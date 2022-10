Palát dvěma góly řídil výhru New Jersey, Nečasovy dva body k vítězství nevedly

Utkání NHL New Jersey Devils - New York Islanders. Na snímu zleva Jesper Bratt a český útočník Ondřej Palát v Elmontu 20. října 2022.

Utkání NHL New Jersey Devils - New York Islanders. Na snímu zleva Jesper Bratt a český útočník Ondřej Palát v Elmontu 20. října 2022. ČTK/AP/Julia Nikhinson

New York - Český hokejový útočník Ondřej Palát dvěma trefami pomohl New Jersey k výhře 4:1 na ledě NY Islanders. Dva body za gól a asistenci zaznamenal také druhý nejproduktivnější Čech v NHL Martin Nečas, jeho Carolina ale podlehla Edmontonu 4:6. Mezi střelce se ve čtvrtečním programu NHL zapsali také obránci Jan Rutta s Radimem Šimkem a útočník Filip Chytil. Z asistencí se radovali Jakub Voráček, Radek Faksa a Tomáš Hertl.

Palát se prosadil podruhé za sebou a dovedl New Jersey k druhé výhře v sezoně. První branku vstřelil těsně před polovinou zápasu, kdy z prostoru mezi kruhy prostřelil brankáře Ilju Sorokina a zvýšil na 2:0 pro Devis.

Podruhé se český útočník radoval pět minut před koncem. Jasper Bratt ujel po pravém křídle a našel ho osamoceného v ideální pozici na ose hřiště. Palát dostal dostatek času aby zamířil do volného prostoru mezi rukou a tělo brankáře a gólem na 3:0 rozhodl o osudu duelu.

Islanders ještě dokázali snížit, kapitán Nico Hischier ale trefou do prázdné branky zpečetil druhou výhru Devils za sebou. Brankář Vítek Vaněček stejně jako při vítězství 4:2 nad Anaheimem zůstal pouze na střídačce.

Carolina proti Edmontonu celý zápas dotahovala. V polovině zápasu zvýšil Evander Kane na 3:1 a Oilers se poprvé v zápase dostali do dvoubrankového trháku. Po dvou minutách vrátil Hurricanes do hry Andrej Svečnikov, jenž po Nečasově přistrčení vlétl do útočného pásma a střelou přes bránícího hráče přiblížil svůj tým na rozdíl jediné branky.

Nečas svůj třetí gól v sezoně vstřelil ve 49. minutě, kdy zakončil přečíslení dva na jednoho a snížil na 5:4. Rodák z Nového Města na Moravě ve čtyřech zápasech získal již sedm bodů a potvrdil svou pozici druhého nejproduktivnějšího Čecha v soutěži. Carolina i přes jeho příspěvek podlehla Edmontonu 4:6 a poprvé v sezoně nevyhrála.

NHL:

Boston - Anaheim 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 23. a rozhodující sam. nájezd Hall - 27. Vatrano. Střely na branku: 36:31. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Hall (Boston), 2. Vatrano (Anaheim), 3. Ullmark (Boston).

Toronto - Dallas 3:2 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 42. a 64. N. Robertson, 23. Kerfoot - 15. Glendening (Faksa), 48. Seguin. Střely na branku: 43:28. Diváci: 18.488. Hvězdy zápasu: 1: N. Robertson, 2. Bunting (oba Toronto), Wedgewood (Dallas).

Montreal - Arizona 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Branky: 2. Jos. Anderson, 5. Caufield, 8. Gallagher, 29. Slafkovský, 39. z trestného střílení Suzuki, 57. Monahan - 47. Moser, 49. Boyd. Střely na branku: 30:37. Diváci: 20.691. Hvězdy zápasu: 1. Slafkovský, 2. Suzuki, 3. Gallagher .(všichni Montreal).

Ottawa - Washington 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Branky: 26. a 28. Batherson, 46. Pinto, 60. Motte, 60. DeBrincat - 11. Oshie, 11. Mantha. Střely na branku: 44:24. Diváci: 14.210. Hvězdy zápasu: 1. Batherson, 2. Pinto (oba Ottawa), 3. Kuemper (Washington).

NY Rangers - San Jose 2:3 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 22. Chytil, 30. Panarin - 7. Couture, 34. Šimek, 61. E. Karlsson (Hertl). Střely na branku: 23:27. Diváci: 17.083. Hvězdy zápasu: 1. E. Karlsson (San Jose), 2. Chytil (NY Rangers), 3. Couture (San Jose).

Columbus - Nashville 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Branky: 41. a 60. J. Gaudreau, 37. Bean, 53. Danforth, 59. Blankenburg (Voráček) - 4. Jeannot, 11. Johansen, 38. Trenin. Střely na branku: 42:26. Diváci: 14.691. Hvězdy zápasu: 1. Blankenburg, 2. J. Gaudreau, 3. Danforth (všichni Columbus).

NY Islanders - New Jersey 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Branky: 57. Lee - 29. a 56. Palát, 22. J. Hughes, 60. Hischier, Střely na branku: 17:42. Diváci: 14.046. Hvězdy zápasu: 1. Palát, 2. Bratt, 3. J. Hughes (všichni New Jersey).

Minnesota - Vancouver 4:3 v prodl. (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 5. a 49. Zuccarello, 19. Steel, 64. Kaprizov - 8. Horvat, 17. Aman, 34. Joshua. Střely na branku: 37:26. Diváci: 17.323. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Zuccarello, 3. M.-A. Fleury (všichni Minnesota).

Pittsburgh - Los Angeles 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)

Branky: 5. Rutta, 15. Guentzel, 19. Rakell, 25. Petry, 44. Carter, 45. Poehling - 58. Grundström. Střely na branku: 34:40. Diváci: 17.136. Hvězdy zápasu: 1. Petry, 2. Jarry, 3. Rutta (všichni Pittsburgh).

Edmonton - Carolina 6:4 (1:0, 2:2, 3:2)

Branky: 9. Hyman, 29. R. McLeod, 31. E. Kane, 42. Nugent-Hopkins, 46. Draisaitl, 60. McDavid - 22., 33 a 44.. A. Svečnikov (na druhou Nečas), 49. Nečas. Střely na branku: 33:40. Diváci: 16.023. Hvězdy zápasu: 1. Nugent-Hopkins (Edmonton), 2. A. Svečnikov (Carolina), 3. McDavid (Edmonton).

Vegas - Winnipeg 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

Branky: 5. a 16. Eichel, 7. W. Karlsson, 11. Stephenson, 60. Marchessault - 28. Dubois, 51. Pionk. Střely na branku: 32:28. David Rittich za Winnipeg odchytal 56 minut a 41 sekund, inkasoval čtyři branky z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 87,1 procenta. Diváci: 17.777. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Hill, 3. Stephenson (všichni Vegas).

Calgary - Buffalo 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)

Branky: 5. Mangiapane, 40. Lewis, 42. Zadorov - 21., 46. a 59. Tuch, 7. Cozens, 11. Dahlin, 14. Mittelstadt. Střely na branku: 43:32. Diváci: 17.080. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. Hinostroza, 3. Mittelstadt (všichni Buffalo).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 5 4 0 1 23:16 8 2. Buffalo 4 3 0 1 17:10 6 3. Florida 4 3 0 1 14:12 6 4. Montreal 5 3 0 2 14:13 6 5. Toronto 5 3 0 2 14:14 6 6. Detroit 3 2 1 0 12:7 5 7. Ottawa 4 2 0 2 15:14 4 8. Tampa Bay 4 1 0 3 10:14 2

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 4 3 1 0 20:8 7 2. NY Rangers 5 3 1 1 19:15 7 3. Carolina 4 3 0 1 15:9 6 4. Philadelphia 4 3 0 1 14:10 6 5. NY Islanders 4 2 0 2 14:10 4 6. New Jersey 4 2 0 2 12:13 4 7. Washington 5 2 0 3 15:18 4 8. Columbus 5 2 0 3 14:20 4

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 4 3 1 0 15:6 7 2. Colorado 4 2 1 1 17:14 5 3. Nashville 6 2 1 3 15:21 5 4. St. Louis 2 2 0 0 9:5 4 5. Winnipeg 4 2 0 2 11:13 4 6. Chicago 3 1 0 2 7:8 2 7. Minnesota 4 1 0 3 16:23 2 8. Arizona 4 1 0 3 11:20 2

Pacifická divize:

1. Vegas 5 4 0 1 17:10 8 2. Calgary 4 3 0 1 15:14 6 3. Los Angeles 6 3 0 3 21:27 6 4. Edmonton 4 2 0 2 16:15 4 5. Seattle 5 1 2 2 14:20 4 6. Anaheim 5 1 1 3 13:23 3 7. Vancouver 5 0 2 3 15:22 2 8. San Jose 6 1 0 5 11:21 2