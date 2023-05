Palát ani Kämpf hokejisty na MS neposílí, na soupisce jsou Kaut a Voženílek

Utkání NHL New Jersey - Toronto. Na snímku český útočník Ondřej Palát po zásahu holí do obličeje v Newarku 7. března 2023.

Utkání NHL New Jersey - Toronto. Na snímku český útočník Ondřej Palát po zásahu holí do obličeje v Newarku 7. března 2023. ČTK/AP/Noah K. Murray

Riga - České hokejisty na mistrovství světa v Rize a Tampere neposílí po vyřazení ve 2. kole play off NHL útočníci Ondřej Palát z New Jersey ani David Kämpf z Toronta. Kouč národního týmu Kari Jalonen dnes doplnil na soupisku útočníky Martina Kauta ze San Jose a Daniela Voženílka z mistrovského Třince, kteří zůstávali jako jediní z kádru nezapsaní, a oba se dočkají premiéry na velké mezinárodní akci.

Dvaatřicetiletý Palát, dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru, se po pátečním vyřazení z play off NHL omluvil, protože se v sezoně potýkal se zraněními. Generální manažer národního týmu Martin Havlát dnes také kontaktoval Kämpfa, pro kterého skončil klubový ročník v noci na dnešek po vyřazení s Floridou.

Naposledy se Palát, jenž vyhrál Stanleyův pohár s Tampou Bay v letech 2020 i 2021 a loni s ní byl opět ve finále, představil v národním týmu v roce 2019 na mistrovství světa v Bratislavě. Hrál i na olympijských hrách v Soči v roce 2014 a na Světovém poháru o dva roky později.

"My jsme se spojili včera a bavili jsme se o tom, jestli by přijel, nebo nepřijel. Ondra by moc rád jel, ale byl zraněný během roku, teď ho taky trápilo nějaké menší zranění během play off a bohužel se k nám nepřipojí," řekl Havlát ve videonahrávce poskytnuté médiím.

Palát byl od 24. října až od 5. ledna byl mimo hru kvůli operaci třísel. V základní části loňská letní posila Devils nasbírala ve 49 zápasech za osm branek a 15 asistencí. V play off zaznamenal Palát ve 12 duelech sedm bodů (3+4).

"Ondra hrál poslední tři roky finále Stanley Cupu a je to jeden z našich nejvytíženějších a nejlepších hráčů, které v NHL máme. A jestli se dá u někoho pochopit, že tento rok nepřijede, tak u něho. Určitě si zaslouží odpočinek," doplnil Havlát na adresu hráče, který má v NHL na kontě 677 utkání a 446 bodů (151+295). Ve 150 duelech play off přidal 51 branek a 50 přihrávek.

V roce 2020 Palátovi skončila sezona, posunutá kvůli pandemii koronaviru a dohraná v "bublině" v Edmontonu, až na konci září s prvním triumfem ve Stanley Cupu, obhajobu o rok později slavil 8. července a loni skončil po porážce s Coloradem na konci června.

Osmadvacetiletý Kämpf loni debutoval na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách, kam přijel po vyřazení Maple Leafs v 1. kole play off. "Je to podobné, jako to bylo včera po vyřazení New Jersey. Dnes se s ním pokusím spojit a uvidíme, jaká bude situace tam," prohlásil Havlát. Informace o důvodu jeho letošní absence vedení národního týmu ještě nezveřejnilo.

Kämpf si v tomto ročníku NHL připsal v 82 duelech sedm branek a 20 asistencí a v play off zaznamenal v 11 duelech tři přihrávky. V zámořské lize má na kontě celkem 399 duelů a 111 bodů (35+76) a ve 27 utkáních play off má bilanci 3+3. Loni na šampionátu v šesti duelech vstřelil dva góly a na jeden přihrál.

Kouč Jalonen před nedělním druhým duelem s Kazachstánem uzavřel soupisku. S Kautem a Voženílkem má v týmu devět debutantů na velké akci. Zařadili se po bok obránců Jakuba Zbořila z Bostonu, Tomáše Dvořáka s Janem Košťálkem z Pardubic, Davida Němečka s útočníkem Davidem Tomáškem ze Sparty, Ondřejem Beránkem z Karlových Vary a Filipem Chlapíkem z Ambri-Piotty. Zadák Ronald Knot z Tucsonu z AHL a útočník Lukáš Sedlák z Pardubic byli na loňských olympijských hrách, ale na MS hrají rovněž poprvé.