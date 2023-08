Palác Liebieg v Liberci výstavami mistrů i studentů láká na festival skla

Liberec - Netradiční sklářské instalace a další akce spojené se sklem budou příští týden na 17 místech v Liberci. Palác Liebieg na druhý ročník týdenního festivalu Crystal Valley Week láká už nyní třemi výstavy. Na jedné je tvorba světově uznávané železnobrodské rodinné firmy Ševčíků a na dalších dvou naopak díla začínajících sklářů ze tří středních škol. Jedna z těchto výstav je v místě budoucí kavárny a druhá v zahradě, řekl dnes ČTK provozovatel městského Liebiegova paláce Michael Dufek.

"Takže návštěvníci mohou vidět šikovnost studentů a absolventů sklářských škol. To je budoucnost sklářství České republiky," řekl Dufek.

Kdo ale přijde do paláce za nejhodnotnějšími díly, zamíří do galerie Johann. Právě tam je výstava sklářského studia Ladislav Ševčík Bohemia Crystal, která tvořila i pro japonský císařský dvůr či pro prezidenty. "Náš produkt je bohatě broušený český křišťál. Všechno je ručně dělané. A zaměřujeme se na nejvyšší kvalitu zpracování. A to je to, co my ukazujeme tady na výstavě, mistrovské dílo s respektem k materiálu a řemeslu," řekl dnes ČTK Ladislav Ševčík mladší. Jak náročná je jejich práce, dokládá jedno dílo výstavy vyvedené v šesti různých fázích zpracování, od hrubého polotovaru až po finální produkt. Podle Ševčíka je to práce mnohdy na měsíce. "Máme tady i vázu, kterou trvalo rok vyrobit," dodal.

I když jde o firmu z regionu, v Česku se moc často podle Ševčíka neprezentují, což by ale chtěli změnit. "Našimi zákazníky jsou zejména lidé z Asie, takže vystupujeme na různých asijských výstavách, zejména tedy v Japonsku, Číně, Indii, Singapuru. Ale chceme se trochu více otevřít i českým lidem a ukázat jim, co děláme," řekl.

S ohledem na náročnost a kvalitu výroby nepatří jejich díla do kategorie levného zboží. "U nás se ceny pohybují ve vyšších řádech tisíců, desetitisíců a statisíců. Takže například skleničky, které teď vystavujeme, tak tam jsme kolem deseti tisíců. A vázy, který jsou vystavené jako top a ve spojení ještě s rytinou, tak tam už se dostáváme do stovek tisíců korun," dodal Ševčík.

Kromě Ševčíků se na festivalu skla v Liberci budou prezentovat i další uznávaní skláři z regionu. V kavárně Pošta budou od pondělí příštího týdne díla Petra Kuchty, Miroslava Liederhause, Petra Novotného, Jiřího Pačinka a Martina Štefánka, v bývalé továrně Linser bude mít firma Lasvit svítidla a v Botanické zahradě vytvořila společnost Crystalex skleněnou expozici. Kompletní program je na webu festivalu, jehož rozpočet jsou bezmála tři miliony korun.