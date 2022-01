Palát a Pastrňák se stali prvními hvězdami zápasu, exceloval i Vejmelka

Hokejista Bostonu David Pastrňák se raduje z gólu v utkání NHL s New Jersey.

Hokejista Bostonu David Pastrňák se raduje z gólu v utkání NHL s New Jersey. ČTK/AP/Charles Krupa

New York - Hokejový útočník Ondřej Palát se zasloužil v NHL dvěma góly a přihrávkou o výhru Tampy Bay 7:2 v Columbusu a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Stejné ocenění získal také David Pastrňák, který gólem v 55. minutě rozhodl o vítězství Bostonu 5:3 nad New Jersey. Karel Vejmelka chytil 46 střel a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání, ale nezabránil porážce Arizony 1:3 s Winnipegem.

Pod výhru Tampy Bay se podepsal asistencí i Jan Rutta a Bostonu pomohl přihrávkou Tomáš Nosek. V úterním programu NHL bodoval ještě Tomáš Hertl. Český útočník zaznamenal při prohře San Jose 2:6 v Detroitu asistenci, poté co se jeho střela odrazila do branky do brusle Alexandra Barabanova.

Palát vstřelil v úvodních deseti minutách první dva góly zápasu. Rodák z Frýdku-Místku nejprve skóroval v přesilové hře z rychlého protiútoku a o chvíli později tečí zvýšil. Druhou trefou v utkání zaokrouhlil počet bodů v NHL na 400 (137+263 v 586 zápasech).

"Je to krása, jsem nesmírně šťastný," uvedl Palát, který dosavadní kariéru v NHL spojil jen s Tampou Bay. V týmu se postupně vypracoval do elitní řady a vyhrál s ním dvakrát Stanleyův pohár. "Hraju NHL, jsem v jednom týmu už tak dlouho a máme skvělé úspěchy. Pomáhám mu. Nikdy by mě nenapadlo, že bych mohl dosáhnout takového milníku," prohlásil.

Palát si ještě připsal asistenci na začátku prostřední třetiny u gólu na 4:1 a dostal se do čela produktivity českých hráčů v této sezoně (12+15) před Hertla (16+10). Po přihrávce Rutty v úvodu třetí třetiny odskočila Tampa Bay na 6:2 a zápas bez problémů dovedla do vítězného konce.

"Měli jsme teď krátký útlum a prohráli třikrát za sebou. To se během sezony stává. Předtím jsme ale hráli dobře a je příjemné, že jsme zase vyhráli," radoval se Palát. Na straně poražených vyšel naprázdno Jakub Voráček, který si v příštím zápase připíše jubilejní tisící start v soutěži.

Boston ztratil v utkání třikrát jednobrankové vedení, než rozhodl individuální akcí Pastrňák. Český útočník se z rohu kluziště natlačil před branku a nadvakrát překonal Mackenzieho Blackwooda. "Byl to dobrý pocit," přiznal Pastrňák, který si v předchozích devíti zápasech připsal jen dvě asistence a skóroval poprvé od 30. listopadu.

Pastrňák nastupuje v posledních třech zápasech ve druhé formaci po boku Taylora Halla a Erika Hauly. "Tohle byl určitě náš nejlepší zápas," prohlásil Pastrňák. "Hodně spolu mluvíme o hře v útočném pásmu, rozebíráme akce. Dobře jsme dnes napadali, proto jsme se drželi více na puku a strávili jsme v útočné třetině více času. To je pozitivní," pochvaloval si.

Domácí zpečetili výhru v poslední minutě, u gólu si připsal přihrávku Nosek. New Jersey chyběl Pavel Zacha kvůli covidovému protokolu.

Vejmelka vychytal první a dosud jedinou nulu v NHL koncem listopadu právě ve Winnipegu, kde kryl 46 střel při vítězství 1:0. Proti stejnému soupeři znovu exceloval a jeho zásluhou měla Arizona naději na bodový zisk až do poslední minuty.

"Chytal neuvěřitelně. Díky jeho zákrokům to byl těsný zápas," pochválil Vejmelku spoluhráč Clayton Keller. Českého brankáře překonali pouze v úvodní třetině Jevgenij Svečnikov a ve druhé Pierre-Luc Dubois. Kontaktní gól vstřelil ve 47. minutě Shayne Gostisbehere, Jets uklidnil až při hře domácích bez brankáře Nikolaj Ehlers.

Klíčovým momentem v Detroitu byla 23. minuta, v níž domácí dvěma góly v oslabení odskočili na 3:0. "Je opravdu znepokojující, co jsme předvedli na začátku druhé třetiny. Očekávali jsme, že nás přesilovka nakopne, ale dvakrát jsme v ní inkasovali. Úplně to změnilo obraz hry," zlobil se Hertl, který asistoval na začátku třetí třetiny u gólu na 2:4. Red Wings, kteří kvůli covidovému protokolu postrádali Filipa Zadinu, ale rychle odpověděli dvěma trefami.

V úterním programu zazářil ještě Troy Terry, kterým prvním hattrickem v NHL zařídil výhru Anaheimu 4:1 nad Philadelphií.

Statistika úterních zápasů NHL:

Boston - New Jersey 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

Branky: 3. Lazar, 22. Steen, 30. Frederic, 55. Pastrňák, 60. Carlo (Nosek) - 21. Bastian, 24. Tatar, 48. Severson. Střely na branku: 34:26. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Lazar, 3. Steen (všichni Boston).

Florida - Calgary 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)

Branky: 6. a 46. Hörnqvist, 14. Duclair, 19. Thornton, 40. Lomberg, 54. Carlsson - 8. J. Gaudreau, 11. Coleman. Střely na branku: 45:49. Diváci: 13.164. Hvězdy zápasu: 1. Hörnqvist, 2. Montour, 3. Bobrovskij (všichni Florida).

Columbus - Tampa Bay 2:7 (0:3, 2:2, 0:2)

Branky: 21. Kukan, 25. Nyquist - 5. a 10. Palát, 18. Perry, 22. B. Point (Palát), 33. Maroon, 41. Bellemare (Rutta), 53. Killorn. Střely na branku: 22:36. Diváci: 14.816. Hvězdy zápasu: 1. Palát, 2. B. Point, 3. Perry (všichni Tampa Bay).

Detroit - San Jose 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Branky: 14. a 23. Bertuzzi, 23. a 30. P. Suter, 44. D. Larkin, 46. Fabbri - 25. Weatherby, 42. Barabanov (Hertl). Střely na branku: 31:26. Diváci: 14.524. Hvězdy zápasu: 1. P. Suter, 2. Bertuzzi, 3. D. Larkin (všichni Detroit).

Chicago - Colorado 3:4 v prodl. (0:2, 1:0, 2:1 - 0:1)

Branky: 43. a 43. DeBrincat, 25. J. Toews - 8. a 52. E. Johnson, 14. Newhook, 63. Makar. Střely na branku: 31:33. Diváci: 16.784. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat (Chicago), 2. E. Johnson, 3. Makar (oba Colorado).

Arizona - Winnipeg 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 47. Gostisbehere - 18. J. Svečnikov, 35. Dubois, 60. Ehlers. Střely na branku: 27:49. Diváci: 8173. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 58:18 minuty, inkasoval dva góly z 48 střel a úspěšnost zásahů měl 95,8 procenta. Hvězdy zápasu: 1. J. Svečnikov (Winnipeg), 2. Vejmelka (Arizona), 3. Dubois (Winnipeg).

Vegas - Nashville 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Branky: 53. W. Karlsson, 59. Theodore - 23. a 47. F. Forsberg, 28. Trenin. Střely na branku: 43:26. Diváci: 17.804. Hvězdy zápasu: 1. F. Forsberg (Nashville), 2. W. Karlsson (Vegas), 3. Saros (Nashville).

Anaheim - Philadelphia 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky: 4., 10. a 60. Terry, 38. Milano - 19. Atkinson. Střely na branku: 30:29. Diváci: 11.375. Hvězdy zápasu: 1. Terry, 2. Gibson, 3. Fowler (všichni Anaheim).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 35 22 5 8 116:103 49 2. Florida 33 22 4 7 128:97 48 3. Toronto 31 21 2 8 104:76 44 4. Boston 29 17 2 10 85:76 36 5. Detroit 34 16 3 15 96:114 35 6. Buffalo 33 10 6 17 89:116 26 7. Ottawa 29 9 2 18 79:107 20 8. Montreal 34 7 4 23 73:123 18

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 34 22 4 8 101:85 48 2. Washington 34 20 8 6 119:89 48 3. Carolina 31 23 1 7 106:66 47 4. Pittsburgh 31 18 5 8 99:81 41 5. Philadelphia 33 13 6 14 86:110 32 6. Columbus 31 15 1 15 101:112 31 7. New Jersey 34 13 5 16 99:121 31 8. NY Islanders 28 10 6 12 64:80 26

Západní konference,

Centrální divize:

1. Nashville 34 21 2 11 104:91 44 2. St. Louis 33 19 5 9 116:91 43 3. Colorado 29 19 2 8 123:96 40 4. Minnesota 31 19 2 10 116:98 40 5. Winnipeg 32 16 5 11 98:92 37 6. Dallas 29 15 2 12 82:85 32 7. Chicago 33 11 5 17 77:112 27 8. Arizona 31 6 3 22 64:120 15

Pacifická divize:

1. Vegas 36 22 1 13 129:110 45 2. Anaheim 36 18 7 11 111:99 43 3. Calgary 31 17 6 8 100:73 40 4. Edmonton 33 18 2 13 111:107 38 5. Los Angeles 33 16 5 12 91:89 37 6. San Jose 34 17 1 16 96:108 35 7. Vancouver 34 16 3 15 89:95 35 8. Seattle 33 10 4 19 92:122 24