Palác Bellevue na pražském nábřeží získala Křetínského firma EP Real Estate

Praha - Novorenesanční palác Bellevue na pražském Smetanově nábřeží získala v tendru společnost EP Real Estate (EPRE) ze skupiny EP Corporate Group ovládané Danielem Křetínským. ČTK to dnes sdělil mluvčí společnosti Daniel Častvaj. Křetínského firma zvítězila ve výběrovém řízení, které organizoval insolvenční správce firmy Francesco, která spadá do portfolia Arca Capital, jež je v insolvenci. Kolik za palác EPRE zaplatila, mluvčí nezveřejnil. Podle serveru Seznam Zprávy.cz to bylo 411 milionů Kč.

"Jak může být zřejmé již z holdingového sídla v Pařížské ulici, máme slabost pro místa s geniem loci. Palác Bellevue takovým místem bezesporu je, což je možné doložit třeba tím, že v ateliéru v tomto domě vytvořil Oskar Kokoschka unikátní obrazy Prahy. Ateliér v domě měl i Jiří Trnka," uvedl generální ředitel EP Real Estate Jiří Nováček.

Trojkřídlý dům se nachází u Vltavy s výhledem na Karlův most a Hradčany. Je v něm mimo jiné restaurace Bellevue a pod střechou domu byly malířské ateliéry. "Místo nás nadchlo, ale zároveň nás objekt znepokojil svým zanedbaným až havarijním stavem. Rádi bychom jej tak vrátili zpět do života v polyfunkční podobě – zejména vytvořením mimořádných rezidencí, ale i obnovením komerčních funkcí v parteru," dodal Nováček.

Dům byl postaven v polovině 19. století podle návrhu architekta Konstantina Mráčka ve stylu nizozemské neorenesance.

EP Real Estate primárně připravuje nemovitý majetek skupiny EPH k následné transformaci. Akviziční příležitosti se neomezují jen na transformaci původních provozů. Skupina EP Corporate Group drží od 1. ledna 2023 v EP Real Estate 56 procent. Zbylých 44 procent je pod kontrolou J&T Capital Partners zakladatele Patrika Tkáče. EP Real Estate kontroluje v Praze a Brně zhruba 520.000 metrů čtverečních pozemků, čímž se řadí k největším vlastníkům půdy v ČR.