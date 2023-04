Palát gólem nastartoval New Jersey, Vegas postupuje

Český útočník týmu New Jersey Devils Ondřej Palát se raduje z gólu v utkání zámořské NHL proti týmu New York Rangers, 28. dubna 2023

New York - Hokejový útočník Ondřej Palát svým druhým gólem v probíhajícím play off NHL otevřel skóre pátého zápasu mezi New Jersey a NY Rangers. Devils vyhráli 4:0 a otočili stav série na 3:2. Po třech zaváháních uspěla Tampa Bay, jež zvítězila v Torontu 4:2 a snížila na 2:3 na zápasy. Hokejisté Vegas v pátém duelu porazili Winnipeg 4:1 a jako první tým si zajistili postup do druhého kola vyřazovacích bojů.

Palát se prosadil již ve 39. sekundě, kdy se nejlépe zorientoval po buly v útočném pásmu a s pomocí teče bránícího Adama Foxe poslal New Jersey do brzkého vedení. Devils svůj náskok navýšili ve druhé části, kdy se nejprve prosadil Erik Haula a ve 34. minutě zvýšil na 3:0 gólem v oslabení Dawson Mercer.

Třetí výhru New Jersey za sebou pečetil pět minut před koncem základní hrací doby druhým gólem v zápase Haula. První čisté konto v play off vychytal brankář Akira Schmid.

Dvaadvacetiletý Švýcar po dvou prohrách v úvodních dvou zápasech nahradil v brance Vítka Vaněčka a Rangers zatím trápí skvělými výkony. Ve třech duelech inkasoval pouhé dva góly a s úspěšností 97,6 procenta vládne brankářským statistikám.

Konec sezony odvrátili hokejisté Tampy Bay. Lightning zabrali třech prohrách a Toronto porazili 4:2. Dvěma body za gól a asistenci se pod důležitou výhru podepsali Anthony Cirelli a Michael Eyssimont. Druhý jmenovaný se ve vyřazovacích bojích prosadil poprvé v kariéře.

Postup do druhého kola po výhře 4:1 slaví hokejisté Vegas. Golden Knights ovládli sérii s Winnipegem ve čtyřech zápasech a do druhého kola proklouzli jako první tým. Dvěma trefami postupovou výhru řídil Chandler Stephenson. Gólem a dvěma asistencemi se na vítězství podílel kapitán Mark Stone.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 5. zápasy:

Toronto - Tampa Bay 2:4 (stav série 3:2), New Jersey - NY Rangers 4:0 (stav série 3:2).

Západní konference - 5. zápas:

Vegas - Winnipeg 4:1 (konečný stav série 4:1).