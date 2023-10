Palát asistoval v přípravném utkání NHL u tří gólů, Vladař pustil sedm branek

New York - Útočník Ondřej Palát se asistencemi podílel na třech gólech ve středečním přípravném utkání na NHL a hokejisté New Jersey porazili New York Rangers 5:2. K výhře přispěl 19 zákroky Vítek Vaněček. Další český gólman Daniel Vladař si připsal asistenci, ale také pustil sedm branek ze 44 střel při debaklu Calgary 2:7 v Edmontonu. Filip Hronek přihrál na jediný gól Vancouveru, který podlehl Seattlu 1:2.

New Jersey vstřelilo první dvě branky zápasu v osmé minutě během 36 sekund. U obou si připsal druhou asistenci Palát. Při prvním gólu vybojoval v přesilové hře u mantinelu puk a jeho práci zúročil Jesper Bratt, který skóroval v přípravě popáté. Vzápětí se český útočník zapojil do kombinace, kterou zakončil Luke Hughes.

Rangers snížili v prostřední třetině na 1:2 a 2:3. Vaněčka překonali Will Cuylle z dorážky a Adam Fox v přesilové hře pět na tři. Devils kontrovali pokaždé v početní převaze - prosadili se Dawson Mercer a Jack Hughes, u jehož trefy si připsal opět druhou asistenci Palát. Konečný výsledek stanovil Nico Hischier při hře hostů bez gólmana. V dresu vítězů odehrál patnáct minut i Tomáš Nosek.

Calgary smazalo v úvodní třetině dvoubrankovou ztrátu a přihrávku u kontaktního gólu si připsal Vladař. Český gólman zpracoval nahozený kotouč pro Nikitu Zadorova, který skóroval ze sóla přes celé kluziště. Edmonton rozhodl třemi góly v prostřední třetině a v 52. minutě potrestal Evander Kane špatnou Vladařovu rozehrávku brankou na 6:2. Na kanonádě Oilers se podíleli zejména Connor McDavid (1+3) a Connor Brown (2+1).

V útoku Calgary vyšel naprázdno Adam Klapka, ale ve statistice +/- skončil i přes hrozivé skóre na nule. Odehrál téměř dvanáct minut a dostal šanci i v přesilové hře. V zápase dvakrát vystřelil na branku a připsal si druhý nejvyšší počet srážek z týmu (3).

Hronek přihrál na gól Carsonu Soucymu, který v polovině zápasu vyrovnal na 1:1. V dalším průběhu už padla jen jedna branka, o výhře Seattlu rozhodl v 53. minutě Eeli Tolvanen.

Pittsburgh s dvěma českými hráči v sestavě podlehl doma Detroitu 1:2. Libor Hájek, který po konci v Rangers bojuje o místo v Penguins, odehrál téměř devatenáct minut. Český bek si připsal v zápase ze všech hráčů v týmu nejvíce srážek (3). Jeho spoluhráč Radim Zohorna strávil na ledě podobný čas, z toho pět minut dokonce v přesilové hře, ale na branku vystřelil jen jednou a nebodoval.

Pittsburgh vedl trefou Xaviera Ouelleta, Detroit otočil skóre brankami Daniela Spronga a Simona Edvinssona.

Ve zbývajícím utkání porazil Columbus na svém ledě Buffalo 5:3. Vítězný gól dal ve 49. minutě Adam Fantilli, trojka posledního draftu. Za domácí plnil roli brankářské dvojky Pavel Čajan. Na straně hostů vyšel naprázdno Lukáš Rousek.

Výsledky přípravných zápasů před NHL

Columbus - Buffalo 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

Branky: 7. Laine, 10. Bemström, 21. J. Gaudreau, 49. Fantilli, 59. Marčenko - 12. Girgensons, 34. Power, 39. Benson.

Pittsburgh - Detroit 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky: 18. Ouellet - 26. Sprong, 54. Edvinsson.

New Jersey - New York Rangers 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Branky: 8. Bratt (Palát), 8. L. Hughes (Palát), 26. Mercer, 34. J. Hughes (Palát), 58. Hischier - 22. Cuylle, 31. Fox. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval dvě branky z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 90,5 procenta.

Edmonton - Calgary 7:2 (2:2, 3:0, 2:0)

Branky: 8. a 34. C. Brown, 6. McDavid, 23. Pederson, 31. Draisaitl, 52. E. Kane, 55. Lavoie - 16. Zadorov (Vladař), 18. Duehr. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval sedm branek ze 44 střel a úspěšnost zásahů měl 84,1 procenta.

Vancouver - Seattle 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky: 30. Soucy (Hronek) - 18. Poturalski, 53. Tolvanen. Hráno v Abbotsfordu.