Palát: Cítíme se dobře a věříme si, ale Boston nám dal zabrat

Toronto/Praha - Hokejisté Tampy Bay jsou dosud jediným týmem, který si v play off NHL zajistil postup z 2. kola. Jejich soupeřem byl přitom nejlepší celek základní části Boston. Lightning prohráli úvodní duel série, obrátili ji však čtyřmi výhrami v řadě. Výrazně k tomu přispěl i český útočník Ondřej Palát.

Až na výbuch Bruins ve třetím utkání, které Lightning vyhráli vysoko 7:1, byla série hodně vyrovnaná. "Boston byl hodně těžký tým. Mají výborné lídry, ať už je to Marchand, Pastrňák nebo Bergeron. Dali nám hodně zabrat, hlavně poslední zápas byl hodně těžký a jsme moc rádi, že jsme to nakonec dokázali," pochvaloval si devětadvacetiletý Palát v rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která jej zastupuje.

Poslední duel se protáhl na 94 minut a 10 sekund, než rozhodl Victor Hedman. Hokejisté Tampy Bay tak zvládli úspěšně i čtvrté prodloužení, které v dosavadním průběhu letošního play off absolvovali. Dost možná i díky své trpělivosti.

"Cítíme se dobře a věříme si. Když jdeme do prodloužení, je to hodně i o vyčkávání, kdo udělá nějakou chybu. A tím pádem i trochu o štěstí. Boston nám ale určitě nedal nic zadarmo, o to je tenhle triumf cennější. Jsme rádi, že duely v prodloužení zvládáme. Je to důležité pro pošetření sil i pro sebevědomí," konstatoval Palát.

Mužstvo z Floridy mělo z postupu náležitou radost. "Užili jsme si to hodně. Jednalo se o velmi náročnou sérii proti skvělému týmu a jsme moc rádi, že jsme ji nakonec vyhráli. Po zápase jsme si dali týmovou večeři a pivo, ale šli jsme brzy spát, protože jsme byli všichni hodně unavení," řekl Palát.

Sám k postupu do finále Východní konference výrazně přispěl, když skóroval ve všech vítězných zápasech série. Nasbíral v nich šest bodů za pět branek a nahrávku, čímž vylepšil svou bilanci v letošních vyřazovacích bojích na devět bodů (5+4) ze 13 utkání. Když skóroval ve čtvrtém utkání v řadě, zařadil se mezi klubové rekordmany. Stejný kousek zvládli v minulosti jen slavní hráči Steven Stamkos (2015 a 2018), Vincent Lecavalier (2007) a Martin St. Louis (2003).

"Snažím se hrát každý zápas stejně. Když dám gól, samozřejmě jsem moc rád, protože góly vždycky zvednou sebevědomí, ale nejsou pro mě zásadním měřítkem formy nebo mého přínosu pro tým," zdůraznil Palát, na jehož adresu zazněla z mnoha stran velká chvála. "Jsem za to opravdu rád, ale i přesto se snažím hrát každý zápas stejně. Hlavně ho co nejvíc odmakat pro tým. To je styl hry, který vyznávám celý život," dodal Palát.

S útočnými esy Bruins Davidem Pastrňákem a Davidem Krejčím neměl příliš času po skončení série mluvit. "S kluky jsme se jen pozdravili a řekli si, že to byla skvělá série. Oba Davidové nám popřáli hodně štěstí do dalších kol. Oba odehráli dobré zápasy, dělali Česku skvělé jméno," ocenil Palát.

Připustil, že sérii bral právě kvůli konfrontaci dvou silných týmů s českým zastoupením o to prestižněji. "Samozřejmě jsem to vnímal. Boston je výborný tým, mají výsledky. Hrají tam tři čeští kluci, proto logicky hodně lidí v Česku asi přálo vítězství Bruins. O to více se budu snažit ze všech sil dělat českému hokeji čest i v dalších zápasech," řekl Palát.

V boji o finále Stanley Cupu bude soupeřem Tampy lepší z dvojice New York Islanders - Philadelphia. Flyers s reprezentačním kapitánem Jakubem Voráčkem v sestavě prohrávají 2:3 na zápasy. "Oba týmy jsou výborné, osobně ale nemám vybraný vyloženě jeden z nich, který bych si přál víc. Ať potkáme kohokoliv, budeme chtít projít ještě dále," podotkl Palát.

V podmínkách "bubliny" Východní konference v Torontu už Lightning žijí více než měsíc. "Musím uznat, že bublina není úplně špatná. NHL to udělala docela dobře, v den volna většinou odpočíváme každý po svém. Já si rád zahraju tenis a často si volám s rodinou," přiblížil Palát.