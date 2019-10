Palát a Nečas byli hvězdami utkání, Poláka odvezli do nemocnice

New York - Útočníci Ondřej Palát i Martin Nečas odstartovali novou sezonu NHL vstřeleným gólem a výkonem, za který získali ocenění první hvězda zápasu. Palát zlomil nerozhodný stav 2:2 a nasměroval Tampu Bay k výhře 5:2 nad Floridou. Nečas pomohl brankou k vítězství Caroliny 4:3 po nájezdech nad Montrealem. Obránce Dallasu Roman Polák byl odvezen do nemocnice poté, kdy narazil hlavou i ramenem do mantinelu.

Tampa Bay dvakrát vedla, Florida pokaždé vyrovnala. Ve druhém případě dokonce v oslabení, ale dohrávanou přesilovku využil v 50. minutě Palát. Český útočník překonal z dorážky Sergeje Bobrovského a korunoval tím vysokou aktivitu v zápase - vyslal pět střel a připsal si i čtyři srážky.

Tampa Bay tak pokazila premiéru v novém působišti Bobrovskému, který ji před pár měsíci s Columbusem překvapivě vyřadil v úvodním kole play off . "V novém týmu se cítím dobře. Samozřejmě jsme chtěl začít výhrou, ale je to, jak to je. Sezona je dlouhá, jdeme dál," řekl Bobrovskij.

Nečas dostával hodně důvěry v přesilových hrách a v jedné ve 23. minutě zvýšil tečí na 2:0. "Všichni víme, že je velmi talentovaný," řekl trenér Caroliny Rod Brind'Amour na adresu českého útočníka, jehož Hurricanes draftovali předloni v prvním kole. V předchozích dvou sezonách odehrál Nečas v NHL jen osm utkání s bilancí jedné branky a jedné přihrávky.

Montreal třemi góly ještě ve druhé třetině skóre otočil, ale Erik Haula vyrovnal a v rozstřelu rozhodl o výhře Caroliny obránce Dougie Hamilton. Vítězství podpořil Petr Mrázek, který si připsal 33 zásahů a v nájezdech zneškodnil všechny tři pokusy. Český gólman byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

"Nikdy nechcete, aby zápas dospěl až k nájezdům. Pro fanoušky jsou skvělé, ale chcete vyhrát dříve. Ale máme dva body, první výhru, která je vždy nejtěžší. Co víc bychom mohli chtít?" uvedl Mrázek, jehož chválil i Brind'Amour. "Hodně jsme ztráceli puk ve středním pásmu a místy se na něho valil jeden útok za druhým. Udržel nás v zápase," řekl kouč.

Polák narazil ve druhé třetině utkání s Bostonem do mantinelu poté, co chtěl v rohu kluziště dohrát Chrise Wagnera, který se mu vyhnul. Český obránce zůstal chvíli ležet čelem k ledu a moc se nehýbal. Hrací plochu opustil na nosítkách a byl převezen do nemocnice na vyšetření.

"Dobrá zpráva je, že Roman hýbe všemi končetinami," oddechl si trenér Dallasu Jim Montgomerry. "Slyšeli jsme, že se cítí v nemocnici dobře, ale výsledky ještě nemáme. Doufáme, že bude brzy v pořádku a možná ho za pár dní znovu uvidíme na ledě," dodal.

Dallas minutu po nepříjemné situaci snížil na 1:2, ale v dalším průběhu už se skóre nezměnilo. V dresu Bruins do hry nezasáhl zraněný David Krejčí, o jehož startu se mělo rozhodnout před zápasem. Jeho spoluhráč David Pastrňák nebodoval.

Obránce Libor Hájek pomohl jednou přihrávkou k výhře New York Rangers 6:4 nad Winnipegem. V minulém ročníku odehrál prvních pět zápasů v NHL v kariéře, než si zranil rameno.

David Rittich začal po odchodu Mikea Smithe jako brankářská jednička Calgary. V úvodním utkání sezony čelil jednomu z nejlepších ligových útoků a souboj prohrál. Na výhře Colorada 5:3 se dvěma zásahy podíleli Mikko Rantanen a letní posila Joonas Donskoi, který uzavřel skóre trefou do prázdné branky. Rittich v utkání kryl 27 z 31 střel.

Ondřej Kaše vynechal kvůli zranění podstatnou část minulé sezony a měl zdravotní problémy i v průběhu přípravného kempu. Proti Arizoně však nastoupil a mohl se radovat z výhry 2:1.

Výsledky NHL:

Carolina - Montreal 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:3, 1:0 - 0:0)

Branky: 18. Wallmark, 23. Nečas, 47. Haula, rozhodující sam. nájezd D. Hamilton - 25. Tatar, 26. Kotkaniemi, 37. Weal. Střely na branku: 43:36. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celé utkání, inkasoval tři branky z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 91,67 procenta. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Wallmark, 3. Mrázek (všichni Carolina).

NY Rangers - Winnipeg 6:4 (1:1, 2:2, 3:1)

Branky: 12. M. Staal, 21. Panarin, 27. Trouba, 46. Zibanejad (Hájek), 56. B. Howden, 60. B. Smith - 21. a 27. Wheeler, 18. Scheifele, 43. Connor. Střely na branku: 32:47. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Trouba (oba NY Rangers), 3. Wheeler (Winnipeg).

Pittsburgh - Buffalo 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Branky: 26. Malkin - 6. a 35. Sheary, 40. Dahlin. Střely na branku: 29:41. Diváci: 18.616. Hvězdy zápasu: 1. Sheary, 2. Mittelstadt (oba Buffalo), 3. Malkin (Pittsburgh).

Tampa Bay - Florida 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky: 7. Kučerov, 31. Shattenkirk, 50. Palát, 54. Maroon, 60. Černák - 34. Hoffman, 49. Trocheck. Střely na branku: 30:37. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Palát, 2. Vasilevskij, 3. Sergačev (všichni Tampa Bay).

Nashville - Minnesota 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)

Branky: 24. Ellis, 41. Mikael Granlund, 42. Watson, 48. Arvidsson, 59. F. Forsberg - 37. Zucker, 37. Dumba. Střely na branku: 32:24. Diváci: 17.455. Hvězdy zápasu: 1. Ellis, 2. Duchene, 3. Rinne (všichni Nashville).

Dallas - Boston 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky: 28. Hintz - 2. B. Ritchie, 6. Heinen. Střely na branku: 29:20. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. B. Ritchie, 2. Heinen (oba Boston), 3. Hintz (Dallas).

Colorado - Calgary 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

Branky: 6. a 59. Donskoi, 17. a 37. Rantanen, 33. Compher - 9. Monahan, 22. J. Gaudreau, 38. Giordano. Střely na branku: 32:30. David Rittich odchytal za Calgary 59:11 minuty, inkasoval čtyři branky z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 87,1 procenta. Diváci: 18.016. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. Landeskog, 3. Donskoi (všichni Colorado).

Anaheim - Arizona 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 15. D. Grant, 40. Fowler - 30. Stepan. Střely na branku: 29:33. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Fowler, 3. D. Grant (všichni Anaheim).