittsburgh 24 11 5 8 69:67 27 5. Columbus 22 12 0 10 70:71 24 6. New Jersey 22 9 4 9 65:76 22 7. Philadelphia 21 8 4 9 50:65 20 8. NY Islanders 19 5 4 10 36:58 14

Západní konference,

Centrální divize:

1. Minnesota 24 17 1 6 92:71 35 2. St. Louis 24 12 4 8 80:70 28 3. Nashville 24 13 1 10 68:68 27 4. Colorado 21 12 2 7 85:71 26 5. Winnipeg 23 11 4 8 68:65 26 6. Dallas 21 12 2 7 60:58 26 7. Chicago 23 8 2 13 51:73 18 8. Arizona 24 5 2 17 43:89 12

Pacifická divize:

1. Calgary 24 15 5 4 79:48 35 2. Edmonton 22 16 0 6 85:65 32 3. Anaheim 25 13 4 8 84:74 30 4. San Jose 24 13 1 10 62:62 27 5. Vegas 23 13 0 10 78:71 26 6. Los Angeles 22 9 4 9 59:62 22 7. Seattle 24 9 2 13 72:84 20 8. Vancouver 25 8 2 15 60:80 18

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 22 43 (21+22) 2. McDavid (Edmonton) 22 42 (16+26) 3. Ovečkin (Washington) 25 39 (20+19) 4. Kadri (Colorado) 20 30 (9+21) 5. Kaprizov (Minnesota) 24 29 (9+20) 6. Huberdeau (Florida) 24 29 (8+21) 7. Kuzněcov (Washington) 25 28 (8+20) 8. J. Gaudreau (Calgary) 24 27 (9+18) 9. Stamkos (Tampa Bay) 22 26 (12+14) 10. Panarin (NY Rangers) 23 26 (7+19) 53. Pastrňák (Boston) 21 19 (8+11) 79. Voráček (Columbus) 22 18 (1+17) 130. Palát (Tampa Bay) 23 14 (6+8) 146. Zacha (New Jersey) 22 13 (8+5) 147. Hertl (San Jose) 24 13 (8+5) 155. Nečas (Carolina) 21 13 (5+8) 177. Hronek (Detroit) 23 12 (2+10)