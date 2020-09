Palát doufá, že druhou finálovou účast promění v triumf

Edmonton - Druhou účast ve finále Stanleyova poháru v kariéře si přeje proměnit v první triumf český hokejový útočník Ondřej Palát, který patří k hlavním tahounům Tampy Bay. Lightning ve čtvrtek v Edmontonu díky výhře 2:1 v prodloužení dovršili postup po výhře nad New York Islanders 4:2 na zápasy a hned v sobotu začnou v "bublině" v Rogers Place boj s Dallasem.

"Postup jsme si užili, v šatně jsme slavili, ale na žádné velké oslavy nebyl čas. Dali jsme si večeři, k tomu pár piv a šli jsme spát. Byli jsme unavení a víme, že zítra už začíná finále," řekl Palát v rozhovoru s českými novináři přes zoom, který zprostředkovala agentura Sport Invest.

Z krátkého času na odpočinek si nedělá hlavu. "S Islanders to byla těžká série, ale mně osobně vyhovuje, že zápasy jdou rychle za sebou. Víc, než když jsme po Bostonu čekali týden na soupeře. Sil mám ještě dost a celý tým taky," ubezpečil devětadvacetiletý člen elitní formace s Nikitou Kučerovem a Braydenem Pointem.

Palát prožil finále Stanley Cupu už v roce 2015, kdy Tampa Bay podlehla Chicagu 2:4 na zápasy. "Byly to hlavně zkušenosti, byl to vlastně můj druhý plný rok v NHL a dostali jsme se do finále. Hráli jsme výborně jako tým. Jsou to asi nejlepší vzpomínky, co zatím mám. Být ve finále Stanley Cupu, hrajete proti Toewsovi, Kaneovi... Vedli jsme v sérii 2:1, bylo to blízko, ale nakonec jsme prohráli a docela to bolelo," prohlásil Palát.

Tentokrát je hodně věcí hodně odlišných. Včetně role českého útočníka v mužstvu. "Play off je celkově jiné, nemáme u toho fanoušky. Náš tým je vyspělejší, já jsme taky o pět let starší a mám více zkušeností. Hrajeme z obrany, nespoléháme se jen na to, že brankář nám vychytá zápas. Vasi (Andrej Vasilevskij) chytá neskutečně, ale my hrajeme zároveň také z lepší defenzivy," porovnával Palát.

Prince of Wales Trophy pro vítěze Východní konference převzal na ledě v civilu kapitán Steven Stamkos, který stále není v celém play off k dispozici. Hráči Lightning se oproti zvyklostem trofeje dotkli. "Diskutovali jsme o tom. Protože jsme se nedotkli v roce 2015, kdy jsme vyhráli proti Rangers, tak jsme si řekli, že to prostě uděláme a ani jsme to nijak moc neřešili," podotkl Palát. "'Stammer' nám jinak moc chybí, ale je super, že je tu s námi," dodal.

Odchovanec Frýdku-Místku v posledních dvou sériích zářil. V prvních devíti duelech měl na kontě jen tři asistence. Nyní má bilanci 13 bodů za osm gólů a pět asistencí z 19 utkání a hned tři jeho trefy byly vítězné.

"Hraju s Kučerovem a Pointem, kteří jsou superhvězdami celé ligy, já se snažím hrát trošku něco jiného než oni. Oni si to dávají hodně nahoře a já se snažím hrát před bránou, vyhrávat souboje a dostávat ty puky na ně. Oni mají super nahrávky, takže když to dostanu dobře, tak se snažím dát samozřejmě gól. Jsem rád, že to tam zatím padá," pochvaloval si Palát.

Pro Pointa, který bojoval během série s Islanders se zdravotními problémy, ale přesto pomohl k postupu, má jen slova chvály. "Na ledě superstar, řekl bych klidně, že patří do top pět hráčů na světě v momentální formě. Jako člověk pohodář, až bych řekl flegmatik, rád si přispí, má úplnou pohodičku. Trošku tišší, ale fakt super kluk," přiblížil Palát.

Český útočník si užívá velké důvěry kouče Jona Coopera. "Je to asi jednodušší tím, že se známe už od farmy a Coopie mi věří, že mě dal do první lajny. Hráli jsme tak i v sezoně, dobře ví, co ode mě může očekávat," podotkl Palát.

Dallas na finále netipoval, ale Stars tam podle něj prošli zaslouženě. "Já jsem je viděl, tak hrají z obrany, nijak složitě, neztrácejí puky na modrých čarách. Za červenou čarou to nahodí a jdou do forčekingu. Hráli proti Coloradu a Vegas, které jsou trošku ofenzivnější, a vyhráli obě série defenzivou. Bude to náročné," tušil Palát.

V kontaktu byl i se zástupci finálového soupeře. "Bavil jsem se s Faksičem (Radek Faksa) a viděli jsme se. S Romanem Polákem si taky píšeme, ten je už ve Vítkovicích," podotkl.

Jak dlouhá finálová série bude? "Hlavně, ať je pro nás vítězná," zdůraznil Palát. "Dallas je samozřejmě výborný soupeř, hrál dobře z obrany, jejich trenéra známe, byl to náš asistent v roce 2015, takže to bude dlouhá a těžká série," předpověděl Palát. "Určitě bychom to chtěli vyhrát, ale Dallas chce taky, bude to těžké, musíme hrát týmově a snad se to povede. Byla by škoda prohrát, ale to si vůbec nepřipouštíme. Jdeme do toho s tím, že musíme vyhrát a hlavně hrát týmově," uvedl Palát.

Hráče jeho týmu moc těší podpora na dálku. Tampa žije tažením za Stanley Cupem. "Zájem o hokej je velký, píšou mi sousedi a kamarádi, všichni mají vlajky na oknech a na autech. V naší aréně se dá dívat na kostku... Tampa žije hokejem a my to cítíme," ujistil Palát.

V "bublině" mu chybí rodina. "Mám manželku a malou dcerku. Voláme si denně s rodiči, naštěstí fungují novodobé technologie, ale všichni mi samozřejmě chybí," nezastíral Palát. Úvahami o tom, zda by se v případě triumfu Lightning objevil Stanley Cup v Česku, se nechtěl zatím zabývat. "To je předčasná otázka. To bych řešil, až kdyby se náhodou vyhrálo. Snad ale bude pohár ve Frýdku," přál si Palát.