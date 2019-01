Zlín - Sedm stovek metrů dlouhý řetěz vytvořený ze svíček vznikl dnes odpoledne ve Zlíně k poctě Jana Palacha. Happening se uskutečnil v den, kdy Palach před 50 lety zemřel. Dvacetiletý student se na pražském Václavském náměstí 16. ledna 1969 na protest proti okupaci Československa a rezignaci společnosti polil hořlavinou a zapálil, o tři dny později zemřel. Dnešní akce v centru Zlína se zúčastnilo několik stovek lidí, kteří položili asi tisícovku svíček.

Světelný řetěz rozzářil Gahurův prospekt, prostor u kongresového centra. Řetěz končil až pod obnoveným Památníkem Tomáše Bati, který se k uctění Palachovy památky také rozsvítil.

Akce se zúčastnili lidé všech věkových kategorií, nechyběli představitelé radnice i člověk, který nesl fotografie Jana Palacha a Jana Zajíce. "Jsem ráda, že takto můžeme vzdát poctu Janu Palachovi, ten světelný řetěz je úžasný," řekla dnes ČTK jedna z účastnic.

Autorem nápadu je zlínský výtvarník Petr Dosoudil, inspiroval ho také před několika lety obnovený Gahurův prospekt. "Viděl jsem krásný prostor a říkal jsem si, že se toho jednou musím zmocnit," řekl dnes ČTK Dosoudil, který na místě k poctě Palacha připravil akci již před čtyřmi lety. "Prostor, jaký je, mi evokoval Václavské náměstí v Praze. Ta světelná šňůra, to je prostě o tom ohni, který Palach zapálil v našich myšlenkách, v našich srdcích a je to 50 let," uvedl výtvarník. Akci s ním nyní připravil projekt města Živý Zlín.

Ve Zlíně také ve středu začala ve foyer zlínského divadla výstava nazvaná "Jan Palach ́69", která již dříve vznikla ve spolupráci Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Národního muzea a Ústavu pro studium totalitních režimů. Tvoří ji 20 bannerů s archivními materiály a dobovými dokumenty. Výstava potrvá do 8. února. Padesát let od Palachova upálení si ve středu odpoledne také připomněli vzpomínkovou akcí lidé v Uherském Hradišti, na Mariánském náměstí pokládali květiny a zapalovali svíčky.